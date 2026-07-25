CJP 'సన్సద్ ఛలో' హింస: హత్యాయత్నం సహా 13 సెక్షన్లతో ఎఫ్ఐఆర్
జులై 20న ఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్ సమీపంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) చేపట్టిన 'సన్సద్ ఛలో' ర్యాలీలో చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనలపై ఢిల్లీ పోలీసులు తీవ్ర చర్యలు చేపట్టారు. భద్రతా సిబ్బందిపై దాడులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలతో హత్యాయత్నం సహా మొత్తం 13 తీవ్రమైన విభాగా కింద కేసు నమోదు చేశారు.
ఢిల్లీలోని రఫీ మార్గ్ వద్ద జులై 20న జరిగిన CJP 'సన్సద్ ఛలో' ప్రదర్శనలో ఘర్షణల పర్వం కలకలం రేపింది. పార్లమెంట్ పరిసరాల్లోని అత్యంత భద్రత కలిగిన ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించకుండా పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను నిరసనకారులు బలవంతంగా తొలగించేందుకు యత్నించారు. నిరసనకారులను అడ్డుకున్న సమయంలో వారు పోలీసులపై రాళ్లు, చెప్పులు, ఇతర వస్తువులతో దాడి చేశారని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ హింసాత్మక ఘటనల్లో 200 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందితో పాటు 60 మందికి పైగా నిరసనకారులు గాయపడ్డారు. ఆందోళనకారులు పోలీసు వాహనాలను, ప్రభుత్వ ఆస్తులను సైతం ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కర్తవ్య పథ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఓ ఇన్స్పెక్టర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్ 109(1) (హత్యాయత్నం)తో పాటు అల్లర్లు సృష్టించడం, చట్టవిరుద్ధంగా గుమిగూడడం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై దాడులు చేయడం, విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, సార్వజనిక ఆస్తులకు నష్టం కలిగించడం వంటి మొత్తం 13 చట్టపరమైన అంశాలను ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చారు.
డిజిటల్ ఆధారాల ఆధారంగా విచారణ తీవ్రతరం
ఈ ఘర్షణలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను సేకరించేందుకు పోలీసులు ముమ్మర విచారణ జరుపుతున్నారు. సంఘటనా స్థలంలో సేకరించిన సీసీటీవీ (CCTV) ఫుటేజ్, మొబైల్ ఫోన్ వీడియోలు, ఇతర డిజిటల్ ఆధారాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తూ హింసకు పాల్పడిన వారిని గుర్తిస్తున్నారు.
పోటీ పరీక్షల నిర్వహణలో తలెత్తిన అక్రమాలపై బాధ్యత వహించాలని, విద్యా వ్యవస్థలో తక్షణ సంస్కరణలు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తూ జూన్ 20న ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద CJP ఈ ఆందోళనను ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలోనే జులై 20న చేపట్టిన పార్లమెంట్ ముట్టడి తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More