నోటితో కాకుండా ముక్కుతోనే శ్వాసించాలా? ఈఎన్టీ నిపుణుల హెచ్చరిక
మనం శ్వాసించే విధానం మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. నోటి ద్వారా కాకుండా ముక్కుతో శ్వాసించడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు మంచి నిద్ర పడుతుందని యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ ఎండోస్కోపిక్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ కేవీఎస్ఎస్ఆర్కే శాస్త్రి వివరించారు. మరిన్ని వివరాలు వారి మాటల్లోనే..
మనం రోజూ ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండానే శ్వాస తీసుకుంటాం. కానీ, మనం శ్వాస తీసుకునే పద్ధతి మన ఆరోగ్యాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తుంది. చాలామంది నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం సాధారణ విషయమే అనుకుంటారు. కానీ, మన శరీరంలో ముక్కు మాత్రమే ప్రాథమిక శ్వాస మార్గంగా పనిచేయాలి. క్రమం తప్పకుండా ముక్కుతో శ్వాసించడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, ప్రశాంతమైన నిద్ర, శారీరక దృఢత్వం లభిస్తాయి.
ముక్కు ద్వారా శ్వాసించడం ఎందుకు శ్రేయస్కరం?
ముక్కు అనేది కేవలం గాలి పీల్చుకునే మార్గం మాత్రమే కాదు. ఇది మన శరీరంలో ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. మనం పీల్చే గాలిలోని దుమ్ము, అలర్జీ కారకాలు, హానికరమైన బ్యాక్టీరియా ఊపిరితిత్తులలోకి చేరకుండా ముక్కు అడ్డుకుంటుంది. గాలిని శరీర ఉష్ణోగ్రతకు అనుగుణంగా మార్చి, తేమను అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఊపిరితిత్తులు గాలిని సులభంగా గ్రహిస్తాయి.
ముక్కు సహజంగానే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా, శరీరానికి ఆక్సిజన్ను బాగా అందించేలా చేస్తుంది. నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఈ రక్షణ వ్యవస్థ లోపించి, నేరుగా పొడి గాలి శ్వాసకోశంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
నోటి ద్వారా శ్వాస ఎప్పుడు ప్రమాదకరం?
తీవ్రమైన వ్యాయామం చేసేటప్పుడు లేదా జలుబు వల్ల ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు అప్పుడప్పుడు నోటితో శ్వాస తీసుకోవడం సాధారణమే. కానీ, ఎల్లప్పుడూ నోటి ద్వారానే శ్వాసించడం అస్సలు మంచిది కాదు. దీనివల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
నోటి శ్వాస వల్ల వచ్చే ప్రధాన సమస్యలు:
- నోరు ఎండిపోవడం, నోటి దుర్వాసన రావడం
- గొంతు నొప్పి
- గురక, నిద్రలేమి సమస్యలు
- పళ్లు పుచ్చిపోవడం, చిగుళ్ల వ్యాధులు రావడం
- నాణ్యమైన నిద్ర కరువై పగటిపూట అలసటగా అనిపించడం
చిన్నపిల్లల్లో దీర్ఘకాలంగా ఈ అలవాటు ఉంటే, వారి ముఖ కవళికలు మారే ప్రమాదం ఉంది. దవడల ఎదుగుదల దెబ్బతినడంతో పాటు పళ్లు వంకరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
దీర్ఘకాలిక నోటి శ్వాసకు గల కారణాలు
ముక్కుతో శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా మారినప్పుడే ప్రజలు నోటిని ఆశ్రయిస్తారు. దీనికి దారితీసే కొన్ని ప్రధాన కారణాలు:
- వివిధ రకాల అలర్జీలు
- దీర్ఘకాలిక ముక్కు దిబ్బడ
- ముక్కు దూలం వంకరగా ఉండటం (Deviated nasal septum)
- అడెనాయిడ్స్ గ్రంథులు వాపునకు గురికావడం
- సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్లు
- అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా (నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోవడం)
కేవలం శ్వాసించే అలవాటును మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కంటే, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడానికి గల అసలు కారణాన్ని గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?
ఉదయం లేచేసరికి నోరు పూర్తిగా ఎండిపోవడం, పెద్దగా గురక పెట్టడం, పగటిపూట విపరీతంగా నిద్ర రావడం లేదా మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కూడా నోటితోనే శ్వాస తీసుకుంటున్నట్లు గమనిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
సమస్య తీవ్రతను బట్టి అలర్జీ నిర్వహణ, మందులు, జీవనశైలి మార్పులు లేదా ఈఎన్టీ (ENT) నిపుణుల సలహాతో సరైన చికిత్స పొందవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన శ్వాస విధానం ఊపిరితిత్తులను కాపాడటమే కాకుండా, నోటి ఆరోగ్యాన్ని, జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.
వ్యాసకర్త:
- డాక్టర్ కేవీఎస్ఎస్ఆర్కే శాస్త్రి
కన్సల్టెంట్ ఎండోస్కోపిక్ ఈఎన్టీ సర్జన్,
యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్
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