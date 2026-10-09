ఫాబియెన్స్ మాస్టర్ ప్లాన్.. రూ. 50 కోట్లతో మరో ఫర్నిచర్ తయారీ ప్లాంట్
హైదరాబాద్ వేదికగా ఫర్నిచర్ తయారీ సంస్థ ఫాబియెన్స్ (Fabience) రూ. 50 కోట్ల పెట్టుబడితో మరొక కొత్త ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో దాదాపు 1.5 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ ప్లాంట్ వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి రానుంది.
హైదరాబాద్ సమీపంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ నూతన ప్లాంట్ ద్వారా సుమారు 100 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయని సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాజ్ వేణుగోపాల్ తక్కళ్లపల్లి తెలిపారు. ఇటాలియన్, జర్మన్ మెషినరీతో పాటు అత్యాధునిక తయారీ సాంకేతికతలను ఇక్కడ వినియోగించనున్నారు. ఆటోమేషన్, ఖచ్చితత్వం, ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ.. సోఫాలు, కుర్చీలు, లాంజర్లు వంటి మూవబుల్ ఫర్నిచర్ కేటగిరీతో పాటు మోడ్యులర్ ఫర్నిచర్ ఉత్పత్తులను పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడమే ఈ ప్లాంట్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
2 లక్షల చదరపు అడుగుల హబ్.. ఇప్పటికే రూ.80 కోట్ల పెట్టుబడులు
2018లో రాజ్ వేణుగోపాల్ తక్కళ్లపల్లి నేతృత్వంలో ప్రారంభమైన ఫాబియెన్స్ సంస్థకు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 2 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ప్రధాన తయారీ హబ్ ఉంది. 200 మంది ఉద్యోగులతో నడుస్తున్న ఈ కేంద్రంలో మోడ్యులర్ కిచెన్లు, వార్డ్రోబ్లు, ప్యానెలింగ్ వంటి విభాగాల కోసం ఇప్పటికే రూ. 80 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు.
"అడ్వాన్స్డ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేషన్, అత్యున్నత ఖచ్చితత్వమే మా ప్రత్యేకత. అంతర్జాతీయ ముగింపు ప్రమాణాలకు (International Finish Standards) సమానంగా మా పియు లాక్వర్ ఫినిషింగ్, ఎడ్జ్-బ్యాండింగ్ సాంకేతికతలు ఉంటాయి" అని కంపెనీ డైరెక్టర్ సందీప్ పోల్సాని వివరించారు.
అమెరికాకు ఎగుమతులు.. 15 రాష్ట్రాల్లో విస్తరణ
రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్, హాస్పిటాలిటీ రంగాలలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 3,500 ప్రాజెక్టులను ఫాబియెన్స్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ హోటళ్లు, రిసార్ట్లకు ఫర్నిచర్ సరఫరా చేయడమే కాకుండా, అమెరికా (USA) మార్కెట్లోనూ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రస్తుతం బి2బి (B2B), బి2సి (B2C) విభాగాల ద్వారా భారతదేశంలోని 15 రాష్ట్రాల్లో తన సేవలందిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా కంపెనీ డైరెక్టర్ రిచీ రాజ్ గోపాల్ తక్కళ్లపల్లి మాట్లాడుతూ.. "మేము తదుపరి దశ వృద్ధిలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, బి2బి నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేయడం, ఎగుమతులను వేగవంతం చేయడమే మా ప్రాధాన్యత. గత రెండేళ్లలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మా వ్యాపారం గణనీయంగా పెరిగింది" అని తెలిపారు.
2031 నాటికి రూ.3.75 లక్షల కోట్లకు భారత ఫర్నిచర్ మార్కెట్
భారతీయ ఫర్నిచర్ మార్కెట్ విలువ 2026 నాటికి సుమారు 31.5 బిలియన్ డాలర్లకు (రూ. 2.63 లక్షల కోట్లు), 2031 నాటికి 45 బిలియన్ డాలర్లకు (రూ. 3.75 లక్షల కోట్లు) చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు కంపెనీ డైరెక్టర్ కరణ్ రాజ్ గోపాల్ తక్కళ్లపల్లి పేర్కొన్నారు. ఈ వేగవంతమైన వృద్ధిని అందుకోవడంలో కొత్త ప్లాంట్ కీలకంగా మారనుంది.
"సాంకేతికత, నాణ్యత, డిజైన్, ప్రమాణాలలో ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజాలతో పోటీ పడేలా ఫాబియెన్స్ను తీర్చిదిద్దడమే మా లక్ష్యం. నాణ్యతలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉత్పత్తులను అందించడమే మా ధ్యేయం" అని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాజ్ వేణుగోపాల్ స్పష్టం చేశారు.
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