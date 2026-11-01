ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త సేవలు: వాట్సాప్లోనే పీఎఫ్ సమాచారం, రూ.1,000 ఆటో సెటిల్మెంట్
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) తన 74వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా చందాదారులకు సేవలను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. రూ.1,000 లోపు ఉన్న నిష్క్రియాత్మక (Inoperative) ఖాతాల ఆటోమేటిక్ సెటిల్మెంట్తో పాటు వాట్సాప్ ద్వారా ఈపీఎఫ్ఓ సేవలను అందుబాటులోకి తేనుంది.
న్యూఢిల్లీ: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) తన 74వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని 2026 నవంబర్ 1న న్యూఢిల్లీలో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) ప్రకటనలో తెలిపింది. కోట్లాది మంది చందాదారులకు పీఎఫ్ సేవలను మరింత సులభంగా, వేగంగా అందించడమే లక్ష్యంగా ఈపీఎఫ్ఓ పలు వినూత్న సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది.
రూ.1,000 లోపు ఖాతాలకు ఆటో సెటిల్మెంట్
ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా చందాదారుల ప్రయోజనం కోసం రెండు కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటించారు. రూ.1,000 వరకు బ్యాలెన్స్ ఉండి, మూతపడి లేదా సుదీర్ఘకాలంగా వాడకంలో లేని (Inoperative) ఈపీఎఫ్ ఖాతాలను నేరుగా ఆటోమేటిక్ పద్ధతిలో పరిష్కరించనున్నారు (Auto Settlement). దీనివల్ల చిన్న మొత్తం నిల్వ ఉన్న ఖాతాదారులు ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన శ్రమ లేకుండానే తమ సొమ్మును పొందే వీలు కలుగుతుంది.
ఇక వాట్సాప్లోనే పీఎఫ్ సేవలు
చందాదారులు తమ పీఎఫ్ ఖాతా సమాచారాన్ని, సేవలను మొబైల్ ద్వారానే సులువుగా పొందేందుకు వీలుగా వాట్సాప్ వేదికగా ఈపీఎఫ్ఓ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. చందాదారులతో అనుసంధానాన్ని పెంచడం, సేవలను డిజిటల్ విధానంలో వేగవంతం చేయడంలో భాగంగా ఈ నూతన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అయితే వాట్సాప్ ద్వారా లభించే సేవల జాబితా, ఆటో సెటిల్మెంట్ అర్హతలకు సంబంధించిన పూర్తి నిబంధనలను కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ త్వరలో వెల్లడించనుంది.
భవిష్య నిధి పురస్కారాల ప్రదానం
ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగమైన 'భవిష్య నిధి అవార్డ్స్ 2026'ను మంత్రి ప్రధానం చేశారు. సంస్థ పురోగతికి విశేష కృషి చేసిన రీజినల్, జోనల్ ఆఫీసులతో పాటు అధికారులు, సిబ్బందికి కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ పురస్కారాలను అందజేశారు. అనంతరం ఆవరణలోని ఎగ్జిబిషన్ స్టాళ్లను సందర్శించిన ఆయన.. చట్టపరమైన అవగాహన, సుపరిపాలన, సంస్థాగత అధ్యయనంపై రూపొందించిన ప్రత్యేక ప్రచురణలను ఆవిష్కరించారు.
పారదర్శక సేవలే లక్ష్యం
74 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఈపీఎఫ్ఓ, చందాదారులకు వేగవంతమైన సేవలు అందిస్తూ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత వాతావరణాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రాధాన్యమిస్తోంది. చిన్న చిన్న బ్యాలెన్స్ ఖాతాలు సులభంగా సెటిల్ కావడం, వాట్సాప్ ద్వారా సేవలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఉద్యోగులు తమ పదవీ విరమణ పొదుపు ఖాతాల నిర్వహణను సునాయాసంగా పర్యవేక్షించుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More