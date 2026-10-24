Prabhas fitness : నమ్మశక్యం కాని ట్రాన్స్ఫార్మేషన్! డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్ ఇవీ..
డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫిట్నెస్ చూస్తుంటే మతిపోతుంది! సినిమా సినిమాకు ఫిజిక్లో ఆయన చేస్తున్న మార్పులు అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, డైట్ ప్లాన్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికీ ముందుగా గుర్తుకువచ్చేది ఆయన కటౌట్! ఆరడుగుల ఆజానుబాహుడి రూపం, వెండితెరపై ఆయన చూపించే గంభీరత ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. 'బాహుబలి' చిత్రంతో తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచ నలుమూలలకూ చాటిచెప్పారు ఈ యంగ్ రెబెల్ స్టార్. దశాబ్ద కాలానికి పైగా తన ప్రతీ సినిమా పాత్ర కోసం శరీరాన్ని మలుచుకుంటూ ప్రభాస్ చేసిన కఠిన శ్రమ భారతీయ చిత్రసీమలోనే ఒక సంచలనం! ఒక వైపు కండలు తిరిగిన యోధుడిలా, మరోవైపు సన్నటి ఫిజిక్తో మెప్పించిన ప్రభాస్ ఫిట్నెస్ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్స్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
సినిమా కెరీర్ ప్రారంభంలోనే 30 కిలోల బరువు డౌన్!
ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా స్టార్గా మారడానికి ముందే ఆయన ఫిట్నెస్ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. సినీ పరిశ్రమలోకి రాకముందు, అలాగే కెరీర్ తొలి నాళ్లలో 'వర్షం', 'ఛత్రపతి' చిత్రాల సమయంలో ప్రభాస్ తన రూపంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
"సినిమా కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ప్రభాస్ ఏకంగా 30 కిలోలకు పైగా బరువు తగ్గాల్సి వచ్చింది," అని ఆయన పాత ఫిట్నెస్ కోచ్ గెవిన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఆ రోజుల్లో తెలుగు చిత్రసీమలో హీరోల రూపంపై ఉన్న అంచనాలను బట్టి, పాత్రకు తగ్గట్టుగా శరీరాన్ని మలచుకోవడంలో ప్రభాస్ మొదటి నుంచీ ముందున్నారు.
బాహుబలి కోసం 100 కిలోల యోధుడు: ఆరు నెలల కఠోర సాధన!
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'బాహుబలి' విజయంలో ప్రభాస్ శారీరక కష్టం సగభాగం అని చెప్పవచ్చు. ఈ సినిమా కోసం ప్రభాస్ తన బరువును 82 కిలోల నుంచి ఏకంగా 100 కిలోలకు పెంచారు. అమరేంద్ర బాహుబలిగా కనిపించడానికి ఆరు నెలల పాటు రోజుకు గంటల తరబడి జిమ్లోనే గడిపారు. ఈ పాత్ర కోసం అవసరమైన కండరాల అమరికను అర్థం చేసుకోవడానికి అమెరికా వెళ్లినప్పుడు అక్కడ రెజ్లర్ల (కుస్తీ యోధుల) శిక్షణ పద్ధతులను కూడా పరిశీలించారు.
ప్రసిద్ధ బాడీ బిల్డర్, ట్రైనర్ లక్ష్మణ్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో ప్రభాస్ శిక్షణ సాగింది. "నాలుగేళ్లకు పైగా సాగిన బాహుబలి చిత్రీకరణ సమయంలో ప్రభాస్ బాడీ ఫ్యాట్ కేవలం 9 నుంచి 10 శాతానికి మించలేదు," అని లక్ష్మణ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
తండ్రికి ఒక రకం.. కొడుక్కి మరో రకం!
బాహుబలి చిత్రంలో అమరేంద్ర బాహుబలి, మహేంద్ర బాహుబలి (శివుడు) అనే రెండు తరాల పాత్రల్లో ప్రభాస్ కనిపించారు. తండ్రి పాత్ర కోసం వెడల్పాటి భుజాలు, భారీ కండరాలతో కూడిన వీరుడి రూపం అవసరం కాగా, శివుడి పాత్ర కోసం కాస్త ఒంపుసొంపులతో కూడిన అథ్లెటిక్ శరీరాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నారు.
ఈ రెండు రూపాల కోసం ఆయన తీసుకునే ఆహారంలో కొండంత వ్యత్యాసం ఉండేది. అమరేంద్ర బాహుబలి పాత్ర కోసం రోజుకు ఏకంగా 8 పూటలు భోజనం చేసేవారు. ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్లు, మటన్, చీజ్ ఎక్కువగా ఉండేవి. అదే శివుడి పాత్ర కోసం రోజుకు 6 పూటల భోజనానికి పరిమితమై గుడ్డులోని తెల్లసొన, చికెన్, బాదం, చేపలు, పచ్చని కూరగాయలు మాత్రమే తీసుకున్నారు. డెడ్లిఫ్ట్లు, స్క్వాట్లు, బెంచ్ ప్రెస్లతో కూడిన హెవీ వర్కౌట్లు చేశారు.
రోజుకు 40 గుడ్లు నిజమేనా? సాహో కోసం సన్నబడిన డార్లింగ్!
బాహుబలి విడుదల తర్వాత ప్రభాస్ రోజుకు 40 గుడ్లు తినేవాడంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ప్రభాస్ స్వయంగా స్పందించారు.
"నేను రోజుకు 40 గుడ్లు తినేవాడిననే వార్త నిజం కాదు. అన్ని గుడ్లు తినడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. అయితే కొన్నిరోజులు ప్రోటీన్ షేక్లలో కలిపి 20 గుడ్ల వరకు తీసుకునేవాడిని," అని ప్రభాస్ స్పష్టం చేశారు.
బాహుబలి పూర్తి కాగానే 2019లో వచ్చిన 'సాహో' సినిమా కోసం ఆయన సుమారు 10 కిలోల కండరాల బరువు తగ్గాల్సి వచ్చింది. అండర్ కవర్ కాప్ పాత్ర కోసం కొన్ని నెలల పాటు శాకాహారిగా మారి, ప్రొటీన్ కలిగిన శాఖాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకున్నారు. భారీగా కండలు పెంచడం కంటే, వాటిని తగ్గించడం చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్గా అనిపించిందని ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
ప్రభాస్ ఫిట్నెస్.. సామాన్యులు గ్రహించాల్సిన విషయాలు!
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'సలార్: పార్ట్ 1 సెస్ఫైర్' చిత్రం కోసం ప్రభాస్ మళ్లీ రాక్షస కటౌట్ను నిర్మించారు. దర్శకుడి విజన్ ప్రకారం కండలు తిరిగిన దేహంతో స్క్రీన్పై రచ్చ చేశారు. రెండు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో పాత్రకు తగ్గట్టుగా మారడం తనకు అలవాటుగా మారిపోయిందని ఆయన చెప్పారు.
అయితే, ప్రభాస్ లాంటి సెలబ్రిటీల వర్కౌట్లు, డైట్ ప్లాన్లను సామాన్యులు గుడ్డిగా అనుసరించకూడదు:
లక్ష్యానికి తగ్గ శిక్షణ: బరువు తగ్గడం, కండలు పెంచడం, స్టామినా పెంచుకోవడం వేర్వేరు అంశాలు. మీ శరీరం తీరును బట్టి వర్కౌట్ ఎంచుకోవాలి.
సరైన ఆహారం: అతిగా తినడం లేదా అసలే తినకపోవడం ప్రమాదకరం. శరీరానికి సరిపడా ప్రొటీన్లు, పిండి పదార్థాలు అందించాలి.
విశ్రాంతి తప్పనిసరి: తగినంత నిద్ర, విశ్రాంతి లేకపోతే శరీరం దెబ్బతింటుంది.
నిపుణుల పర్యవేక్షణ: ప్రభాస్ వెనుక ప్రత్యేక న్యూట్రిషనిస్టులు, ట్రైనర్లు ఉంటారు. కాబట్టి సొంత ప్రయోగాలు చేయకుండా నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ప్రభాస్ ఫిట్నెస్ ప్రయాణం నిరంతరం సాగే ఒక తపస్సు. ప్రతి సినిమాతోనూ సరికొత్త రూపంలో మెప్పిస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్న యంగ్ రెబెల్ స్టార్ రాబోయే ప్రాజెక్టులతోనూ మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించడంలో డౌటే లేదు!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More