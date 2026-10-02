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తగ్గిన స్కాచ్ విస్కీ ధరలు: భారత్-యూకే ఒప్పందంతో 10-15% కోత

భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలులోకి రావడంతో దేశంలో స్కాచ్ విస్కీ ధరలు 10 నుంచి 15 శాతం వరకు తగ్గాయి. దిగుమతి సుంకాలు తగ్గడంతో మద్యం ప్రియులకు ఊరటనిస్తూ డియాజియో, పెర్నోడ్ రికార్డ్ సంస్థలు తమ ప్రముఖ బ్రాండ్ల ధరలను తగ్గించాయి.

Published on: Oct 2, 2026, 17:23:12 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారత్-యూకే సమగ్ర ఆర్థిక వాణిజ్య ఒప్పందం (సీఈటీఏ) ప్రభావం భారత మద్యం మార్కెట్‌పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బ్రిటిష్ విస్కీపై దిగుమతి సుంకాలను సగానికి తగ్గించడంతో దేశంలో స్కాచ్ విస్కీ ధరలు 10 నుంచి 15 శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రముఖ విస్కీ బ్రాండ్ల ధరలు వినియోగదారుల స్థాయికి తగ్గడం ఇదే తొలిసారి.

తగ్గిన స్కాచ్ విస్కీ ధరలు: భారత్-యూకే ఒప్పందంతో 10-15% కోత
తగ్గిన స్కాచ్ విస్కీ ధరలు: భారత్-యూకే ఒప్పందంతో 10-15% కోత

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మద్యం తయారీ సంస్థలు డయాజియో, పెర్నోడ్ రికార్డ్ తమ ఉత్పత్తులపై తగ్గిన దిగుమతి వ్యయాల ప్రయోజనాన్ని వినియోగదారులకు బదిలీ చేయడం ప్రారంభించాయి. రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, గోవా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఈ తగ్గిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. త్వరలోనే దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ధరల కోత అమల్లోకి రానుంది.

ధరల తగ్గింపులో భాగంగా డియాజియోకు చెందిన 750 మి.లీ జానీ వాకర్ బ్లాక్ లేబుల్ బాటిల్ ధర గతంలో రూ. 4,250 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ. 3,800కి చేరింది. అలాగే జే అండ్ బీ (J&B) విస్కీ బాటిల్ ధర రూ. 2,300 నుంచి రూ. 1,700కి తగ్గిందని పరిశ్రమ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

పన్ను తగ్గినా రీటైల్ ధరల్లో తేడాకు కారణాలు

భారత్-యూకే వాణిజ్య ఒప్పందం కింద బ్రిటిష్ విస్కీపై ఉన్న దిగుమతి సుంకం 150 శాతం నుంచి సగానికి అంటే 75 శాతానికి తగ్గింది. రాబోయే పదేళ్ల కాలంలో ఈ సుంకాన్ని 40 శాతానికి తగ్గించనున్నారు. అయితే దిగుమతి సుంకం సగానికి తగ్గినా, రీటైల్ ధరల్లో అదే స్థాయిలో 50 శాతం తగ్గింపు కనిపించదు. మద్యం అంతిమ ధరలో వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఎక్సైజ్ సుంకాలు, స్థానిక పన్నులు, పంపిణీ వ్యయాలు, రీటైలర్ల మార్జిన్లు కలిసి ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

తమ బాటిల్డ్-ఇన్-ఆరిజిన్ స్కాచ్ శ్రేణిపై సగటున 7 నుంచి 9 శాతం వరకు ధరలు తగ్గొచ్చని డియాజియో కంపెనీ మొదట్లో అంచనా వేసింది. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ధరలు తగ్గడానికి స్థానిక పన్నుల విధానాలు, కంపెనీల వ్యాపార నిర్ణయాలే కారణం.

స్వదేశీ బ్రాండ్లకు పెరగనున్న పోటీ

దిగుమతి స్కాచ్ విస్కీ ధరలు తగ్గడంతో భారతీయ ప్రీమియం విస్కీ విపణిలో పోటీ తీవ్రతరం కానుంది. ముఖ్యంగా అమృత్, పాల్ జాన్, రాంపూర్ వంటి స్వదేశీ సింగిల్-మాల్ట్ బ్రాండ్లకు, విదేశీ బ్రాండ్లకు మధ్య ధరల వ్యత్యాసం తగ్గడంతో స్థానిక బ్రాండ్లు గట్టి పోటీ ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందనే విశ్లేషణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

భారత్-యూకే ఒప్పందంతో విస్తృత ప్రయోజనాలు

ఈ ఏడాది జూలై 15న అమల్లోకి వచ్చిన భారత్-యూకే సమగ్ర ఆర్థిక వాణిజ్య ఒప్పందం (సీఈటీఏ) ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య అడ్డంకులను తొలగించి సరికొత్త అవకాశాలను సృష్టించింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారత ఎగుమతిదారులకు ఏటా దాదాపు 90 బిలియన్ పౌండ్ల విలువైన యూకే ప్రభుత్వ కొనుగోళ్ల మార్కెట్‌లో ప్రవేశం లభించింది.

"భారత ఎగుమతుల్లో దాదాపు 99 శాతం ఉత్పత్తులకు సుంకం లేని ప్రవేశాన్ని కల్పించడం ద్వారా భారత ఎగుమతుల పోటీతత్వాన్ని సీఈటీఏ మరింత బలోపేతం చేస్తుంది" అని భారత ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ఈ ఒప్పందం వల్ల భారతీయ రైతులు, మత్స్యకారులు, కార్మిక ఆధారిత పరిశ్రమలు, ఎంఎస్ఎంఈలు, నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులకు విస్తృత ప్రయోజనం చేకూరనుంది. టెక్స్‌టైల్స్, లెదర్, ఫుట్‌వేర్, రత్నాలు-ఆభరణాలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఆటో భాగాలు వంటి రంగాలు ఎగుమతుల వృద్ధిని సాధించనున్నాయి. అదే సమయంలో వ్యవసాయం వంటి సున్నితమైన రంగాలు, వ్యూహాత్మక పరిశ్రమల ప్రయోజనాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక మినహాయింపులు ఇచ్చారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/తగ్గిన స్కాచ్ విస్కీ ధరలు: భారత్-యూకే ఒప్పందంతో 10-15% కోత
Home/News/తగ్గిన స్కాచ్ విస్కీ ధరలు: భారత్-యూకే ఒప్పందంతో 10-15% కోత
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