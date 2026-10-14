ఫ్రాన్స్లో విద్యార్థుల నిరసనలు: రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటున్నారు: మాక్రాన్
ఫ్రాన్స్లో మూడవ వారానికి చేరిన విద్యార్థుల ఆందోళనలపై అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మాక్రాన్ స్పందించారు. విద్యార్థులు లేవనెత్తుతున్న సమస్యలు సమంజసమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని రాజకీయ శక్తులు వారిని తమ స్వార్థం కోసం వాడుకుంటున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
ఫ్రాన్స్లో గత మూడు వారాలుగా సాగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా అనేక పాఠశాలలు మూతపడిన నేపథ్యంలో, ఈ ఆందోళనలపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మాక్రాన్ స్పందించారు. విద్యార్థుల ఆందోళనలో ఉన్న సమస్యలు సహేతుకమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని రాజకీయ శక్తులు వారిని తమ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ భేటీ అనంతరం ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రతినిధి మోద్ బ్రెగాన్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
విద్యార్థుల నిరసనలపై మాక్రాన్ కీలక ఆదేశాలు
పదవీకాలంలో చివరి ఆరు నెలల్లో ఉన్న అధ్యక్షుడు మాక్రాన్, విద్యార్థుల సమస్యలపై కొన్ని వారాల్లోనే "స్పష్టమైన పరిష్కారాలు" సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు. పారిస్ సహా పలు నగరాల్లో మంగళవారం భారీ సంఘీభావ ప్రదర్శనలు నిర్వహించగా, లక్షలాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చారు. మంగళవారం నాటి ర్యాలీల్లో 1,61,500 మంది పాల్గొన్నారని ఫ్రాన్స్ హోంశాఖ ప్రకటించగా, ర్యాలీ నిర్వాహక యూనియన్లు మాత్రం ఆ సంఖ్య 4,80,000 వరకు ఉంటుందని తెలిపాయి. పారిస్, లియోన్ నగరాల్లో కొన్ని చోట్ల హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడంతో పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు.
ఎన్నికల ముంగిట రాజకీయ రచ్చ
"యువతలో ఉన్న ఆందోళన సమంజసమైనదే. కానీ కొన్ని రాజకీయ శక్తులు దానిని రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకుంటూ, నగరాల్లో హింసగా మారుస్తున్నాయి" అని మాక్రాన్ కేబినెట్ సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించినట్లు బ్రెగాన్ తెలిపారు. ఫ్రాన్స్లో వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్, మే నెలల్లో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, ప్రతిపక్షాలు ఈ నిరసనలను తమకు అనుకూలంగా మలచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అతివాద వామపక్ష 'ఫ్రాన్స్ అన్బోవ్డ్' (ఎల్ఎఫ్ఐ) పార్టీ అధ్యక్ష అభ్యర్థి జీన్-లుక్ మెలెన్షాన్ పారిస్ నిరసనల్లో స్వయంగా పాల్గొన్నారు. మరోవైపు ఎన్నికల రేసులో ముందున్నట్లు సర్వేలు చెబుతున్న రైట్ వింగ్ 'నేషనల్ ర్యాలీ' (ఆర్ఎన్) నేత మెరీన్ లే పెన్ పోలీసుల చర్యలకు మద్దతు తెలిపారు. హింసాత్మక ఘటనలకు విద్యార్థులే కారణమని ఆరోపించారు.
పోలీసులపై వెల్లువెత్తుతున్న ఆరోపణలు
పోలీసులు విద్యార్థులపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారని, అనేకమంది యువకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని విద్యార్థులు, యూనియన్లు, మానవ హక్కుల సంఘాలు, తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. లెన్స్ నగరంలో అక్టోబర్ 5న పోలీసుల స్టన్ గ్రెనేడ్ పేలి 15 ఏళ్ల ఎవాన్ అనే విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతని ఎడమ చెయ్యి తెగిపోవడంతో పాటు కుడి చేతికి ఉన్న పలు వేళ్లు కూడా తెగిపోయాయి. దీనిపై నిష్పాక్షిక విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ బాధితుడి కుటుంబం చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించింది. నిరసనల్లో తాను పాల్గొనలేదని, గ్రెనేడ్ను అందుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదని ఆ బాలుడు స్పష్టం చేశాడని కుటుంబ న్యాయవాది బెర్ట్రాండ్ వాటెజ్ తెలిపారు.
వేలాదిమంది అరెస్టులు - విచారణలు
ఈ ఆందోళనల్లో ఇప్పటివరకు 248 మంది విద్యార్థులు గాయపడగా, 937 మంది పోలీసులు, 149 మంది ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది కూడా గాయపడ్డారని ప్రధాని సెబాస్టియన్ లెకోర్ను పార్లమెంటులో తెలిపారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే 'ఫ్రాన్స్ అన్బోవ్డ్' మిత్రపక్షాలు ఈ విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని వాడుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు.
సెప్టెంబర్ చివరి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 8,000 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు న్యాయశాఖ తెలిపింది. మొత్తం 7,950 మందిని అదుపులోకి తీసుకోగా, వారిలో 85 శాతం మంది మైనర్లే ఉండటం గమనార్హం. వీరిలో 2,735 మందిపై కేసులు నమోదు కాగా, 26 మందిని కస్టడీకి తరలించారు. ఇక సెప్టెంబర్ 30న టూర్స్ నగరంలో 16 ఏళ్ల విద్యార్థి ఒక కంటి చూపు కోల్పోయిన ఘటనలో సంబంధిత పోలీస్ అధికారిపై తీవ్ర శారీరక దాడికి సంబంధించిన కేసులు నమోదు చేసినట్లు ప్రాసిక్యూటర్ వెల్లడించారు. పోలీసుల హింసపై వచ్చిన 36 ఫిర్యాదులపై హోంశాఖ అంతర్గత విచారణలు ప్రారంభించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More