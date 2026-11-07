ఆర్బీఐ కొత్త ప్రతిపాదనలు: అగ్రి గోల్డ్ లోన్లు, పీఎస్ఎల్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు
వ్యవసాయ పసిడి రుణాలను ప్రాధాన్యతా రంగానికి వర్గీకరించే విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కఠిన నిబంధనలను ప్రతిపాదించింది. భూమి పత్రాలు, పంటల వివరాల పరిశీలన తప్పనిసరి చేయడంతో పాటు బ్యాంకుల పీఎస్ఎల్ లెక్కింపుల శైలిని మార్చనుంది.
వ్యవసాయ అవసరాల కోసం బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకునే రైతులకు, ప్రాధాన్యతా రంగానికి (ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ - పీఎస్ఎల్) అప్పులు ఇచ్చే బ్యాంకులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నూతన మార్గదర్శకాలను వెలువరించింది. పీఎస్ఎల్ కేటగిరీ కింద పసిడి రుణాల వర్గీకరణను మరింత కఠినతరం చేయడమే కాకుండా, బ్యాంకుల రుణ లెక్కింపు నిబంధనల్లో మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు ముసాయిదా ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసింది.
'ఆర్బీఐ (ప్రాధాన్యతా రంగానికి రుణాలు - లక్ష్యాలు, వర్గీకరణ) మార్గదర్శకాలు 2026' పేరుతో రూపొందించిన ఈ నిబంధనలను 2026 నవంబరు 5న ఆర్బీఐ విడుదల చేసింది. ఈ నూతన ప్రతిపాదనలపై 2026 నవంబరు 26 వరకు భాగస్వాముల నుంచి సలహాలు, అభ్యంతరాలను కోరింది.
పసిడి రుణాలపై కఠినమైన తనిఖీలు
కొత్త ముసాయిదా నిబంధనల ప్రకారం.. పసిడి రుణాలను వ్యవసాయ పీఎస్ఎల్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలంటే బ్యాంకులు పలు రికార్డులను పక్కాగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. సాగులో ఉన్న భూమి స్థలం, సాగు చేస్తున్న పంటలు, పంటల కుదువ (హైపోథికేషన్) వివరాలను నమోదు చేయడం తప్పనిసరి. కేవలం బంగారం విలువను బట్టి కాకుండా, నిర్దిష్ట వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు వర్తించే రుణ పరిమితి (స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్), ఆర్థిక అవసరాల అంచనా ఆధారంగా మాత్రమే రుణ మొత్తాన్ని ఖరారు చేయాలి.
రుణం పొందిన మొత్తాన్ని నిజంగా వ్యవసాయానికే ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా అనేది పరిశీలించేందుకు బ్యాంక్ అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు (ఫీల్డ్ విజిట్స్) జరిపి, ఆ నివేదికలను దాచాల్సి ఉంటుంది. భూమి పత్రాలు లేదా కౌలు ఒప్పందాలు లేని నిరుపేద కౌలుదారులు, వ్యవసాయ కూలీల అర్హతను ధ్రువీకరించేందుకు బ్యాంకులు ప్రత్యామ్నాయ రికార్డులను సేకరించాల్సి ఉంటుంది.
బంగారం తాకట్టు పెడితే పీఎస్ఎల్ రద్దవుతుందా?
బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టినంత మాత్రాన ఆ వ్యవసాయ రుణం పీఎస్ఎల్ అర్హతను కోల్పోదని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. "కేవలం తాకట్టు పెట్టిన పూచీకత్తు బంగారు ఆభరణాల రూపంలో ఉందనే కారణంతో వ్యవసాయ అవసరాల కోసం ఇచ్చిన బ్యాంక్ రుణాలు ప్రాధాన్యతా రంగ వర్గీకరణకు అనర్హం కావు" అని ఆర్బీఐ తన ముసాయిదాలో తేల్చిచెప్పింది.
ఎల్సీ బిల్ డిస్కౌంటింగ్ ప్రభావం
టర్మ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ (ఎల్సీ) కింద బ్యాంకులు కొనుగోలు చేసిన, డిస్కౌంట్ చేసిన లేదా నెగోషియేట్ చేసిన బిల్లుల లెక్కింపు విధానంలోనూ ఆర్బీఐ మార్పులను ప్రతిపాదించింది. పీఎస్ఎల్ అవసరాల కోసం నికర బ్యాంక్ రుణం (ఎన్బీసీ), అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ (ఏఎన్బీసీ)ని లెక్కించేటప్పుడు ఈ బిల్లులను 'బ్యాంక్ క్రెడిట్' నుంచి మినహాయించకూడదని సూచించింది.
దీనివల్ల బ్యాంకులు ప్రాధాన్యతా రంగానికి కేటాయించాల్సిన రుణ లక్ష్యం ఆధారిత నిధి పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఏఎన్బీసీ పరిమితి రూ.10,000 కోట్లు పెరిగితే, స్వదేశీ వాణిజ్య బ్యాంకులు ప్రస్తుత 40 శాతం లక్ష్యం ప్రకారం అదనంగా రూ.4,000 కోట్లను పీఎస్ఎల్ కింద కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
ఇందులో వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చే రుణాలు రూ.1,800 కోట్లు పెరుగుతాయి. ఈ రూ.1,800 కోట్ల వ్యవసాయ లక్ష్యంలోనే నాన్-కార్పొరేట్ రైతులకు రూ.1,400 కోట్లు, చిన్న-సన్నకారు రైతులకు రూ.1,000 కోట్ల సబ్-టార్గెట్లు అంతర్భాగంగా ఉంటాయి. వీటిని ప్రత్యేకంగా అదనంగా కలపకూడదని నిబంధనలు వివరిస్తున్నాయి. దీనికితోడు సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు (మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్) ఇచ్చే లక్ష్యం రూ.750 కోట్లు, బలహీన వర్గాల లక్ష్యం రూ.1,200 కోట్లు పెరుగుతుంది.
రైతులకు మారనున్న నిబంధనలు
పసిడి ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి రుణాలు పొందే రైతులకు ఇది పూర్తి నిషేధం కాదు. అయితే బ్యాంకులు పంటల సాగు, భూమి రికార్డులు, నిధుల వినియోగానికి సంబంధించిన పత్రాలను ఎక్కువగా కోరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల రుణ మంజూరులో పరిశీలన ప్రక్రియ మరింత కఠినంగా, స్పష్టంగా మారనుంది.
ఆర్థిక భాగస్వాములు, బ్యాంకుల నుంచి వచ్చే స్పందనలు, సూచనల ఆధారంగా ఆర్బీఐ తుది నిబంధనలను ఖరారు చేయనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More