Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ IPO: మొదటి రోజు స్పందన, ధర, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం.. దరఖాస్తు చేయాలా?

    Fujiyama Power Systems IPO: ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ ఐపీఓ ఇష్యూ నేడు (నవంబర్ 13) ప్రారంభమైంది. రూ. 216 నుంచి రూ. 228 ధరల బ్యాండ్‌తో రూ. 828 కోట్ల నిధులను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం, నిపుణుల సమీక్షతో పాటు దరఖాస్తు చేయవచ్చా లేదా అనే వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 13, 2025 10:53 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రూఫ్‌టాప్ సోలార్ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థ ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ (Fujiyama Power Systems Ltd) ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) నేడు, నవంబర్ 13, 2025న సబ్‌స్క్రిప్షన్‌కు ప్రారంభమైంది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ. 828 కోట్ల నిధులను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ IPO: మొదటి రోజు స్పందన, ధర, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం.. దరఖాస్తు చేయాలా?
    ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ IPO: మొదటి రోజు స్పందన, ధర, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం.. దరఖాస్తు చేయాలా?

    ఐపీఓ వివరాలు

    • ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ ఐపీఓలో బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ నవంబర్ 17 వరకు కొనసాగుతుంది.
    • ధరల బ్యాండ్ (Price Band): ఒక్కో షేరు ధర రూ. 216 నుంచి రూ. 228గా నిర్ణయించారు.
    • నిధుల సమీకరణ లక్ష్యం: రూ. 828 కోట్లు.
    • ఇష్యూ పరిమాణం: ఇది ఫ్రెష్ ఇష్యూ (రూ. 600 కోట్లు విలువైన 2.63 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లు), ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) (రూ. 228 కోట్లు విలువైన 1 కోటి షేర్లు) రెండింటి మిశ్రమంగా ఉంది.
    • లాట్ సైజు: 65 షేర్లు.
    • యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి నిధులు: ఇష్యూ ప్రారంభానికి ఒక రోజు ముందు, నవంబర్ 12న, నోయిడా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థ 15 యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రూ. 246.9 కోట్లను సమీకరించింది.

    ముఖ్యమైన తేదీలు

    ఐపీఓకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన తేదీలు ఇక్కడ చూడండి:

    • ఐపీఓ నేడు, నవంబర్ 13న ప్రారంభమై, నవంబర్ 17న ముగుస్తుంది.
    • షేర్ల కేటాయింపు (అలొట్‌మెంట్) నవంబర్ 18న (అంచనా) ఉండవచ్చు.
    • ఐపీఓ లిస్టింగ్ తేదీ నవంబర్ 20 (అంచనా)గా ఉంది.

    ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ షేర్లు బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లలో లిస్ట్ అవుతాయి.

    కంపెనీ నిధులను ఎలా వినియోగిస్తుంది?

    ఫ్రెష్ ఇష్యూ ద్వారా వచ్చే నికర ఆదాయాలను (Net Issue Proceeds) కంపెనీ ఈ కింది అవసరాల కోసం ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది:

    • రత్లామ్‌లో కొత్త తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చులను పాక్షికంగా భరించడం.
    • ఇప్పటికే ఉన్న కొన్ని రుణాలను తిరిగి చెల్లించడం లేదా ముందస్తుగా చెల్లించడం.
    • సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం.

    ఈ ఐపీఓకు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్స్ లిమిటెడ్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌గా, MUFG ఇంటైమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రిజిస్ట్రార్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాయి.

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ వివరాలు: మొదటి రోజు స్పందన

    బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైన మొదటి రోజు (నవంబర్ 13) గురువారం ఉదయం 10:30 గంటల వరకు NSE డేటా ప్రకారం...

    • ఐపీఓ మొత్తం 2% సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది.
    • చిన్న వ్యక్తిగత ఇన్వెస్టర్ల (RIIs) విభాగంలో 4% మేర బిడ్డింగ్ జరిగింది.
    • సంస్థాగతేతర ఇన్వెస్టర్ల (NII) విభాగంలో 1% సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదైంది.
    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIBలు) విభాగంలో ఇప్పటివరకు బిడ్డింగ్ ప్రారంభం కాలేదు.

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఏంటంటే?

    ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ షేర్లకు గ్రే మార్కెట్‌లో ట్రెండ్ మందకొడిగా ఉంది. మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ ఐపీఓకు గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. 0గా ఉంది.

    దీని అర్థం... గ్రే మార్కెట్‌లో ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ షేర్లు ఇష్యూ ధర (రూ. 228) కంటే ఎటువంటి ప్రీమియం లేదా డిస్కౌంట్‌ను అందుకోవడం లేదు. లిస్టింగ్ లాభాల విషయంలో ప్రస్తుతం ఎటువంటి సంకేతాలు కనిపించడం లేదు.

    ఫుజియామా ఐపీఓ: దరఖాస్తు చేయాలా? నిపుణుల అభిప్రాయం

    కంపెనీ ఆర్థిక పనితీరు మెరుగ్గా ఉంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2023లో రూ. 6,641 మిలియన్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఆర్థిక సంవత్సరం 2025 నాటికి రూ. 15,407 మిలియన్లకు పెరిగింది. పన్ను తర్వాత లాభం (PAT) కూడా 2023లో రూ. 244 మిలియన్ల నుంచి 2025లో రూ. 1,563 మిలియన్లకు ఆరు రెట్లు పెరిగింది.

    SMIFS విశ్లేషణ:

    సిఫార్సు: సబ్‌స్క్రైబ్ (Subscribe) - దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి అవకాశం.

    కారణాలు: కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే రత్లామ్ ఫెసిలిటీ, దాద్రి విస్తరణ ప్రణాళికలు కంపెనీకి పరివర్తనాత్మక వృద్ధిని అందిస్తాయని ఎస్ఎంఐఎఫ్ఎస్ అభిప్రాయపడింది. రాబోయే మూడు నుంచి నాలుగేళ్లలో కంపెనీ ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    స్వస్తికా ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ విశ్లేషణ:

    సిఫార్సు: న్యూట్రల్ (Neutral) - మధ్యస్థం.

    కారణాలు: ఈ ఐపీఓ ధర సుమారు 40.85x P/E (ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్) వద్ద ఉంది. ఇది పరిశ్రమలోని ఇతర సంస్థలతో పోలిస్తే పూర్తి ధర నిర్ణయించినా (Fully Priced), సహేతుకమైనదిగానే పరిగణించాలి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు బలమైన వృద్ధి సామర్థ్యం ఈ వాల్యుయేషన్‌ను సమర్థిస్తుంది. అయితే, పూర్తి ధర నిర్ణయించడం వల్ల స్వల్పకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు తక్షణ లిస్టింగ్ లాభాలు పరిమితం కావొచ్చు.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, సిఫార్సులు నిపుణులు లేదా బ్రోకరేజ్ సంస్థలకు సంబంధించినవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకరించబడిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచించడమైనది.)

    News/News/ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ IPO: మొదటి రోజు స్పందన, ధర, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం.. దరఖాస్తు చేయాలా?
    News/News/ఫుజియామా పవర్ సిస్టమ్స్ IPO: మొదటి రోజు స్పందన, ధర, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం.. దరఖాస్తు చేయాలా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes