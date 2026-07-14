EPF సబ్స్క్రైబర్స్ అలర్ట్: మీ కుటుంబానికి లభించే 5 రకాల EPS పెన్షన్ ప్రయోజనాలు ఇవే
ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కేవలం రిటైర్మెంట్ తర్వాతే కాకుండా, ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారుడి మరణానంతరం వారి కుటుంబానికి కూడా ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తుంది. భార్య/భర్త, పిల్లలు, నామినీలతో పాటు ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులకు లభించే 5 కీలక పెన్షన్ ప్రయోజనాల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు కోసం ఉద్దేశించిన ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF)లో పెన్షన్ భాగం కూడా ఉంటుంది. దీనినే ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) అంటారు. చాలా మందికి ఈపీఎఫ్ వల్ల కేవలం రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ మాత్రమే వస్తాయని అనుకుంటారు. కానీ, సబ్స్క్రైబర్ అకాల మరణం చెందితే, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ పథకం కింద ఐదు రకాల పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
నిబంధనల ప్రకారం లభించే ఆ 5 కీలక ఫ్యామిలీ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ ఇవే:
1. జీవిత భాగస్వామి పెన్షన్
ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) పరిధిలోని సంస్థలో పనిచేస్తూ, కనీసం ఒక నెల పాటు ఈపీఎఫ్ సహకారం అందించి సర్వీసులో ఉండగా ఉద్యోగి మరణిస్తే, వారి జీవిత భాగస్వామి (భార్య లేదా భర్త) ఈ నెలవారీ పెన్షన్కు అర్హులవుతారు.
వ్యవధి: ఈ పెన్షన్ జీవిత భాగస్వామి మరణించే వరకు లేదా వారు పునర్వివాహం చేసుకునే వరకు అందుతుంది.
ప్రత్యేక నిబంధన: ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు ఉన్నట్లయితే, నిబంధనల ప్రకారం మొదట పెద్ద భార్యకు ఈ పెన్షన్ చెల్లిస్తారు.
2. పిల్లల పెన్షన్
ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత భార్య/భర్తకు వచ్చే పెన్షన్తో పాటు, వారి పిల్లలకు కూడా అదనంగా నెలవారీ పెన్షన్ లభిస్తుంది.
పరిమితి: ఒకే సమయంలో గరిష్టంగా ఇద్దరు పిల్లలకు ఈ పెన్షన్ అందుతుంది.
వయోపరిమితి: పిల్లలకు 25 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు ఈ పెన్షన్ చెల్లిస్తారు.
మినహాయింపు: ఒకవేళ పిల్లలు ఎవరైనా శాశ్వత వైకల్యంతో (Permanent Disability) బాధపడుతుంటే, వారికి నిర్దేశిత నిబంధనల ప్రకారం 25 ఏళ్లు దాటినప్పటికీ జీవితాంతం పెన్షన్ కొనసాగుతుంది.
3. అనాథ పిల్లల పెన్షన్
ఉద్యోగి మరణించిన సమయంలో లేదా ఆ తర్వాత జీవిత భాగస్వామి కూడా బతికి లేకపోతే, ఆ పిల్లలను అనాథలుగా పరిగణించి 'ఆర్ఫన్ పెన్షన్' అందిస్తారు.
ఇది కూడా ఒకేసారి గరిష్టంగా ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పిల్లలకు 25 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు ఈ నెలవారీ పెన్షన్ లభిస్తుంది. సాధారణ చైల్డ్ పెన్షన్ కంటే ఈ పెన్షన్ మొత్తం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
4. నామినీ పెన్షన్
మరణించిన ఈపీఎఫ్ సభ్యునికి వివాహం కాకపోయినా లేదా పైన పేర్కొన్న విధంగా అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులు (భార్య, పిల్లలు) ఎవరూ లేకపోయినా నామినీ పెన్షన్ వర్తిస్తుంది.
గమనిక: నామినీ పెన్షన్ పొందడానికి ఉద్యోగి తన ఈ-నామినేషన్ ఫారమ్లో చెల్లుబాటు అయ్యే నామినీని పేర్కొనడం తప్పనిసరి. ఒకవేళ నామినేషన్ వేసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబర్కు వివాహమై, కుటుంబం ఏర్పడితే, అంతకుముందు చేసిన నామినేషన్ ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతుంది.
5. ఆధారపడిన తల్లిదండ్రుల పెన్షన్
ఉద్యోగికి వివాహం కాకుండా, నిర్దేశిత నామినీ కూడా లేని పక్షంలో, వారిపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులకు (Dependent Parents) ఆర్థిక రక్షణ కల్పించడానికి ఈ పెన్షన్ ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ పథకం కింద పెన్షన్ మొత్తాన్ని మొదట ఆధారపడిన తండ్రికి చెల్లిస్తారు. తండ్రి మరణానంతరం, సదరు పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఆధారపడిన తల్లికి బదిలీ చేస్తారు.
(డిస్క్లైమర్: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) నిబంధనలు, చట్టాలలో వచ్చే తాజా మార్పుల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించగలరు లేదా నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More