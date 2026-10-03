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Every day Yoga : రోజు 10 నిమిషాల 'యోగా'తో శరీరం, జీవితంలో అసాధారణ మార్పులు..

గంటల తరబడి యోగా మ్యాట్‌పై గడపడానికి సమయం లేదా? రోజుకు కేవలం 10 నిమిషాలు కేటాయించి సిద్ధ వాక్, భ్రమరీ ప్రాణాయామం సాధన చేస్తే లభించే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను యోగా గురువు హిమాలయన్ సిద్ధా అక్షర్ వివరించారు.

Published on: Oct 3, 2026, 07:30:04 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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యోగా అనేది కేవలం కొన్ని శారీరక వ్యాయామాల సమాహారం మాత్రమే కాదు. అది మనస్సును, శరీరాన్ని, ఆత్మను ఏకం చేసే ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ! అంతర్గత చైతన్యాన్ని తట్టిలేపి, జీవితంలో సమతుల్యతను సాధించడానికి యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, ఆధునిక కాలంలో ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ప్రతిఒక్కరి జీవితం తీవ్రమైన ఒత్తిడి, పరుగులతోనే సాగిపోతోంది. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, కుటుంబ బాధ్యతల నడుమ ప్రత్యేకంగా యోగా కోసం గంటల తరబడి సమయం కేటాయించడం చాలామందికి సాధ్యపడటం లేదు. అయితే, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం గంటల కొద్దీ సమయాన్ని కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదని యోగా నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

10 నిమిషాల 'యోగా'తో శరీరం, జీవితంలో అసాధారణ మార్పులు.. (Unsplash)
10 నిమిషాల 'యోగా'తో శరీరం, జీవితంలో అసాధారణ మార్పులు.. (Unsplash)

ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా కేవలం 10 నిమిషాలు కేటాయించినా సరే, శరీరంలో, మానసిక స్థితిలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చేవచ్చని ప్రముఖ యోగా, ఆధ్యాత్మిక గురువు, అక్షర్ యోగా కేంద్ర వ్యవస్థాపకులు హిమాలయన్ సిద్ధా అక్షర్ వెల్లడించారు. హిందూస్థాన్ టైమ్స్ లైఫ్‌స్టైల్‌‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన 10 నిమిషాల స్వల్పకాలిక యోగా సాధన విశిష్టతను సమగ్రంగా వివరించారు.

ఉదయం 10 నిమిషాల సాధనతో రోజంతా ఉత్సాహం..

ఒక అద్భుతమైన రోజు ఎప్పుడూ ఒక అర్థవంతమైన ఉదయంతోనే ప్రారంభమవుతుందని సిద్ధా అక్షర్ గుర్తుచేశారు. నిద్రలేచిన వెంటనే దినచర్యలోని ఒత్తిడిలోకి వెళ్లిపోకుండా, ఉదయాన్నే ఒక 10 నిమిషాల పాటు ప్రశాంతంగా మైండ్‌‌ఫుల్ యోగా సాధన చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక సమతుల్యత లభిస్తుందన్నారు.

ఈ స్వల్ప వ్యవధిలోనే శరీర కదలికలు, శ్వాసపై నియంత్రణ, ఏకాగ్రత, నూతన ఉత్తేజం సమ్మేళనమై లభిస్తాయి. ప్రతిరోజూ దీనిని అలవాటుగా మార్చుకుంటే శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు తగ్గకుండా ఉండటమే కాకుండా, మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. దీనికోసం ప్రతిఒక్కరూ ఇంట్లోనే సులభంగా చేయగలిగే రెండు ప్రత్యేక సాధనలను ఆయన ప్రతిపాదించారు.

సిద్ధ వాక్..

"సిద్ధ వాక్ అనేది నడక, మెదడు జాగరూకత, ఒక నిర్దిష్ట లయల సమ్మేళనం," అని సిద్ధా అక్షర్ వివరించారు. ఈ సాధనలో భాగంగా ఆంగ్ల సంఖ్య '8' (ఎనిమిది) ఆకారంలో నడవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వైపునకు, ఆ తర్వాత ఉత్తరం నుంచి దక్షినం వైపునకు ఈ నడకను కొనసాగిస్తారు.

ఈ నడక అత్యంత సరళంగా ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, గృహిణులు, నిత్యం చురుగ్గా ఉండే వ్యక్తులు.. ఇలా ప్రతిఒక్కరికీ అనువుగా ఉంటుంది. పూర్తి అవగాహనతో చేసే ఈ నడక రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది, శారీరక చలనశీలతను పెంచుతుంది. ప్రతి అడుగుపై శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల మనస్సు అటు ఇటు తిరగకుండా వర్తమాన క్షణంలో నిలిచిపోతుంది. దీనివల్ల ధ్యానం చేసినట్లే మనస్సుకు ఎంతో హాయిగా, ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది.

సిద్ధ వాక్ ప్రయోజనాలు..

8 ఆకారంలో నడవడం ద్వారా మెదడు, జ్ఞానేంద్రియాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తాయి. ఇది జ్ఞాపకశక్తిని, ఆలోచనా స్పష్టతను పెంపొందిస్తుంది. శరీరంలో అంతర్గత అవయవాల పనితీరు మెరుగుపడి, రోజంతా కావలసినంత శారీరక శక్తి లభిస్తుంది.

భ్రమరీ ప్రాణాయామం..

భ్రమరీ ప్రాణాయామం అనేది ఒక అద్భుతమైన యోగ శ్వాస ప్రక్రియ. హిమాలయన్ సిద్ధ సంప్రదాయంలో ఈ సాధనను మరింత లోతైన స్థాయిలో చేస్తారు. ముఖం, తల భాగాలోని కొన్ని నిర్దిష్ట శక్తి కేంద్రాల (ఎనర్జీ పాయింట్లు) పై వేళ్లను ఉంచి ప్రేరేపిస్తారు. మన పుర్రె ఎముకల నిర్మాణం మధ్య సహజమైన ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉంటాయి. సిద్ధ పద్ధతిలో శ్వాస, శబ్ద కంపనాలు, స్పర్శ ద్వారా తలలోని ప్రాణశక్తి ప్రవాహాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తారు. ఈ నిర్దిష్ట పాయింట్లను ప్రేరేపించడం వల్ల మెదడులో జాగరూకత పెరిగి, నాడులు శాంతిస్తాయి.

భ్రమరీ ప్రాణాయామ ప్రయోజనాలు..

భ్రమరీ ప్రాణాయామం ద్వారా ఉత్పత్తయ్యే సున్నితమైన కంపనాలు మెదడులోని ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి, రాత్రిపూట గాఢమైన నిద్రపోవడానికి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది. రోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ఈ చిన్న సాధన చేయడం వల్ల జీవితంలో ఒక ప్రశాంతమైన లయ ఏర్పడుతుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/Lifestyle/Every Day Yoga : రోజు 10 నిమిషాల 'యోగా'తో శరీరం, జీవితంలో అసాధారణ మార్పులు..
Home/Lifestyle/Every Day Yoga : రోజు 10 నిమిషాల 'యోగా'తో శరీరం, జీవితంలో అసాధారణ మార్పులు..
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