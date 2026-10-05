ఢిల్లీలో తగ్గనున్న స్కాచ్ విస్కీ ధరలు.. ఈ నెలాఖరులోగా కొత్త రేట్లు
బ్రిటన్ నుంచి దిగుమతయ్యే స్కాచ్ విస్కీ, జిన్ ధరలు దేశరాజధాని ఢిల్లీలో 10 నుంచి 15 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (సీఈటీఏ) కింద దిగుమతి సుంకం సగానికి తగ్గడమే ఇందుకు కారణం. ఆక్టోబరు చివరినాటికి నూతన రిటైల్ ధరలపై స్పష్టమైన ప్రకటన రానుంది.
బ్రిటన్ తయారీ స్కాచ్ విస్కీ ప్రియులకు ఈ పండుగ సీజన్ వేళ ఊరట లభించనుంది. దేశరాజధాని ఢిల్లీలో ప్రముఖ యూకే విస్కీ బ్రాండ్ల ధరలు 10 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత్-యూకే సమగ్ర ఆర్థిక సహకార, వాణిజ్య ఒప్పందం (సీఈటీఏ) ఫలితంగా దిగుమతి సుంకం తగ్గడమే ఇందుకు మూలకారణం. అయితే వినియోగదారులకు దక్కే తుది లబ్ధి రాష్ట్ర అబ్కారీ శాఖ జరిపే ధరల సమీక్షపై ఆధారపడి ఉంటుందని అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఆబ్కారీ కమిషనర్ నియామకంతో తుది నిర్ణయం
మద్యం ధరల తగ్గింపు ప్రక్రియను ఢిల్లీ అబ్కారీ శాఖ ప్రస్తుతం లోతుగా పరిశీలిస్తోంది. నూతన ఆబ్కారీ కమిషనర్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాతే దీనిపై తుది నిర్ణయం వెలువడనుంది. గత నెలలో ఈ శాఖ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఐఏఎస్ అధికారి రవి ఝా అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు బదిలీ అయ్యారు.
"నూతన కమిషనర్ నియామకం పూర్తయ్యాకే నిర్ణయం తీసుకుంటాం. తొందరపడి ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావించడం లేదు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పాత స్టాక్ నిల్వలు ఉన్నాయి. ధరలు సవరిస్తే కొత్తగా వచ్చే మార్కెట్ స్టాక్పై మాత్రమే సవరించిన తక్కువ ఎమ్మార్పీ ముద్రిస్తారు" అని పేరు చెప్పడానికి నిరాకరించిన ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. పాత స్టాక్ విక్రయాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా, తక్కువ ధరల నూతన స్టాక్ అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రత్యేక కట్ ఆఫ్ తేదీని నిర్ణయించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.
పన్నుల తగ్గింపు ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
ఈ ఏడాది జులై 15 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన సీఈటీఏ ఒప్పందం ప్రకారం, యూకే నుంచి వచ్చే విస్కీ, జిన్లపై కస్టమ్స్ సుంకాన్ని 150 శాతం నుంచి 75 శాతానికి తగ్గించారు. అయితే ఈ కస్టమ్స్ పన్ను కోత నేరుగా అదే నిష్పత్తిలో ఎమ్మార్పీపై ప్రభావం చూపదు. మద్యం తుది ధరలో రాష్ట్ర అబ్కారీ పన్ను, ఇతర స్థానిక పన్నులు, ట్రేడ్ మార్జిన్లు, రవాణా ఖర్చులు భాగమై ఉంటాయి.
మద్యం బ్రాండ్ను బట్టి, దిగుమతిదారులు, రిటైలర్ల ధరల వ్యూహాలను బట్టి ఈ తగ్గుదల మారుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. దిగుమతి మద్యం హోల్సేల్ లైసెన్స్ దారులు (ఎల్-1ఎఫ్) గరిష్ట చిల్లర ధర (ఎమ్మార్పీ) సవరణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఢిల్లీ అబ్కారీ శాఖ ఇప్పటికే ఆదేశించింది.
యూపీలో అక్టోబరు 10 నాటికే కొత్త రేట్లు
ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా అక్టోబరు ఆఖరునాటికి కొత్త ధరలను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశముంది. పొరుగున ఉన్న ఉత్తర ప్రదేశ్లో అక్టోబరు 10 నాటికే సవరించిన ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చే వీలుంది. అక్కడ కొన్ని ప్రీమియం మద్యం బ్రాండ్లపై 5 నుంచి 15 శాతం వరకు ధరలు తగ్గవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
రాష్ట్ర అబ్కారీ సుంకం సవరణకు ముందే కొన్ని యూకే బ్రాండ్ల ధరలు తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మార్కెట్లో అన్ని బ్రాండ్లకు ఒకే రకమైన తగ్గింపు కాకుండా, ఆయా ఉత్పత్తులను బట్టి వ్యత్యాసాలు ఉండనున్నాయి.
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