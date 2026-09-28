Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

ఎస్ఐపీ జోరు: రూ.18.62 లక్షల కోట్లకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆస్తులు

దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో ఎస్ఐపీ పెట్టుబడులు రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోతున్నాయి. ఖాతాల సంఖ్య, నెలవారీ మదుపు నిలకడగా పెరగడంతో 2026 ఆగస్టు నాటికి ఎస్ఐపీ నిర్వహణ ఆస్తుల (AUM) విలువ వార్షికంగా 23 శాతం వృద్ధితో రూ.18.62 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్‌టన్ నివేదిక ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.

Published on: Sep 28, 2026, 14:29:57 IST
By Praveen Kumar Lenkala
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ రంగంలో 'సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్' (ఎస్ఐపీ) సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. చిరు వ్యాపారులు, ఉద్యోగుల నుంచి సాధారణ మదుపరుల వరకు అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ పెట్టుబడుల జోరు కొనసాగిస్తోంది. ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్‌టన్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్ తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, 2026 ఆగస్టు నాటికి ఎస్ఐపీ నిర్వహణ ఆస్తుల (AUM) విలువ ఏకంగా 23 శాతం పెరిగి రూ.18.62 లక్షల కోట్ల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది.

ఎస్ఐపీ జోరు: రూ.18.62 లక్షల కోట్లకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆస్తులు
ఎస్ఐపీ జోరు: రూ.18.62 లక్షల కోట్లకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆస్తులు

ఖాతాల సంఖ్య పెరగడమే కాకుండా, నెలవారీగా వస్తున్న పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరగడం ఈ అసాధారణ వృద్ధికి ప్రధాన కారణమని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

నెలవారీ పెట్టుబడులు రూ.32,297 కోట్లు

2026 ఆగస్టు నెలలో గ్రాస్ ఎస్ఐపీ విక్రయాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన 14 శాతం వృద్ధి చెంది రూ.32,297 కోట్లకు చేరాయి. అదే సమయంలో ఎస్ఐపీ ఖాతాల సంఖ్య 12.1 శాతం పెరిగి 10.75 కోట్లకు చేరుకుంది. 2026 ఆగస్టు నాటితో ముగిసిన 12 నెలల కాలంలో ఎస్ఐపీల ద్వారా రూ.3.70 లక్షల కోట్ల మొత్తం పెట్టుబడులు రాగా, ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 17 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది.

మూడేళ్ల కంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే నెలవారీ ఎస్ఐపీ ఇన్‌ఫ్లో దాదాపు రెట్టింపు కావడం విశేషం. గతంలో నెలవారీ వసూళ్లు రూ.19,187 కోట్లుగా ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.32,297 కోట్లకు ఎగబాకాయి.

ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఎస్ఐపీలదే పైచేయి

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ కేటగిరీలో ఎస్ఐపీల వాటా గత రెండేళ్లలోనే అత్యున్నత స్థాయికి చేరింది. 2024 ఆగస్టులో మొత్తం ఈక్విటీ ఏయూఎమ్‌లో ఎస్ఐపీల వాటా 27.4 శాతంగా ఉండగా, 2026 ఆగస్టు నాటికి అది 30.7 శాతానికి పెరిగింది.

అలాగే, ఈక్విటీ ఫండ్లలోకి వస్తున్న మొత్తం పెట్టుబడుల ప్రవాహంలో ఎస్ఐపీల వాటా గత రెండేళ్లలో 24 శాతం నుంచి ఏకంగా 43 శాతానికి ఎగబాకింది. సాధారణ మదుపరులు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడుల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారని ఇది తెలియజేస్తోంది. మొత్తం మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ ఏయూఎమ్ ఆగస్టు 2026లో వార్షికంగా 15.8 శాతం పెరగ్గా, ఈక్విటీ మరియు హైబ్రిడ్ ఫండ్ల ఏయూఎమ్ 18.5 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. పాసివ్ ఫండ్ల ఏయూఎమ్ 27.2 శాతం పెరిగింది.

ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్లకు బ్రహ్మరథం

2026 ఆగస్టు నాటితో ముగిసిన ఏడాది కాలంలో ఈక్విటీ కేటగిరీలో ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్లు రికార్డు స్థాయిలో రూ.89,087 కోట్ల నికర విక్రయాలను సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. స్మాల్‌క్యాప్ ఫండ్లు రూ.62,331 కోట్లు, మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్లు రూ.61,016 కోట్ల నికర విక్రయాలు నమోదు చేశాయి. మల్టీక్యాప్ ఫండ్లు రూ.33,815 కోట్లు, రంగాలు/థీమ్‌ ఆధారిత (సెక్టోరల్ అండ్ థిమాటిక్) ఫండ్లు రూ.19,234 కోట్లను ఆకర్షించాయి.

డెట్ (రుణ) పథకాల విభాగంలో లిక్విడ్ ఫండ్లు రూ.1,48,876 కోట్ల నికర విక్రయాలతో ముందంజలో నిలిచాయి. సెక్టోరల్ డెట్ ఫండ్లు రూ.583 కోట్లు, క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్లు రూ.557 కోట్ల నికర విక్రయాలను నమోదు చేయగా, మిగిలిన డెట్ ఫండ్ కేటగిరీల నుంచి పెట్టుబడుల ఉపసంహరణే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

హైబ్రిడ్ ఫండ్లలో మల్టీ-అసెట్ అలోకేషన్ ఫండ్లు రూ.68,519 కోట్ల నికర విక్రయాలతో ముందంజలో ఉన్నాయి. ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు రూ.27,188 కోట్లు, బ్యాలెన్స్‌డ్/అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్లు రూ.19,554 కోట్ల పెట్టుబడులను సమీకరించాయి. ఇక ఈటిఎఫ్ (ETF)లు ఇదే కాలంలో రూ.1,16,997 కోట్ల నికర విక్రయాలు నమోదు చేశాయి.

సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఎస్‌ఐఎఫ్‌లు, ఎన్‌ఎఫ్‌ఓలు

స్పెషలైజ్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్స్ (ఎస్‌ఐఎఫ్‌లు) అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. కేవలం 11 నెలల వ్యవధిలోనే ఎస్‌ఐఎఫ్‌ ఏయూఎమ్‌ 15 రెట్లు పెరిగి 2026 ఆగస్టు నాటికి రూ.31,175 కోట్లకు చేరింది. కొత్త పథకాల సంఖ్య ఎనిమిది రెట్లు పెరగడం ఈ రంగానికి ఊతమిచ్చింది.

మరోవైపు న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ల (ఎన్‌ఎఫ్‌ఓ) ద్వారా 2026 ఆగస్టులో రూ.7,110 కోట్లు వసూలయ్యాయి. గత 11 నెలల్లో ఒక నెలలో నమోదైన అత్యధిక ఎన్‌ఎఫ్‌ఓ వసూళ్లు ఇవే కావడం విశేషం. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌ల నిర్వహణ ఆస్తులు వరుసగా 2.6 రెట్లు, 3.3 రెట్లు పెరిగాయి.

రాష్ట్రాల వారీగా ఢిల్లీ, తెలంగాణ ముందంజ

గత ఏడాది కాలంలో అత్యధిక సగటు ఏయూఎమ్‌ వృద్ధి నమోదైన ప్రాంతాల్లో న్యూఢిల్లీ 37.85 శాతంతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ 19.19 శాతంతో రెండో స్థానంలో నిలవగా, రాజస్థాన్ 15.44 శాతం వృద్ధితో మూడో స్థానంలో ఉంది.

పరిశ్రమలో పోటీతత్వం విస్తరిస్తోందని ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్‌టన్ నివేదిక స్పష్టం చేసింది. మొదటి 10 స్థానాల్లో లేని అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీల (ఏఎమ్‌సీ) వాటా 2018 డిసెంబర్‌లో 17.3 శాతంగా ఉండగా, 2026 జూన్ నాటికి అది 24.3 శాతానికి పెరిగింది. చిన్న, మధ్య తరహా ఫండ్ హౌస్‌లు కూడా మదుపరుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటున్నాయనడానికి ఇది నిదర్శనం.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/ఎస్ఐపీ జోరు: రూ.18.62 లక్షల కోట్లకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆస్తులు
Home/News/ఎస్ఐపీ జోరు: రూ.18.62 లక్షల కోట్లకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆస్తులు
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes