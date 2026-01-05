Edit Profile
    అసోంలో భూకంపం.. మేఘాలయ వరకు ప్రకంపనలు

    అసోంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున భూకంపం సంభవించింది. మేఘాలయ వరకు ప్రకంపనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతకుముందు త్రిపురాలో కూడా భూమి కంపించింది.

    Published on: Jan 05, 2026 5:29 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అసోంలో భూకంపం సంభవించింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల 17 నిమిషాలకు, మోరిగావ్​లో భూమి కంపించింది. రిక్టార్​ స్కేల్​పై భూకంపం తీవ్రత 5.1గా నమోదైంది. ఈ విషయాన్ని నేషనల్​ సెంటర్​ ఫర్​ సిస్మోలాజీ (ఎన్​సీఎస్​) ధ్రువీకరించింది.

    అసోంలో భూకంపం... (Representational)
    అసోంలో భూకంపం... (Representational)

    ఎన్​సీఎస్​ ప్రకారం భూమికి 50 కి.మీల లోతున ఈ భూకంపం సంభవించింది. అసోంలోని అనేక జిల్లాలతో పాటు మేఘాలయలోని షిల్లాంగ్​ వరకు కూడా భూప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి.

    అసోం భూకంపంతో ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉల్లిక్కిపడ్డారు. ప్రాణ భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు.

    ఈ భూకంపంలో ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని తెలుస్తోంది. కాగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, జాగ్రత్త వహించాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

    అంతకుముందు, సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల 3 నిమిషాల ప్రాంతంలో త్రిపురాలో భూకంపం సంభవించింది. గోమటి అనే ప్రాంతంలో భూ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టార్​ స్కేల్​పై 3.9గా రికార్డు అయ్యింది.

    నేపాల్​ని వణికించిన భూకంపాలు..

    మరోవైపు జనవరి 3న రెండు భూకంపాలు నేపాల్​ ప్రజలను వణికించాయి. శనివారం ఉదయం పశ్చిమ నేపాల్​లోని తప్లేజంగ్​ జిల్లాలో 4.6 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఉదయం 6 గంటల 13 నిమిషాలకు భూమి కంపించింది.

    ఇక శనివారం రాత్రి 10 గంటల 36 నిమిషాలకు తూర్పు నేపాల్​లోని ఉదయాపుర్​ జిల్లాలో కూడా భూమి కంపించింది. దీని తీవ్రత రిక్టార్​ స్కేల్​పై 4.3గా నమోదైంది.

    ఈ ఘటనల్లో ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

