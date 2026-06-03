గిఫ్ట్ నిఫ్టీ డౌన్.. మార్కెట్లపై అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని మిశ్రమ సంకేతాలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏకంగా 134 పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడవుతుండటమే ఇందుకు ప్రధాన సంకేతం.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 బుధవారం నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ యుద్ధ జ్వాలలు ఎగిసిపడటంతో శాంతి చర్చల ఆశలు అడుగంటాయి. ఈ గ్లోబల్ పరిణామాలు దలాల్ స్ట్రీట్పై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపేలా కనిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఐటీ షేర్ల మద్దతుతో వరుస నాలుగు రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్ వేస్తూ లాభాల్లో ముగిసిన దేశీయ మార్కెట్లకు, నేడు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు సవాలుగా మారనున్నాయి.
గత సెషన్లో సెన్సెక్స్ 382.50 పాయింట్లు (0.52%) లాభపడి 74,649.84 వద్ద, నిఫ్టీ 50 సూచీ 100.95 పాయింట్లు (0.43%) పెరిగి 23,483.55 వద్ద ముగిశాయి.
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇచ్చే ప్రతికూల సంకేతాలు
సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రస్తుత ట్రేడింగ్లో 23,469 స్థాయిల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మునుపటి ముగింపుతో పోలిస్తే దాదాపు 134 పాయింట్ల తక్కువ. దీనిని బట్టి చూస్తే దేశీయ సూచీలు నేడు భారీ నష్టాలతోనే ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
"గ్లోబల్ స్థూల ఆర్థిక అనిశ్చితి, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (FII) నిరంతర అమ్మకాల మధ్య నిఫ్టీ 50 రాబోయే రోజుల్లో విస్తృత పరిధిలో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లో స్టాక్-స్పెసిఫిక్ మూవ్మెంట్స్ కొనసాగుతాయి. అదే సమయంలో ఇన్వెస్టర్ల ఫోకస్ అంతా ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష (RBI Monetary Policy) నిర్ణయాలపైనే ఉంటుంది. ఇది వడ్డీ రేట్లకు ప్రభావితమయ్యే రంగాలను యాక్టివ్గా ఉంచుతుంది" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ్ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం - ముడిచమురుకు రెక్కలు
గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులను తమ సైన్యం విజయవంతంగా తిప్పికొట్టిందని, ఆత్మరక్షణలో భాగంగా ఇరాన్కు చెందిన ఖేష్మ్ ద్వీపంపై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సైన్యం ప్రకటించింది. బహ్రెయిన్లోని అమెరికా నౌకాదళ ఐదో నౌకాదళ ప్రధాన కార్యాలయంపై దాడి చేశామన్న ఇరాన్ సేనల ప్రకటనను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఖండించింది.
ఈ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల శాంతి చర్చల ప్రక్రియ దెబ్బతినడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 1.13% పెరిగి బ్యారెల్కు $97.08 కి చేరగా, యూఎస్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ 1.24% లాభంతో $94.92 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వాల్ స్ట్రీట్ అప్డేట్ - రికార్డు స్థాయిలో నిక్కీ
మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల నడుమ మంగళవారం అమెరికా మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. డౌ జోన్స్ 228.91 పాయింట్లు (0.45%) పెరిగి 51,307.79 వద్ద స్థిరపడగా, ఎస్అండ్పీ 500 సూచీ 9.94 పాయింట్లు (0.13%) లాభంతో 7,609.90 కి చేరింది. నాస్డాక్ కాంపోజిట్ 7.09 పాయింట్ల (0.03%) స్వల్ప లాభంతో 27,093.90 వద్ద ముగిసింది. టెక్ షేర్లలో మైక్రోసాఫ్ట్ 4.17%, ఎన్విడియా 0.69% నష్టపోగా, యాపిల్ 2.90%, మార్వెల్ టెక్నాలజీ ఏకంగా 32.52% లాభపడ్డాయి.
మరోవైపు ఆసియా మార్కెట్లలో బుధవారం మిశ్రమ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. జపాన్కు చెందిన నిక్కీ 225 సూచీ ఏకంగా 2.17% లాభపడి సరికొత్త రికార్డు స్థాయిని తాకింది. టోపిక్స్ సూచీ కూడా 0.93% పెరిగింది. హాంగ్ కాంగ్ హాంగ్ సెంగ్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం నష్టాల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లకు నేడు సెలవు కావడంతో లావాదేవీలు నిలిచిపోయాయి.
యూఎస్ ఉద్యోగాల డేటా - పసిడి పతనం
అమెరికాలో ఉద్యోగ అవకాశాల డేటా అంచనాలను మించి నమోదైంది. ఏప్రిల్ చివరి నాటికి ఉద్యోగ ఖాళీలు 7,31,000 పెరిగి 7.618 మిలియన్లకు చేరాయి. ఇది మే 2024 తర్వాత అత్యధిక స్థాయి కావడం విశేషం. ఎకనమిస్టులు కేవలం 6.88 మిలియన్ల ఖాళీలు మాత్రమే ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు. ఈ బ్రాండ్ డేటా నేపథ్యంలో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను సుదీర్ఘకాలం పాటు గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉంచుతుందనే అంచనాలు పెరిగాయి.
దీని ప్రభావంతో పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.4% తగ్గి అౌన్స్కు $4,469.13 కి పడిపోగా, వెండి ధర 0.9% క్షీణించి $74.44 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ ఇండెక్స్ 0.046% పెరిగి 99.216 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, జపాన్ యెన్ విలువ డాలర్తో పోలిస్తే 160 కి చేరువైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More