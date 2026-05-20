గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పతనం: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న ప్రతికూల సంకేతాలతో బుధవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 200 పాయింట్ల దిగువన ట్రేడవుతుండటం, అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 బుధవారం ట్రేడింగ్ను నష్టాలతో ప్రారంభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బలహీనత, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం భయాల మధ్య బాండ్ ఈల్డ్స్ గరిష్ట స్థాయికి చేరడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై స్పష్టత లేకపోవడం కూడా ఇన్వెస్టర్ల రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించింది.
ప్రధానాంశాలు:
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలు: సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మంగళవారం నాటి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు ధర కంటే సుమారు 199 పాయింట్లు తక్కువగా (23,413 స్థాయి వద్ద) ట్రేడవుతోంది. ఇది దేశీయ సూచీలు భారీ గ్యాప్-డౌన్తో మొదలవుతాయని సూచిస్తోంది.
బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల: అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ భయాల నేపథ్యంలో 30 ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడి 5.20 శాతానికి పెరిగింది. ఇది 2007 ఆర్థిక సంక్షోభం తర్వాత అత్యధిక స్థాయి కావడం గమనార్హం.
వాల్ స్ట్రీట్ ప్రభావం: బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడంతో నిన్న రాత్రి అమెరికా మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. డౌజోన్స్ 0.65%, నాస్డాక్ 0.84% మేర క్షీణించాయి. ఆపిల్, ఇంటెల్ మినహా మెజారిటీ టెక్ షేర్లు అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి.
చమురు ధరలు: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనల నేపథ్యంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర స్వల్పంగా తగ్గి 110.83 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
రూపాయి బలహీనత, ముడి చమురు ధరలు ఇంకా గరిష్ట స్థాయిల్లోనే ఉండటం వల్ల సమీప కాలంలో మార్కెట్లు ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పతనం భారత మార్కెట్లపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది భారత మార్కెట్లు ప్రారంభానికి ముందే ట్రేడయ్యే సూచీ. ఇది నష్టాల్లో ఉందంటే, మన మార్కెట్లు కూడా నష్టాలతోనే మొదలయ్యే అవకాశం (Gap-down start) ఎక్కువగా ఉంటుందని అర్థం.
2. అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం మార్కెట్లకు ఎందుకు ప్రతికూలం?
బాండ్లపై రాబడి పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ మార్కెట్ల నుంచి నిధులను ఉపసంహరించి, సురక్షితమైన బాండ్లలో పెట్టుబడి పెడతారు. దీనివల్ల షేర్ల ధరలు తగ్గుతాయి.
3. చమురు ధరలు ప్రస్తుతం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్కు 110.83 డాలర్ల వద్ద, యూఎస్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ 103.88 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More