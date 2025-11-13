Edit Profile
    ఫిజిక్స్‌వాలా ఐపీఓ ఫైనల్ డే: గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఎంత? అప్లై చేయాలా?

    ఎడ్యుటెక్ యునికార్న్ ఫిజిక్స్‌వాలా (PhysicsWallah) ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కొద్ది గంటల్లో ముగియనుంది. నవంబర్ 11న ప్రారంభమైన ఈ ఇష్యూకు తొలి రెండు రోజుల్లో మందకొడిగా స్పందన లభించింది. ప్రస్తుత గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP), పెట్టుబడి పెట్టాలా వద్దా అనే అంశాలపై నిపుణుల అభిప్రాయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 13, 2025 10:32 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఎడ్యుటెక్ యునికార్న్ ఫిజిక్స్‌వాలా (PhysicsWallah) ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ నవంబర్ 13, 2025న ముగియనుంది. ఈ ఐపీఓ నవంబర్ 11న ప్రారంభమైంది.

    ఫిజిక్స్‌వాలా ఐపీఓ ఫైనల్ డే: గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఎంత? అప్లై చేయాలా?
    ఫిజిక్స్‌వాలా ఐపీఓ ఫైనల్ డే: గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఎంత? అప్లై చేయాలా?

    ఐపీఓ ముఖ్య తేదీలు, ధరల వివరాలు

    ఫిజిక్స్‌వాలా ఐపీఓకు సంబంధించిన ముఖ్య వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    • సబ్‌స్క్రిప్షన్ తేదీలు: నవంబర్ 11 – నవంబర్ 13, 2025 (ఈరోజు తుది రోజు)
    • ప్రైస్ బ్యాండ్: ఒక్కో షేరుకు 103 నుంచి 109 మధ్య నిర్ణయించారు.
    • ఇష్యూ సైజు: మొత్తం 3,480 కోట్లు. ఇందులో ఫ్రెష్ ఇష్యూ 3,100 కోట్లు కాగా, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) 380 కోట్లు.
    • అలాట్‌మెంట్ తేదీ: నవంబర్ 14, 2025 (అంచనా)
    • లిస్టింగ్ తేదీ: నవంబర్ 18, 2025 (అంచనా)
    • లిస్టింగ్ ఎక్స్ఛేంజీలు: BSE & NSE

    ఫిజిక్స్‌వాలా ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్టేటస్ (Day 2 ముగింపు వరకు)

    ఐపీఓకు తొలి రెండు రోజుల్లో స్పందన మందకొడిగా ఉంది. మొత్తం ఇష్యూ కేవలం 12% నుంచి 13% మాత్రమే సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది.

    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు (Retail): ఈ విభాగం 57% నుంచి 58% సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది.
    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NII): ఈ భాగం 5% నుంచి 6% మాత్రమే బుక్ అయ్యింది.
    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB): ఈ విభాగంలో ఇంకా బిడ్స్ రాలేదు.
    • ఉద్యోగుల భాగం (Employee): ఉద్యోగులకు కేటాయించిన భాగం 1.75 రెట్లు (1.75x) సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది.

    QIBలు సాధారణంగా చివరి రోజున బిడ్ చేస్తారు కాబట్టి, సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్థితిలో గణనీయమైన పెరుగుదలను ఈరోజు చూడవచ్చు.

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఈరోజు ఎంత?

    ఫిజిక్స్‌వాలా ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఈరోజు 1.25 (లేదా 1.5) ఉంది.

    అంచనా లిస్టింగ్ ధర: ఐపీఓ ఎగువ ప్రైస్ బ్యాండ్ 109, ప్రస్తుత GMP 1.25 కలిపితే, షేరు 110.25 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    అంచనా లిస్టింగ్ లాభం: ఇది ఐపీఓ ధర కంటే కేవలం 1.15% మాత్రమే ఎక్కువ.

    గత 9 సెషన్లలో గ్రే మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను విశ్లేషిస్తే, GMP తగ్గుముఖం పట్టింది. ఇది లిస్టింగ్ లాభాలు చాలా పరిమితంగా ఉంటాయని సూచిస్తోంది.

    ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేయాలా?

    పెట్టుబడి పెట్టాలా వద్దా అనే దానిపై నిపుణుల అభిప్రాయాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి.

    అనుకూల అంశాలు (Pros):

    • ఫిజిక్స్‌వాలాకు ఎడ్యుటెక్ రంగంలో బలమైన బ్రాండ్ గుర్తింపు, పెద్ద యూజర్ బేస్ ఉన్నాయి.
    • సంస్థ తన నిధులను విస్తరణ, వృద్ధి వ్యూహాల కోసం ఉపయోగిస్తోంది, ఇది దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి సానుకూలం.
    • ఆన్‌లైన్ మరియు ఆఫ్‌లైన్ (హైబ్రిడ్) మోడల్ ద్వారా టైర్-2, టైర్-3 నగరాల వరకు విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

    ప్రతికూల అంశాలు (Cons):

    • తక్కువ GMP కేవలం 1-2% లాభాలను మాత్రమే సూచిస్తోంది, ఇది స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం చూసే వారికి ఆకర్షణీయంగా ఉండదు.
    • కంపెనీ వాల్యుయేషన్ కొంచెం ఎక్కువగా (Stretched) ఉందని కొంతమంది విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
    • QIBల వైపు నుంచి రెండో రోజు వరకు బిడ్డింగ్ చాలా తక్కువగా ఉంది.

    పెట్టుబడిదారులకు సూచనలు:

    దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు: కంపెనీ బలమైన బ్రాండ్, భారతీయ డిజిటల్ విద్యారంగంపై నమ్మకం ఉన్న దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు దరఖాస్తు చేయడాన్ని పరిశీలించవచ్చు.

    స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు: లిస్టింగ్ లాభాలను మాత్రమే ఆశించేవారు, తక్కువ GMP దృష్ట్యా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదా దరఖాస్తు చేయకుండా ఉండటం మంచిది.

    (ముఖ్య గమనిక: దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించండి.)

