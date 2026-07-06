గోవా ఐకానిక్ మోటార్సైకిల్ టాక్సీల కోసం 'మాఝే డ్రైవర్ యాప్' లాంచ్
గోవాలోని సాంప్రదాయ మోటార్సైకిల్ టాక్సీల కోసం ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ 'మాఝే డ్రైవర్ యాప్' (Majhe Driver App) ను ప్రారంభించారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఎలాంటి కమిషన్ లేకుండా ప్రయాణికులు నేరుగా బైక్ రైడ్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈవీ బైక్ల కొనుగోలుకు 50% సబ్సిడీని కూడా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
గోవా రాష్ట్రంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన మోటార్సైకిల్ టాక్సీ సేవలను డిజిటలైజ్ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేసింది. గోవా ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ సోమవారం 'మాఝే డ్రైవర్ యాప్' (Majhe Driver App) ను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. 'గోవా మోటార్సైకిల్ టాక్సీ-రైడర్స్ అసోసియేషన్' భాగస్వామ్యంతో ఈ యాప్ను రూపొందించారు. దీని ద్వారా స్థానిక బైక్ రైడర్ల (పైలట్ల) ఆదాయాన్ని పెంచడంతో పాటు ప్రయాణికులకు సులభమైన ప్రయాణ సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ముందే సమీపంలోని టాక్సీ రైడర్ను కనెక్ట్ చేసుకుని, రైడ్ను బుక్ చేసుకోవడానికి ఈ యాప్ సహాయపడుతుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ఈ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే రైడ్స్పై ఎలాంటి కమిషన్ వసూలు చేయరు. ప్రయాణికుల నుండి వచ్చే పూర్తి ఛార్జీ నేరుగా పైలట్ల ఖాతాల్లోకే వెళ్తుంది" అని స్పష్టం చేశారు.
పోర్చుగీస్ కాలం నాటి 'పైలట్లు'
దేశంలోనే చట్టబద్ధంగా మోటార్సైకిల్ టాక్సీలను నడుపుతున్న అతికొద్ది రాష్ట్రాలలో గోవా ఒకటి. ఈ సేవలకు పోర్చుగీస్ కాలం నుంచే సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. పోర్చుగీస్ పదం 'పిలోటో' (Piloto) అంటే డ్రైవర్ అని అర్థం. దీని నుంచే ఇక్కడి బైక్ టాక్సీ ఆపరేటర్లను 'పైలట్లు' (Pilots) అని పిలుస్తారు.
చట్టబద్ధత: 1981లో మోటార్ వాహనాల చట్టానికి (Motor Vehicle Act) సవరణ చేయడం ద్వారా గోవా ప్రభుత్వం ఈ సేవలను అధికారికంగా చట్టబద్ధం చేసింది.
సంఖ్య తగ్గడం: ప్రస్తుతం గోవాలో సుమారు 2,500 నుండి 3,000 మంది యాక్టివ్ మోటార్సైకిల్ పైలట్లు ఉన్నారు. శతాబ్దం ప్రారంభంలో (2000 సంవత్సరంలో) వీరి సంఖ్య 8,000-10,000 వరకు ఉండేది, కానీ కాలక్రమేణా గ్రామీణ రూట్లలో ఆదాయం తగ్గడంతో ఈ సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోయింది.
సాంకేతికతతో కొత్త రూపు
యాప్లో చేరడం లేదా మానడం అనేది పూర్తిగా పైలట్ల ఇష్టమని (Voluntary) ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. స్మార్ట్ఫోన్లు లేని పైలట్లకు యాప్ ఆపరేటర్ల ద్వారా ఉచితంగా లేదా సులభ వాయిదాలలో ఫోన్లను అందిస్తామని చెప్పారు.
ఈ యాప్ను 'గ్రేస్ఫుల్ గోవా సూపర్యాప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (Graceful Goa Superapp Pvt. Ltd.), రాష్ట్ర రవాణా శాఖ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేశాయి. గోవాలో రెంట్-ఎ-బైక్ (Rent-a-bike) సేవల వల్ల నష్టపోయిన సాంప్రదాయ పైలట్లకు ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ అదనపు ఉపాధిని ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ యాప్ ద్వారా కేవలం ప్రయాణికులనే కాకుండా ఫుడ్ డెలివరీ, గ్రాసరీ, పార్సెల్ సేవలను కూడా పైలట్లు అందించవచ్చు.
ఈవీ బైక్లకు 50% సబ్సిడీ
ఇంధన ఖర్చులను తగ్గించి, పర్యావరణ హితమైన రవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు గానూ, ప్రస్తుతం ఉన్న మోటార్సైకిల్ పైలట్లు ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్స్ (E-bikes) కొనుగోలు చేస్తే 50 శాతం సబ్సిడీ ఇస్తామని సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ ప్రకటన చేశారు. అలాగే 50 ఏళ్లు సేవలు పూర్తి చేసుకున్న పైలట్లకు తిరిగి పెన్షన్ పథకాన్ని (రూ. 2,000 నెలకు) పునరుద్ధరించనున్నట్లు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More