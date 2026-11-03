యూత్ ఒలింపిక్స్లో ధినిధి చారిత్రక రికార్డు: స్విమ్మింగ్లో భారత్కు తొలి పతకం
దకార్ 2026 యూత్ ఒలింపిక్స్ స్విమ్మింగ్లో 16 ఏళ్ల బెంగళూరు స్విమ్మర్ ధినిధి దేశింగు కాంస్య పతకం సాధించి నయా చరిత్ర సృష్టించింది. 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ను 56.27 సెకన్లలో పూర్తి చేసి జాతీయ రికార్డు నెలకొల్పగా, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
గ్లోబల్ క్రీడా వేదికపై భారత యువ కెరటం ధినిధి దేశింగు సంచలనం సృష్టించింది. దకార్ 2026 యూత్ ఒలింపిక్ క్రీడల్లో భాగంగా మహిళల 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో ఈ 16 ఏళ్ల బెంగళూరు స్విమ్మర్ అద్భుత ప్రదర్శనతో కాంస్య పతకం కైవసం చేసుకుంది. యూత్ ఒలింపిక్స్ స్విమ్మింగ్ చరిత్రలోనే భారత్కు పతకం అందించిన తొలి క్రీడాకారిణిగా ధినిధి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించింది. ఈ అపూర్వ విజయంతో యావత్ భారతావని గర్వపడేలా చేసిన ధినిధిని ఆమెకు అండగా నిలుస్తున్న కార్పొరేట్ దిగ్గజం బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అభినందించింది.
జాతీయ రికార్డుతో దకార్లో కాంస్యం
సోమవారం దకార్ వేదికగా జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్ రేసులో ధినిధి నిర్దేశిత 100 మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 56.27 సెకన్లలోనే పూర్తి చేసింది. ఈ క్రమంలో సరికొత్త జాతీయ రికార్డును నెలకొల్పి కాంస్య పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక ఇదే రేసులో క్రొయేషియాకు చెందిన అనా బోబనోవిచ్ 55.89 సెకన్ల వ్యవధిలో లక్ష్యాన్ని చేరి స్వర్ణ పతకం సాధించగా, న్యూజిలాండ్కు చెందిన అలిస్సా లాసన్ 56.13 సెకన్లతో రజత పతకాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, యూత్ ఒలింపిక్స్ స్విమ్మింగ్ విభాగంలో ఫైనల్ చేరిన తొలి భారతీయ మహిళా స్విమ్మర్గా కూడా ధినిధి మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది.
ఆరంభం నుంచే తోడుగా 'బజాజ్ ఫిన్సర్వ్'
క్రీడాకారులు పతకాలు సాధించిన తర్వాతే కాకుండా, వారిలో ప్రతిభను ఆరంభ దశలోనే గుర్తించి ప్రోత్సహించాలనే విశాల లక్ష్యంతో బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ పనిచేస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ధినిధి ప్రతిభను గుర్తించిన సంస్థ, ఆమెకు అవసరమైన పూర్తి ఆర్థిక మద్దతును అందించేందుకు భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
ఈ చారిత్రాత్మక విజయంపై బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ లిమిటెడ్ గ్రూప్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ప్రెసిడెంట్ మనవ్ మియాన్వాల్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ధినిధి సాధించిన ఈ కాంస్య పతకం దేశానికంతటికీ ఎంతో గర్వకారణం. క్రీడల్లో ఎదగాలని, పెద్ద కలలు కనే ప్రతి భారతీయ యువ అథ్లెట్కు ఆమె విజయం నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఈ విజయ ముద్ర వెనుక ఆమె ఎన్నో ఏళ్లుగా పడిన కఠోర శ్రమ, చేసిన త్యాగాలు, అసాధారణమైన పట్టుదల ఉన్నాయి. ఒక క్రీడాకారుడిలోని వ్యక్తిగత ప్రతిభకు సరైన ప్రోత్సాహం, సమష్టి మద్దతు తోడైతే ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజాలను కూడా ఢీకొట్టవచ్చని ధినిధి నిరూపించారు" అని పేర్కొన్నారు.
యువ ప్రతిభకు నిరంతర ప్రోత్సాహం
భారతదేశంలో కొన్ని రకాల సాంప్రదాయ క్రీడలకు మాత్రమే ఎక్కువ ప్రాచుర్యం, నిధులు లభిస్తున్నాయని, అనేక ఇతర క్రీడల్లో ఉన్న అసాధారణ ప్రతిభావంతులకు సరైన మద్దతు కరువవుతోందని మియాన్వాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. అలాంటి అథ్లెట్లకు కెరీర్ ప్రారంభంలోనే అండగా నిలవడం వల్ల వారి కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందన్నారు. తద్వారా క్రీడాకారులు తమ దృష్టినంతా శిక్షణ, నైపుణ్యాల మెరుగుదలపైనే కేంద్రీకరించేందుకు అవకాశం లభిస్తుందని వివరించారు.
స్విమ్మింగ్లో బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ మద్దతు పొందుతున్న తొలి క్రీడాకారిణి ధినిధి కాగా, భవిష్యత్తులో మరికొందరు యువ స్విమ్మర్లకు కూడా అండగా నిలిచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. స్విమ్మింగ్తో పాటు బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్ క్రీడల్లో ప్రతిభావంతులైన యువతను దీర్ఘకాలికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సంస్థ కట్టుబడి ఉంది.
యువ క్రీడాకారులకు అవసరమైన అంతర్జాతీయ స్థాయి కోచింగ్, అత్యాధునిక శిక్షణ వసతులు, జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు, నాణ్యమైన క్రీడా పరికరాలు, పోషకాహారం, ఫిట్నెస్ నిపుణుల సేవలతో పాటు ప్రయాణ, వసతి ఖర్చులన్నింటినీ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ పూర్తిస్థాయిలో భరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తోంది.
పట్టుదల, కష్టపడే తత్వం, నిరంతర ప్రోత్సాహం ఒకటైతే ఎలాంటి మైలురాళ్లనైనా చేరుకోవచ్చని ధినిధి విజయం స్పష్టం చేసింది. నవ భారతావనిలో క్రీడా చరిత్రను తిరగరాస్తున్న యువతరానికి సంకేతంగా నిలిచిన ధినిధి వంటి ప్రతిభావంతులకు అండగా నిలవడం తమకు ఎంతో గర్వకారణమని బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More