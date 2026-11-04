ఆర్థిక లక్ష్యాలు నెరవేరాలా? 'గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్' సూత్రాలివే
జీవితంలోని ప్రతి దశకూ నిర్దిష్టమైన ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని పెట్టుబడి పెట్టడమే అసలైన విజయం. ఇల్లు, పిల్లల చదువులు, రిటైర్మెంట్ కోసం అనుసరించాల్సిన 'గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్' కీలక సూత్రాలను వివరిస్తున్నారు కోటక్ నియో ఈక్విటీ రీసెర్చ్ విభాగ అధిపతి శ్రీకాంత్ చౌహాన్.
మదుపు అనగానే చాలామంది దృష్టికి వచ్చేది కేవలం ఎంత రాబడి (రిటర్న్స్) వస్తుందనే అంశమే. కానీ, పెట్టుబడి అసలు ఉద్దేశం అది కాదు. జీవితంలో వేర్వేరు దశల్లో ఎదురయ్యే ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుకోవడమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం. సొంతింటి కల, పిల్లల ఉన్నత చదువులు, అత్యవసర నిధి ఏర్పాటు లేదా రిటైర్మెంట్ ప్రణాళిక.. ఇలా ఏది సాధించాలన్నా పెట్టుబడులను నిర్దిష్ట లక్ష్యాలతో ముడిపెట్టడం వల్ల ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పాటు స్పష్టత లభిస్తుంది.
ఈ క్రమంలోనే 'గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్' ప్రాధాన్యాన్ని విశ్లేషిస్తున్నారు కోటక్ నియో ఈక్విటీ రీసెర్చ్ విభాగ అధిపతి శ్రీకాంత్ చౌహాన్. కేవలం మార్కెట్ రాబడుల వెంటే పరుగులు తీయకుండా, మన డబ్బుతో ఏ అవసరాన్ని తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో ముందుగానే నిర్దేశించుకునే విధానమే గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్.
లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా నిర్వచించాలి
పెట్టుబడి ప్రయాణంలో మొదటి అడుగు స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవడమే. "నేను సంపద సృష్టించాలి" అనుకోవడం చాలా సాధారణమైన ఆలోచన. దానికి బదులుగా "ఏడేళ్లలో సొంతింటి డౌన్ పేమెంట్ కోసం రూ.50 లక్షల నిధిని సమకూర్చుకోవాలి" అని నిర్ణయించుకుంటే ఒక కచ్చితమైన గమ్యం లభిస్తుంది.
ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఎప్పుడూ 'స్మార్ట్' (SMART) సూత్రానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. అంటే లక్ష్యం స్పెసిఫిక్ (కచ్చితమైనది), మెజరబుల్ (కొలవదగినది), అచీవబుల్ (సాధించగలిగేది), రెలవెంట్ (అవసరమైనది), టైమ్ బాండ్ (నిర్దిష్ట కాలపరిమితి కలిగినది)గా ఉండాలి. స్పష్టమైన టార్గెట్ ఉన్నప్పుడే పురోగతిని సమీక్షించుకోవడం, అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవడం సులువవుతుంది.
వాస్తవిక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోండి
ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తిగత రాబడి, ఖర్చుల వాస్తవ స్థితిని ప్రతిబింబించాలి. పెట్టుబడి మొత్తాన్ని నిర్ణయించే ముందు ఆదాయం, నిత్య జీవిత ఖర్చులు, ఇప్పటికే ఉన్న రుణాలు, అత్యవసర పొదుపు మొత్తాలు, ఇతర జవాబుదారీతనాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఆదాయానికి మించిన అవాస్తవిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటే ఆ ప్రణాళికను ఎక్కువ కాలం కొనసాగించడం కష్టం.
అలాగే, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం (రిస్క్ టాలరెన్స్), పెట్టుబడి కాలపరిమితిని అంచనా వేయాలి. మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పుడు ఆందోళనకు గురికాకుండా ప్రణాళికకు కట్టుబడి ఉండగలమా లేదా అనేది ముందే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది స్వల్పకాలిక మార్కెట్ ఊగిసలాటల వల్ల తీసుకునే తప్పుడు నిర్ణయాల నుంచి కాపాడుతుంది.
ద్రవ్యోల్బణాన్ని మర్చిపోవద్దు
ఈరోజు ఒక అవసరానికి అయ్యే ఖర్చు, కొన్నేళ్ల తర్వాత అదే స్థాయిలో ఉండదు. కాలక్రమేణా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం (కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం) ప్రతి వస్తువు, సేవ ధరను పెంచుతుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తు అవసరాలకు నిధిని అంచనా వేసేటప్పుడు ద్రవ్యోల్బణాన్ని తప్పక గణనలోకి తీసుకోవాలి.
ఉదాహరణకు, దశాబ్దాల తర్వాత పిల్లల ఉన్నత చదువులు లేదా రిటైర్మెంట్ కోసం అయ్యే ఖర్చు నేటి స్థాయి కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే నేటి ఖర్చులనే భవిష్యత్తు లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు.
సమయానికి తగ్గట్టు పెట్టుబడి ఎంపిక
మీ వద్ద ఉన్న సమయాన్నే మీ పెట్టుబడి మార్గం నిర్ణయించాలి. స్వల్పకాలంలో అవసరమయ్యే నిధుల కోసం స్థిరత్వం, సులభంగా నగదుగా మార్చుకునే (లిక్విడిటీ) అవకాశాలు ఉన్న మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. అదే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకైతే కాస్త రిస్క్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చే వృద్ధి ఆధారిత మార్గాల్లో మదుపు చేయవచ్చు.
అన్ని లక్ష్యాలకూ ఒకే రకమైన పెట్టుబడి పథకం సరిపోదు. పెట్టుబడిదారుడి రిస్క్ ప్రొఫైల్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సమయ పరిమితిని బట్టి మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు, అత్యవసర నిధికి వాడే పెట్టుబడి విధానం, రిటైర్మెంట్ కోసం చేసే సుదీర్ఘ పెట్టుబడి విధానం ఒకేలా ఉండవు.
క్రమం తప్పకుండా మదుపు చేయాలి
లక్ష్యాన్ని, పెట్టుబడి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాక క్రమశిక్షణతో మదుపు చేయడం అత్యంత ముఖ్యం. క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడులు అలవాటుగా మారి లక్ష్యం వైపు నడిపిస్తాయి. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్లు (SIP) వంటివి నిర్ణీత వ్యవధుల్లో మదుపు చేసేందుకు దోహదపడతాయి.
ఆదాయం పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడి మొత్తాన్ని కూడా పెంచాలి. జీతం పెరిగినప్పుడు సిప్ మొత్తాన్ని పెంచడం మంచి పరిణామం. ఒకవేళ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైతే లక్ష్యాన్ని లేదా సమయాన్ని పునఃసమీక్షించుకోవాలే తప్ప ప్రణాళికను పూర్తిగా విడిచిపెట్టకూడదు.
జీవిత దశలను బట్టి సమీక్షలు
ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఎప్పుడూ ఒకేలా స్థిరంగా ఉండిపోవు. వయస్సు, జీవిత దశలను బట్టి ప్రాధాన్యతలు మారుతుంటాయి. 20 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నవారు అత్యవసర నిధి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడితే.. 30-40 ఏళ్ల కుటుంబ బాధ్యతల దశలో హోం లోన్లు, పిల్లల చదువులు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాయి. రిటైర్మెంట్కు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ సంపాదించిన సంపదను కాపాడుకోవడం, తగినంత నగదు లభ్యత ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యమవుతుంది.
సమయానుకూలంగా పోర్ట్ఫోలియోను సమీక్షించుకోవడం ద్వారా పెట్టుబడులు మారుతున్న ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది. మార్కెట్ తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పుడు కూడా పోర్ట్ఫోలియోను ఎప్పటికప్పుడు రీబ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవడం అవసరం.
సుస్థిరమైన ప్రణాళికే శ్రీరామరక్ష
"గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది పెట్టుబడి ప్రయాణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన దిశను అందిస్తుంది. స్పష్టమైన లక్ష్యాలు, వాస్తవిక అంచనాలు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని లెక్కించడం, నిరంతర సమీక్షల ద్వారా మదుపరులు తమ ఆర్థిక నిర్ణయాలను క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చు" అని శ్రీకాంత్ చౌహాన్ తెలిపారు.
మార్కెట్లో ప్రతి కదలికను అంచనా వేయడం లేదా గరిష్ఠ రాబడుల వెంట పడటం ఈ విధానం ప్రధాన ఉద్దేశం కాదు. మన జీవితంలో సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఒక సుస్థిరమైన ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడమే గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్ అసలైన సూత్రం.
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