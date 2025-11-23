Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఐఐటీ మద్రాసులో ఫ్రీ మెషిన్​ లెర్నింగ్​ ఏఐ కోర్సు- ఇలా రిజిస్టర్​ చేసుకోండి..

    ఐఐటీ మద్రాస్ నుంచి ఉచిత 'మెషిన్ లెర్నింగ్' కోర్సుకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. SWAYAM సహకారంతో మూడు నెలలు జరగనున్న ఈ ఆన్‌లైన్ కోర్సు ఏఐ టెక్నాలజీలో నైపుణ్యం పెంచుకోవడానికి అద్భుత అవకాశం! పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Nov 23, 2025 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    SWAYAM సహకారంతో ఫ్రీ ‘మెషిన్ లెర్నింగ్’ కోర్సును అందిస్తోంది ఐఐటీ మద్రాస్. ఈ కోర్సుకు రిజిస్ట్రేషన్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్, స్పామ్ ఇమెయిల్స్ గుర్తించడం, ఇంటి ధరలను అంచనా వేయడం వంటి మెషిన్ లెర్నింగ్, సంబంధిత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) పనుల్లో తమ నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలని చూస్తున్న విద్యార్థులు, నిపుణులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ 2025 ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం భారతదేశంలోనే అగ్రశ్రేణి ఇంజనీరింగ్ సంస్థ అయిన ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొఫెసర్ ఈ కోర్సును బోధిస్తారు.

    ఐఐటీ మద్రాస్​లో ఫ్రీ ఏఐ కోర్సు
    ఐఐటీ మద్రాస్​లో ఫ్రీ ఏఐ కోర్సు

    ఐఐటీ మద్రాసు ఫ్రీ మెషిన్​ లెర్నింగ్​ కోర్సు- తేదీలు

    కోర్సు ప్రారంభం: జనవరి 19, 2026

    కోర్సు ముగింపు: ఏప్రిల్ 10, 2026

    రిజిస్ట్రేషన్ గడువు: ఫిబ్రవరి 13, 2026 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు తెరిచి ఉంటాయి.

    ఈ కోర్సును ఐఐటీ మద్రాస్‌లోని కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్, మైండ్‌ట్రీ ఫ్యాకల్టీ ఫెలో అయిన బాలరామన్ రవీంద్రన్ బోధిస్తారు. ఇది సీనియర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (పీజీ) విద్యార్థులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

    ఐఐటీ మద్రాసు ఫ్రీ మెషిన్​ లెర్నింగ్​ కోర్సు- అర్హత

    ఈ కోర్సులో ప్రోగ్రామింగ్ అవసరమయ్యే అసైన్‌మెంట్‌లు ఉంటాయి. కాబట్టి అభ్యర్థులకు మెషిన్ లెర్నింగ్ కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే పైథాన్ లేదా ఆర్ వంటి భాషలపై పరిజ్ఞానం ఉండాలి. కంప్యూటర్ సైన్స్ నేపథ్యం లేని విద్యార్థుల కోసం ప్రాథమిక అంశాలు కూడా కవర్​ అవుతాయి. అయితే, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, ప్రాబబిలిటీ థియరీ గురించి ముందుగా తెలుసుకోవడం సహాయపడుతుంది.

    కోర్సులో ఏ అంశాలు బోధిస్తారు?

    ఈ మూడు నెలల కోర్సు ప్రాథమిక గణిత భావనలైన ప్రాబబిలిటీ థియరీ, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, కాన్వెక్స్ ఆప్టిమైజేషన్ రివిజన్​ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత రెండు ముఖ్యమైన రకాలైన పర్యవేక్షిత అభ్యాసం – రిగ్రెషన్, క్లాసిఫికేషన్– లోకి వెళుతుంది. క్లాసిఫికేషన్ డేటాను కేటగిరీలుగా విభజించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే రిక్రెషన్ నిరంతర విలువలను అంచనా వేస్తుంది.

    కోర్సులో కవర్ చేసే ఇతర అల్గోరిథమ్‌లు, భావనలు:

    లీనియర్ క్లాసిఫికేషన్

    లాజిస్టిక్ రిక్రెషన్

    న్యూరల్ నెట్‌వర్క్‌లు

    డెసిషన్ ట్రీస్

    రిగ్రెషన్ ట్రీస్

    గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్

    రాండమ్ ఫారెస్ట్స్​

    రీన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ లెర్నింగ్‌కు ఇంట్రొడక్షన్​

    కోర్సు సర్టిఫికేట్

    ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 17, 2026 న జరిగే పరీక్ష కోసం నమోదు చేసుకోవాలి. ఈ పరీక్ష ఉదయం 9:30 నుంచి 12:30 వరకు, మధ్యాహ్నం 2 నుండి 5 వరకు రెండు సెషన్లలో ఉంటుంది. పరీక్ష రుసుము రూ. 1,000 ఉంటుంది. ఇది నిర్ణీత పరీక్షా కేంద్రాల్లో జరుగుతుంది.

    ఐఐటీ మద్రాస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కోర్సు కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

    అధికారిక వెబ్‌సైట్ లింక్‌ను సందర్శించండి: Machine Learning Swayam Course

    "Join" పై క్లిక్ చేసి, మీ జిమెయిల్ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఐడీతో లాగిన్ అవ్వండి.

    అవసరమైన వివరాలను నమోదు చేయండి, ఆ తర్వాత మీరు కోర్సు కోసం రిజిస్టర్​ అవుతారు.

    News/News/ఐఐటీ మద్రాసులో ఫ్రీ మెషిన్​ లెర్నింగ్​ ఏఐ కోర్సు- ఇలా రిజిస్టర్​ చేసుకోండి..
    News/News/ఐఐటీ మద్రాసులో ఫ్రీ మెషిన్​ లెర్నింగ్​ ఏఐ కోర్సు- ఇలా రిజిస్టర్​ చేసుకోండి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes