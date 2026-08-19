స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు : ఈ రోజు కొనుగోలు చేయాల్సిన 8 షేర్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని ప్రతికూల సంకేతాలు, పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరల మధ్య భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నిలకడగా ట్రేడ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నిపుణులు సూచించిన 8 ఇంట్రాడే షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్రపంచ మార్కెట్లలోని ఆందోళనలు, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరల ప్రభావంతో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం నిలకడగా (ఫ్లాట్గా) ప్రారంభమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. గడిచిన సెషన్లో మార్కెట్లు భారీగా పతనమైన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం తీవ్రతరం కావడం వల్ల ఇంధన సరఫరాపై ప్రభావం పడుతుందనే భయాలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీస్తున్నాయి.
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇస్తున్న సంకేతాలు
ఉదయం 7:50 గంటల సమయంలో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) 24,211.5 స్థాయిలో ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు ధరతో పోలిస్తే దాదాపు 19 పాయింట్ల డిస్కౌంట్లో ఉండి, మార్కెట్లు యథాతథంగా ప్రారంభమవుతాయని సూచిస్తోంది. మంగళవారం నాటి సెషన్లో బిఎస్ఇ సెన్సెక్స్ 492.70 పాయింట్లు (0.63%) నష్టపోయి 77,235.46 వద్ద, ఎన్ఎస్ఇ నిఫ్టీ 50 సూచీ 132.75 పాయింట్లు (0.55%) తగ్గి 24,154.90 వద్ద ముగిశాయి.
భగ్గుమంటున్న క్రూడాయిల్ ధరలు
బుధవారం ఉదయం ముడిచమురు ధరలు వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా పెరిగాయి. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాపై నెలకొన్న అనిశ్చితి ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన పెంచుతోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 0.29 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 91.28 డాలర్లకు, యుఎస్ డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ 0.37 శాతం పెరిగి 85.31 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. గత జులై 24 తర్వాత చమురు ధరలు ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే తొలిసారి.
మరొకవైపు, ఇరాన్తో ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని, హార్ముజ్ జలసంధి తెరిచే ఉందనే విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అయితే తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ముగియడంతో తాము దాడికి సిద్ధమవుతున్నామని ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఇక ఇరాక్ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మూడు నెలల పాటు ప్రత్యేక సంస్థల ద్వారా చమురు ఎగుమతి చేసేందుకు కొత్త విధానానికి ఆమోదం తెలిపింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ.. నిఫ్టీ అంచనాలు
"పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు, గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్డ్ల పెంపు భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం ఇంధన సరఫరాపై సుదీర్ఘ ప్రభావం చూపుతుందనే ఆందోళనలు మార్కెట్లను దెబ్బతీస్తున్నాయి" అని ఎన్రిచ్ మనీ సిఈఓ పొన్ముడి ఆర్. వ్యాఖ్యానించారు.
"నిఫ్టీ 50 కీలకమైన 24,200 మద్దతు స్థాయి కంటే కిందకు పడిపోయింది. వరుసగా ఆరు రోజుల నష్టాల తర్వాత మార్కెట్ మరింత క్షీణించి 24,000 లేదా 23,800 స్థాయిలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ కోలుకుంటే 24,250 తొలి నిరోధకంగా, ఆ తర్వాత 24,350-24,400 శ్రేణి నిరోధకంగా పనిచేస్తాయి" అని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అజిత్ మిశ్రా వివరించారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి పొన్ముడి ఆర్. మాట్లాడుతూ, "బ్యాంక్ నిఫ్టీ 57,100 నుంచి 58,000 పరిధిలోనే కొనసాగవచ్చు. 57,500 వద్ద తక్షణ నిరోధం, 57,800-58,000 శ్రేణిలో బలమైన నిరోధం ఉన్నాయి. కింద స్థాయిలో 57,200-57,100 వద్ద మద్దతు లభిస్తుంది. ఒకవేళ 57,000 కంటే కిందకు పడిపోతే 56,800-56,600 స్థాయిల వరకు ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది" అని తెలిపారు.
నేడు కొనుగోలు చేయాల్సిన 8 ఇంట్రాడే షేర్లు
ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం మార్కెట్ నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్), గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాథీ), మరియు షిజూ కూతుపాలక్కల్ సూచించిన 8 షేర్ల వివరాలు ఇవే:
సుమీత్ బగాడియా స్టాక్ రికమండేషన్లు:
- లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ (Lenskart Solutions Ltd): కొనుగోలు ధర: ₹628; టార్గెట్: ₹670; స్టాప్లాస్: ₹606.
- వెల్స్పన్ కార్ప్ (Welspun Corp Ltd): కొనుగోలు ధర: ₹1,917; టార్గెట్: ₹2,050; స్టాప్లాస్: ₹1,850.
గణేష్ డోంగ్రే స్టాక్ రికమండేషన్లు:
- బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ (BSE Ltd): కొనుగోలు ధర: ₹3,308; టార్గెట్: ₹3,450; స్టాప్లాస్: ₹3,250.
- సిప్లా (Cipla Ltd): కొనుగోలు ధర: ₹1,430; టార్గెట్: ₹1,470; స్టాప్లాస్: ₹1,410.
- పాలీక్యాబ్ ఇండియా (Polycab India Ltd): కొనుగోలు ధర: ₹9,140; టార్గెట్: ₹9,400; స్టాప్లాస్: ₹9,000.
షిజూ కూతుపాలక్కల్ ఇంట్రాడే స్టాక్స్:
- బిఈఎంఎల్ (BEML Ltd): ప్రస్తుత ధర: ₹1,965; టార్గెట్: ₹2,040; స్టాప్లాస్: ₹1,925.
- సంవర్ధన మదర్సన్ ఇంటర్నేషనల్ (Samvardhana Motherson International Ltd): ప్రస్తుత ధర: ₹170.40; టార్గెట్: ₹182; స్టాప్లాస్: ₹166.
- జైస్వాల్ నెకో ఇండస్ట్రీస్ (Jayaswal Neco Industries Ltd): ప్రస్తుత ధర: ₹90.20; టార్గెట్: ₹98; స్టాప్లాస్: ₹88.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More