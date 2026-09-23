ఈసీలో తీవ్ర విభేదాలు: సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్పై విపక్షాలు, సీజేపీ మండిపాటు
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ)లో అంతర్గత విభేదాలు నెలకొన్నాయంటూ వచ్చిన కథనం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్లలో ఇద్దరిని సంప్రదించకుండానే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలపై సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ లక్ష్యంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) నిర్ణయాలపై తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియతో పాటు పలు కీలక అంశాల్లో తమకు సమాచారం ఇవ్వకుండా చీకటిలో ఉంచారని ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వచ్చిన మీడియా నివేదిక సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కథనం ఆధారంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే, అధికార ప్రతినిధి సౌరభ్ దాస్ సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు: సీజేపీ నేతల ఘాటు వ్యాఖ్యలు
ముఖ్య ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ను 'భారత శత్రువు'గా అభివర్ణిస్తూ అభిజీత్ దిప్కే ఎక్స్ వేదికగా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఓటర్ల జాబితా నుంచి దాదాపు 12 కోట్లకు పైగా పేర్లను తొలగించారు. ఇది 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో నమోదైన 97 కోట్ల మంది ఓటర్లలో దాదాపు 12.4 శాతానికి సమానం. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏకు, ప్రతిపక్షాలకు మధ్య ఓట్ల వ్యత్యాసం కేవలం 2 శాతం మాత్రమే. జ్ఞానేష్ కుమార్ ఎన్నికలను నిర్వహించడం లేదు, స్వయంగా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు" అని దిప్కే ఆరోపించారు.
మరోవైపు, సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరభ్ దాస్ ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. "జ్ఞానేష్ బ్రో.. ఇది ముగిసింది. భారత ఎన్నికల సంఘం పారదర్శకతను కోల్పోయింది. మన ఓట్లను, ఓటు హక్కును దొంగిలిస్తున్నారు" అని విమర్శించారు.
అసలు దర్యాప్తు నివేదికలో ఏముంది?
ప్రముఖ ఆంగ్ల దినపత్రిక ప్రచురించిన దర్యాప్తు కథనం ప్రకారం.. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో తీవ్ర అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయి. ముగ్గురు సభ్యుల కమిషన్లో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధూ, వివేక్ జోషి గడిచిన 10 నెలల కాలంలో సీఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై కనీసం 14 సార్లు అధికారికంగా తమ అభ్యంతరాలను నమోదు చేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా 30 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) డ్రైవ్లో దాదాపు 13 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లను ముసాయిదా జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఫారమ్ 6లో చేసిన మార్పులపై కూడా ఈ ఇద్దరు కమిషనర్లు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కొత్త ఓటర్లు తమ లేదా తమ తల్లిదండ్రుల, తాతముత్తాతల పేర్లు 'గత ఎస్ఐఆర్' ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నాయో లేదో తెలపాలనే నిబంధనను అనుమతి లేకుండా చేర్చారని, ఇది తొలిసారి ఓటు వేసేవారిని వేధించడమే అవుతుందని హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా, ఓటర్ల జాబితా నిర్వహణ వ్యవస్థ 'ఈఆర్వోనెట్' (ERONet) కేంద్రీకరణ నిర్ణయం కూడా జాబితాల పారదర్శకతను దెబ్బతీస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఆరోపణలను ఖండించిన ఈసీ వర్గాలు
ఈ ఆరోపణలను ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు తోసిపుచ్చాయి. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియతో సహా ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న అన్ని నిర్ణయాలకూ ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్ల ఆమోదం ఉందని స్పష్టం చేశాయి.
నకిలీ, మరణించిన లేదా అనర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను గుర్తించి తొలగించేందుకు ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. గతేడాది జూన్ నెలలో బీహార్లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రక్రియను ఆ తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాలకు విస్తరించారు. అయితే ఈ ప్రక్రియను అధికార బీజేపీకి ప్రయోజనం చేకూర్చేలా వాడుకుంటున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించగా, ఈసీతో పాటు బీజేపీ ఆ ఆరోపణలను తిరస్కరించాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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