లిఫ్ట్ ఇచ్చి యువతిపై గ్యాంగ్ రేప్.. కదులుతున్న వ్యాన్ నుంచి విసిరేసిన కీచకులు
హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో 25 ఏళ్ల యువతిపై ఇద్దరు వ్యక్తులు కదులుతున్న వ్యాన్లో సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపైకి విసిరేయడంతో తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో మానవత్వం మంటగలిసే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రవాణా సౌకర్యం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఒక యువతిని ఆదుకుంటామని నమ్మించి, వాహనంలోనే కిరాతకులు ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఆపై ఆమెను కదులుతున్న వ్యాన్ నుంచి బయటకు విసిరేసి పరారయ్యారు.
అర్ధరాత్రి వేళ లిఫ్ట్ పేరుతో దారుణం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ దారుణం సోమవారం అర్ధరాత్రి చోటుచేసుకుంది. 25 ఏళ్ల బాధితురాలు తన స్నేహితురాలి ఇంటి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా, మెట్రో చౌక్ వద్ద కళ్యాణ్పురి చౌక్కు వెళ్లేందుకు ఎలాంటి వాహనం దొరకలేదు. ఆ సమయంలో మారుతీ సుజుకీ ఈకో (Eeco) వ్యాన్లో వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమెకు లిఫ్ట్ ఇస్తామని నమ్మబలికారు. రాత్రి సమయం కావడంతో ఇక రవాణా సదుపాయం ఉండదని భావించి వారిని నమ్మి ఆ యువతి వాహనం ఎక్కింది.
దుండగులు ఆమెను కళ్యాణ్పురి వైపు తీసుకెళ్లకుండా గురుగ్రామ్-ఫరీదాబాద్ రోడ్డు వైపు మళ్లించారు. కదులుతున్న వ్యాన్లోనే ఆమెపై ఇద్దరూ కలిసి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
రోడ్డుపైకి విసిరేసిన కిరాతకులు
అత్యాచారం అనంతరం, మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 4 గంటల మధ్య రాజా చౌక్ సమీపంలో బాధితురాలిని కదులుతున్న వ్యాన్ నుంచి నిందితులు కిందకు విసిరేశారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లే ముందు ఆమె తన సోదరికి ఫోన్ చేసి సహాయం కోరడంతో విషయం బయటపడింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న సోదరి, బాధితురాలిని బాద్షా ఖాన్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
"నిందితులు ఆమెను గురుగ్రామ్ రోడ్డు వైపు తీసుకెళ్లి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారని బాధితురాలు చెప్పింది" అని ఆమె సోదరి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం యువతికి చికిత్స అందుతోంది, అయితే ఆమె వాంగ్మూలం ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేదని వైద్యులు తెలిపారు.
నిందితుల అరెస్ట్
బాధితురాలి సోదరి ఫిర్యాదు మేరకు ఫరీదాబాద్ పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్ 70(1) (గ్యాంగ్ రేప్), 351(3) (నేరపూరిత బెదిరింపులు), 3(5) కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై వేగంగా స్పందించిన పోలీసులు.. ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఇద్దరు నిందితులను మంగళవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఫరీదాబాద్ పోలీస్ పీఆర్వో యశ్పాల్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. "నిందితులను విచారిస్తున్నాం, బుధవారం వారి అరెస్టును అధికారికంగా ప్రకటిస్తాం. నేరానికి ఉపయోగించిన ఈకో వ్యాన్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం" అని వివరించారు. ఈ దారుణం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.