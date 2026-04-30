25 ఏళ్లలో రూ. 10 కోట్ల సంపద: ఎస్ఐపీ, లంప్ సమ్ పెట్టుబడులతో కోటీశ్వరులయ్యే పక్కా రోడ్ మ్యాప్
ముప్పై ఏళ్ల వయసులో పెట్టుబడులు మొదలుపెట్టి కోటీశ్వరులు కావాలనుకునే వారికోసం అద్భుతమైన వ్యూహం ఇది. నెలకు రూ. 25,000 ఎస్ఐపీ, అందుబాటులో ఉన్న లంప్ సమ్ నిధులను సరైన విలువలలో మదుపు చేయడం ద్వారా పది కోట్ల లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకోవాలో గోల్టెల్లర్ వ్యవస్థాపకులు వివేక్ బంకా అందిస్తున్న విశ్లేషణాత్మక కథనం.
నేటి తరం యువ ఉద్యోగులకు సంపాదనపై ఎంత ధ్యాస ఉందో, సంపద సృష్టించడంపై అంతకంటే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది. ముఖ్యంగా 30 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నవారు రిటైర్మెంట్ నాటికి పది కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కార్పస్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటున్నారు. అయితే, ప్రస్తుత స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు చూసి చాలామంది మదుపరులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నిజానికి, మార్కెట్లు అంతంతమాత్రంగా ఉన్నప్పుడే పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన లాభాలు వస్తాయని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. జీడీపీ వృద్ధి స్థిరంగా ఉండటం, కార్పొరేట్ కంపెనీల బ్యాలెన్స్ షీట్లు బలంగా ఉండటం మనకు కలిసొచ్చే అంశం. ఒకవేళ మీ దగ్గర నెలకు రూ. 25,000 ఎస్ఐపీ చేసే సామర్థ్యం ఉండి, అదనంగా రూ. 10-12 లక్షల నగదు అందుబాటులో ఉంటే.. మీ లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకోవాలో గోల్టెల్లర్ (GoalTeller) వ్యవస్థాపకులు వివేక్ బంకా సూచించిన వ్యూహాన్ని ఇక్కడ చూద్దాం.
లంప్ సమ్ నిధుల కేటాయింపు (Lump sum plan)
మీ దగ్గర ఉన్న రూ. 10-12 లక్షల అదనపు నిధులను ఒకేసారి కాకుండా, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పాటిస్తూ ఇలా కేటాయించండి:
- బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్: రూ. 4 లక్షలను ఇందులో మదుపు చేయండి. ఇది ఈక్విటీ మార్కెట్ స్థితిని బట్టి తన పెట్టుబడిని మారుస్తూ రిస్క్ తగ్గిస్తుంది.
- ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఫండ్: రూ. 2 లక్షలను ఇక్కడ కేటాయించండి. ఇందులో ఈక్విటీ వాటా 20-35% మాత్రమే ఉండి, పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.
- మల్టీ-క్యాప్ ఫండ్: రూ. 2 లక్షలను నేరుగా ఈ ఫండ్లలో మదుపు చేయండి.
- సిస్టమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ (STP): మిగిలిన రూ. 4 లక్షలను లిక్విడ్ ఫండ్లో ఉంచి, క్రమంగా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ (రూ. 1 లక్ష), ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్స్ (రూ. 1 లక్ష), మల్టీ అసెట్ ఫండ్లలోకి (రూ. 2 లక్షలు) మళ్లించండి.
ఎస్ఐపీ వ్యూహం: 10 శాతం 'స్టెప్-అప్' మ్యాజిక్
నెలకు మీరు చేసే రూ. 25,000 పెట్టుబడికి ప్రతి సంవత్సరం 10 శాతం మొత్తాన్ని అదనంగా పెంచుకుంటూ వెళ్లండి (Step-up SIP). దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించడమే కాకుండా, కాంపౌండింగ్ శక్తిని పూర్తిస్థాయిలో వాడుకోవచ్చు.
"వార్షికంగా 10 శాతం నెట్ రిటర్న్ పొందితే, 25 ఏళ్ల కాలంలో మీరు సుమారు రూ. 10 కోట్ల సంపదను సునాయాసంగా సృష్టించవచ్చు" అని వివేక్ బంకా విశ్లేషించారు.
మీ ఎస్ఐపీ పోర్ట్ఫోలియో ఇలా ఉండాలి:
- 30% ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్లలో..
- 30% మల్టీ క్యాప్ ఫండ్లలో..
- మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్లలో చెరో 10%..
- అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల్లో 10%, మిగిలిన మొత్తాన్ని మల్టీ అసెట్ ఫండ్లలో కేటాయించండి.
రిస్క్ మేనేజ్మెంట్: అత్యవసర నిధి తప్పనిసరి
పెట్టుబడులు పెట్టడమే కాదు, అనుకోని ప్రమాదాలు లేదా ఉద్యోగ మార్పులు జరిగినప్పుడు మీ పెట్టుబడులు దెబ్బతినకుండా చూసుకోవాలి.
- ఆరోగ్య, జీవిత బీమా: తప్పనిసరిగా తగినంత కవరేజ్ ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను తీసుకోండి.
- అత్యవసర నిధి: కనీసం ఆరు నెలల మీ జీవన వ్యయానికి సమానమైన మొత్తాన్ని లిక్విడ్ ఫండ్ లేదా బ్యాంకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఉంచండి.
- పీపీఎఫ్, ఈపీఎఫ్: పన్ను ఆదా కోసం, రిస్క్ లేని రిటర్న్స్ కోసం పీపీఎఫ్ (PPF), ఈపీఎఫ్ (EPF)లను గరిష్టంగా వినియోగించుకోండి.
గుర్తుంచుకోండి, సంపద సృష్టించడం అనేది ఒక ప్రయాణం. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు భయపడి పెట్టుబడులు ఆపేయకుండా, క్రమశిక్షణతో కొనసాగిన వారికే పది కోట్ల లక్ష్యం సాధ్యమవుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎస్ఐపీలో 'స్టెప్-అప్' అంటే ఏమిటి? అది ఎందుకు అవసరం?
ప్రతి సంవత్సరం మీ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ, ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని (ఉదాహరణకు 10%) పెంచడాన్ని స్టెప్-అప్ అంటారు. దీనివల్ల సాధారణ ఎస్ఐపీ కంటే చాలా వేగంగా మీరు కోరుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు.
2. మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు లంప్ సమ్ పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
అవును. మార్కెట్ విలువలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ యూనిట్లు లభిస్తాయి. అయితే, మొత్తం నిధులను ఒకేసారి కాకుండా ఎస్టీపీ (STP) ద్వారా వివిధ ఫండ్లలోకి మళ్లించడం మేలు.
3. 10 కోట్ల కార్పస్ కోసం ఎంత శాతం వార్షిక లాభం (Returns) రావాలి?
అన్ని పన్నులు పోను సగటున ఏడాదికి 10 శాతం వార్షిక రిటర్న్స్ వస్తాయని భావిస్తే, మీరు అనుకున్న 25 ఏళ్ల కాలపరిమితిలో పది కోట్ల లక్ష్యం చేరుకోవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More