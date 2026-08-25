EPFO కొత్త పోర్టల్ అప్డేట్స్: ఇకపై ఆన్లైన్లోనే ఈ కీలక పీఎఫ్ సేవలు
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తమ ఆన్లైన్ పోర్టల్ను సరికొత్త ఫీచర్లతో అప్డేట్ చేసింది. పీఎఫ్ విత్డ్రాయల్స్, కేవైసీ వివరాల సవరణ, యూఏఎన్ (UAN) యాక్టివేషన్ వంటి అనేక కీలక సేవలను ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగకుండా, కంపెనీల సహాయం లేకుండా నేరుగా ఆన్లైన్లోనే పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) పిఎఫ్ ఖాతాదారుల సౌకర్యార్థం తమ డిజిటల్ సేవల విధానంలో పటిష్ట మార్పులు తీసుకొచ్చింది. చందాదారులు తమ పీఎఫ్ ఖాతాలను వేగంగా, సులభంగా నిర్వహించుకునేలా ఆన్లైన్ పోర్టల్ను ఆధునీకరించింది.
ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ప్రధాన సేవలు
గత కొద్ది నెలలుగా పోర్టల్ పనితీరును మెరుగుపరిచే క్రమంలో సాంకేతిక నవీకరణలు చేపట్టిన ఈపీఎఫ్ఓ, ఉద్యోగులకు అవసరమైన సేవలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చింది.
యూఏఎన్ (UAN) యాక్టివేషన్, వ్యక్తిగత వివరాల తనిఖీ, సమాచార సవరణలతో పాటు పీఎఫ్ విత్డ్రాయల్ క్లెయిమ్ల దాఖలును చందాదారులు స్వయంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ మార్పుల వల్ల ఉద్యోగులు పీఎఫ్ కార్యాలయ సందర్శనలు తగ్గడమే కాకుండా, పాత యాజమాన్యాల (Employers) ఆమోదం కోసం వేచి చూసే ఇబ్బందులు తొలగిపోయాయి. వీటితో పాటు సమస్యల పరిష్కార వ్యవస్థను (Grievance Redressal) వేగవంతం చేశారు. పీఎఫ్ పాస్బుక్ పరిశీలన, ఖాతా ట్రాన్స్ఫర్, ఈ-నామినేషన్ (e-Nomination) దాఖలు సేవలను మరింత సులభతరం చేశారు.
కేవైసీ (KYC) అప్డేట్ ఎందుకు తప్పనిసరి?
పోర్టల్ సేవలను అంతరాయం లేకుండా పొందడానికి సభ్యుల ఖాతా వివరాలు సక్రమంగా ఉండాలి. UAN యాక్టివేట్ చేసుకోవడంతో పాటు ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఇతర కేవైసీ (KYC) సమాచారాన్ని పీఎఫ్ రికార్డులకు అనుసంధానించాలి.
ఆన్లైన్ సేవలకు సంబంధించి ఓటీపీ (OTP) ఆధారిత ధ్రువీకరణ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆధార్తో లింక్ అయిన పనిచేస్తున్న మొబైల్ నంబర్ ఉండటం అత్యంత అవసరం.
పీఎఫ్ క్లెయిమ్లు వేగంగా పూర్తి కావడానికి జాగ్రత్తలు
పీఎఫ్ తుది సెటిల్మెంట్ లేదా క్లెయిమ్ సమర్పించేటప్పుడు ఎలాంటి ఆలస్యం కాకుండా ఉండేందుకు కొన్ని ముందస్తు నిబంధనలు పాటించాలని ఈపీఎఫ్ఓ సూచిస్తోంది. ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ (Date of Joining), ఉద్యోగం వదిలేసిన తేదీ (Date of Exit) వివరాలు ఈపీఎఫ్ఓ డేటాబేస్లో సరిగ్గా నమోదయ్యాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి. ఉద్యోగం మారినప్పుడు నిబంధనల ప్రకారం వర్తించే వెయిటింగ్ పీరియడ్ను గమనించాలి.
క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేసే ముందు వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయడం శ్రేయస్కరం. ఈ-నామినేషన్ అప్డేట్గా ఉంచడం వల్ల భవిష్యత్తులో లేదా అత్యవసర సమయాల్లో కుటుంబ సభ్యులు క్లెయిమ్స్ పొందడం సులువవుతుంది. సమస్యలు ఎదురైతే ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక మార్గాల ద్వారా సంప్రదించి పరిష్కరించుకోవచ్చు. సభ్యులు నేరుగా epfo.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించి అప్డేట్ చేసిన పోర్టల్ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: ఈపీఎఫ్ఓ అప్డేటెడ్ పోర్టల్లో లభించే ప్రధాన సేవలు ఏవి?
జవాబు: యూఏఎన్ (UAN) యాక్టివేషన్, పీఎఫ్ విత్డ్రాయల్ క్లెయిమ్లు, పాస్బుక్ తనిఖీ, ఖాతా ట్రాన్స్ఫర్, కేవైసీ వివరాల అప్డేట్, ఈ-నామినేషన్ సేవలు లభిస్తాయి.
ప్రశ్న 2: ఆన్లైన్ పిఎఫ్ క్లెయిమ్కు ఆధార్-మొబైల్ లింకింగ్ ఎందుకు అవసరం?
జవాబు: ఆన్లైన్ లావాదేవీల భద్రత, ఓటీపీ (OTP) ఆధారిత ప్రామాగీకరణ కోసం ఆధార్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరి.
ప్రశ్న 3: పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ క్లెయిమ్ చేసే ముందు ఏ వివరాలు తనిఖీ చేయాలి?
జవాబు: UAN యాక్టివేషన్, ఆధార్, బ్యాంక్ కేవైసీ, ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ (Date of Joining), వదిలేసిన తేదీ (Date of Exit), నామినేషన్ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More