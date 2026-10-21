ఇరాన్ యుద్ధంపై ఇంట్లోనే సెగ: తండ్రి ట్రంప్తో విభేదించిన కుమారుడు
ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఆయన పెద్ద కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ తీవ్రంగా విభేదిస్తున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. యుద్ధం అమెరికాకు మంచిది కాదని భావిస్తున్న డాన్ జూనియర్, ఈ విషయాన్ని తండ్రికి స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్తో యుద్ధం వ్యవహారం ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సొంత ఇంట్లోనే వివాదానికి దారితీసింది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా చేపడుతున్న సైనిక చర్యలను ట్రంప్ పెద్ద కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ (డాన్ జూనియర్) తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. తండ్రి నిర్ణయంతో విభేదిస్తూ ఆయన అంతర్గతంగా తన నిరసనను వ్యక్తం చేసినట్లు ప్రముఖ పత్రిక 'ది అట్లాంటిక్' ప్రచురించిన కథనం స్పష్టం చేస్తోంది. 80 ఏళ్ల డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండో విడత పాలనలో ఆయన కుటుంబ భాగస్వామ్య రాజకీయ బృందంలో డాన్ జూనియర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే యుద్ధం ప్రారంభమైన సమయం నుంచే ఆయన దీనిపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు వైట్హౌస్ అంతర్గత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
పశ్చిమాసియా పోరుపై డాన్ జూనియర్ అసంతృప్తి
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా మరొక సుదీర్ఘ యుద్ధంలోకి దిగడం ఎంతమాత్రం సరికాదని డాన్ జూనియర్ చాలాకాలంగా భావిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో తండ్రి ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఆయన సొంత అభిప్రాయాలను కలిగి ఉన్నారు. ఇటీవల హత్యకు గురైన ప్రముఖ కన్జర్వేటివ్ ప్రతినిధి, డాన్ జూనియర్ ఆప్తమిత్రుడు చార్లీ కిర్క్ కూడా అమెరికా సైనిక చర్యలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మిత్రుడి ఆలోచనలు, తన స్వయంకృతాపరాధ భయాలు డాన్ జూనియర్పై బలమైన ప్రభావం చూపాయని సమాచారం.
ఈ విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని బహిరంగంగా రచ్చకెక్కించేందుకు డాన్ జూనియర్ సుముఖంగా లేరు. "డాన్ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తిగతంగానే ఉంచుకున్నారు. ఇలాంటి అంశంలో ఆయన తండ్రితో బహిరంగంగా విభేదించే అవకాశం లేదు. కానీ ఆయన వ్యక్తిగత ఆలోచనలు తెలిసిన వారెవరికీ ఇందులో ఆశ్చర్యం అనిపించదు" అని 'ది అట్లాంటిక్' పత్రికకు ఒక అంతర్గత వర్గం వెల్లడించింది. ఈ వ్యతిరేకత వీరిద్దరి వ్యక్తిగత బంధంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిందనేది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
రహస్యంగా నడుస్తున్న వ్యూహాలు.. ఇజ్రాయెల్తో భేటీలు
మరోవైపు యుద్ధ భారంతో ట్రంప్ ప్రజాదరణ క్రమంగా క్షీణిస్తోంది. 'రాయిటర్స్-ఇప్సాస్' నిర్వహించిన తాజా సర్వేలో ట్రంప్ అప్రూవల్ రేటింగ్ రికార్డు స్థాయిలో 31 శాతానికి పడిపోయింది. అయినప్పటికీ ఇరాన్పై దాడులను పునరుద్ధరించేందుకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో ట్రంప్ చర్చలు జరుపుతున్నారు. హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద నెలకొన్న సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతుండటమే దీనికి కారణం.
రాబోయే ఎన్నికల్లో నెతన్యాహుకు మద్దతు తెలుపుతూ ఆదివారం ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఇరాన్ ధ్వంసమైపోయింది. త్వరలోనే మేం (అమెరికా, ఇజ్రాయెల్) ఈ పనిని పూర్తి చేస్తాం" అని ఆదివారం ఇజ్రాయెల్ ప్రధానికి మద్దతు ప్రకటిస్తూ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. దీనికి కొనసాగింపుగా, మరుసటి రోజే (సోమవారం) అమెరికా యుద్ధ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్ ఇజ్రాయెల్ వెళ్లి నెతన్యాహుతో రహస్యంగా భేటీ అయినట్లు 'ఆక్సియోస్' కథనం వెల్లడించింది.
అమెరికా ఎన్నికలపై ఇరాన్ కన్ను?
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమతో శాంతి చర్చలు జరిపే మూడ్లో లేవని, మళ్లీ దాడులు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయని టెహ్రాన్ విశ్వసిస్తోంది. ఇరాన్ పాలనా యంత్రాంగంలోని ముగ్గురు ఉన్నతాధికారుల సమాచారాన్ని ఉటంకిస్తూ రాయిటర్స్ మంగళవారం ఈ వివరాలను ప్రచురించింది.
"ఇరాన్ మరోసారి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులకు సిద్ధమవుతోంది తప్ప, యుద్ధాన్ని ముగించే శాంతి ఒప్పందం కోసం చూడటం లేదు. ట్రంప్కు రాజకీయ విజయం దక్కకుండా చూసేందుకు ఇరాన్ పాలకవర్గం పట్టుదలతో ఉంది" అని ఇరాన్ పరిపాలన విభాగానికి చెందిన ఒక అధికారి రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థకు స్పష్టం చేశారు.
హార్ముజ్ జలసంధి సంక్షోభాన్ని ఇరాన్ కావాలనే పొడిగిస్తోందని, నవంబర్లో జరగనున్న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. "చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలేవీ చేయకుండానే ఇరాన్ అమెరికా ఎన్నికలను ప్రభావితం చేస్తోంది," అని ఒక ఇరాన్ ఆర్థిక, రాజకీయ విశ్లేషకుడు విశ్లేషించారు. సొంత పార్టీలోనే వ్యతిరేకత, ప్రజాదరణ తగ్గడం, ఇరాన్ ఎత్తుగడలు ట్రంప్కు రాబోయే రోజుల్లో సవాలుగా మారనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More