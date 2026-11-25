ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఢిల్లీ కేఫ్లో యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం: ఇద్దరు మహిళలు సహా ముగ్గురు అరెస్టు
తూర్పు ఢిల్లీలోని ప్రీత్ విహార్ కేఫ్లో మూసిన తర్వాత జరిగిన వేడుకలో 22 ఏళ్ల యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు మహిళలు, ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
తూర్పు ఢిల్లీలోని ప్రీత్ విహార్ ప్రాంతంలో ఒక కేఫ్ మూసిన తర్వాత జరిగిన వేడుకలో 22 ఏళ్ల యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసులో ఇద్దరు మహిళలు, ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఢిల్లీ రాజధాని ప్రాంతంలోని ప్రీత్ విహార్, మండవలి వంటి ప్రాంతాలు వాణిజ్య, ఆహార వ్యాపారాలకు పేరుగాంచాయి.
కేఫ్ మూసిన తర్వాత వేడుకకు ప్లాన్
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం బాధితురాలు, ఆమె స్నేహితులు, నిందితులు వేర్వేరు కేఫ్లలో పనిచేస్తున్నారు. రాత్రి 11.30 గంటలకు ఒక కేఫ్ మూసిన తర్వాత అక్కడే పార్టీ చేసుకోవాలని వీరంతా నిర్ణయించుకున్నారు. బృందంలోని ఒకరి వద్ద ఆ కేఫ్ తాళాలు ఉండటంతో అక్కడికి చేరుకున్నారు.
బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు తొలుత ఆ కేఫ్లో ముగ్గురు మహిళలు, నలుగురు పురుషులు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత వారంతా మండౌలి వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో నిందితుల్లో ఒకరు పనిచేస్తున్న ప్రీత్ విహార్లోని రెండో కేఫ్కు వెళ్లారు.
తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ఘటన
పేరు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఈ ఘటన వివరాలను పంచుకున్నారు. "బాధితురాలి కథనం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల సమయంలో ఇద్దరు పురుషులు ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. మిగిలినవారు ఈ నేరానికి సహకరించారు. మొత్తం మీద ముగ్గురు మహిళలతో కలిపి ఏడుగురు ఆ కేఫ్లో ఉన్నారు. అందరూ మద్యం సేవించారని ఫిర్యాదుదారు ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత తన తల్లికి ఫోన్ చేసి ఇంటికి రావడం ఆలస్యమవుతుందని చెప్పారు" అని ఆ అధికారి తెలిపారు.
ఘటన అనంతరం అందరూ తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. తెల్లవారుజామున 5.30 గంటల సమయంలో బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
మిగతా నిందితుల కోసం గాలింపు
ఈ కేసు దర్యాప్తు పురోగతిపై తూర్పు డీసీపీ రాజీవ్ కుమార్ స్పందించారు. ఇద్దరు మహిళలు, ఒక పురుషుడిని అరెస్టు చేశామని, ఘటనలో పాలుపంచుకున్న మిగతా వారిని పట్టుకునేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని డీసీపీ రాజీవ్ కుమార్ వెల్లడించారు.