గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ రికార్డు బుకింగ్స్: రెండో త్రైమాసికంలో రూ.8,008 కోట్ల విక్రయాలు
గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) రెండో త్రైమాసికంలో రూ.8,008 కోట్ల విలువైన బుకింగ్స్ సాధించింది. హైదరాబాద్లోని గోద్రెజ్ బ్రూక్లిన్ అవెన్యూ ప్రాజెక్ట్ నుంచి రూ.727 కోట్లు రాగా, సస్టెనెన్స్ సేల్స్లో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది.
దేశీయ రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్ (GPL) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) రెండో త్రైమాసికం (Q2) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 30, 2026తో ముగిసిన ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆపరేషనల్ రంగాలు, బుకింగ్స్, వసూళ్లలో (Collections) బలమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. అయితే ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత ఆదాయాన్ని లెక్కించే పద్ధతి (Project Completion Accounting) కారణంగా త్రైమాసిక లాభాల్లో క్షీణత నమోదైంది.
రికార్డు స్థాయిలో సేల్స్, బుకింగ్స్
రెండో త్రైమాసికంలో కంపెనీ మొత్తం 6.2 మిలియన్ చదరపు అడుగుల వైశాల్యం గల 3,658 గృహాలను విక్రయించి, రూ.8,008 కోట్ల విలువైన బుకింగ్స్ సాధించింది. దీంతో ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో (H1 FY27) కంపెనీ మొత్తం బుకింగ్స్ విలువ ఏకంగా 7 శాతం పెరిగి రూ.16,659 కోట్లకు చేరింది. కంపెనీ చరిత్రలోనే తొలి అర్ధభాగంలో నమోదైన అత్యధిక బుకింగ్స్ విలువ ఇదే కావడం గమనార్హం.
గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ వరుసగా 7వ త్రైమాసికంలో రూ.7,000 కోట్లకు పైగా, అలాగే వరుసగా 13వ త్రైమాసికంలో రూ.5,000 కోట్లకు పైగా బుకింగ్స్ సాధించి తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన మార్కెట్ల విక్రయాలు
ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ సాధించిన విక్రయాలు వివిధ ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ప్రధానంగా:
ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్: రూ.1,926 కోట్లు
ముంబై (MMR): రూ.1,899 కోట్లు
బెంగళూరు: రూ.1,564 కోట్లు
పుణె: రూ.976 కోట్లు
హైదరాబాద్: రూ.782 కోట్లు
ఇతర నగరాలు: రూ.861 కోట్లు
మొదటి త్రైమాసికం చివర్లో ప్రారంభించిన హైదరాబాద్లోని 'గోద్రెజ్ బ్రూక్లిన్ అవెన్యూ' ప్రాజెక్ట్ ఒక్కటే ఈ త్రైమాసికంలో రూ.727 కోట్ల బుకింగ్స్ను సాధించడం విశేషం. అంతేకాకుండా నోయిడాలోని 'గోద్రెజ్ క్రౌన్ రెసిడెన్సెస్' (రూ.1,036 కోట్లు), నాగ్పూర్ లోని 'రివర్షోర్ ఎస్టేట్' (రూ.310 కోట్లు), రాయ్పూర్ లోని 'గ్రీన్ వేల్ ఎస్టేట్' (రూ.276 కోట్లు) ప్రాజెక్టులకు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ లభించింది.
మునుపటి ప్రాజెక్టుల విక్రయాలు (Sustenance Sales) గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే 83 శాతం పెరిగి రూ.5,054 కోట్లకు చేరాయి. ముంబైలోని గోద్రెజ్ ట్రిలోజీ, బెంగళూరులోని గోద్రెజ్ వనాంతర, గుర్గావ్లోని గోద్రెజ్ సమారీస్ ప్రాజెక్టులు ఒక్కొక్కటి రూ.500 కోట్లకు పైగా విక్రయాలను సాధించాయి.
రూ.5,318 కోట్ల నగదు వసూళ్లు
నగదు వసూళ్ల పరంగా కంపెనీ సరికొత్త మైలురాయిని తాకింది.
వసూళ్లు (Collections): క్యూ2లో వసూళ్లు 31 శాతం పెరిగి రూ.5,318 కోట్లకు చేరాయి. మొదటి అర్ధభాగంలో (H1) మొత్తం వసూళ్లు రూ.9,666 కోట్లకు చేరాయి.
ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో (OCF): త్రైమాసికం వారీగా 297 శాతం, వార్షిక ప్రాతిపదికన 33 శాతం వృద్ధితో క్యూ2లో రూ.1,584 కోట్ల ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో నమోదైంది.
నిర్మాణ వ్యయం: నిర్మాణాలు వేగవంతం కావడంతో త్రైమాసికంలో నిర్మాణ వ్యయం 31 శాతం పెరిగింది.
వ్యాపార విస్తరణ, గుర్తింపులు
రెండో త్రైమాసికంలో గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ 1.1 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విక్రయ స్థలం, రూ.6,000 కోట్ల విక్రయ సామర్థ్యం గల ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ను హస్తగతం చేసుకుంది. దీంతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో మొత్తం 9.1 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విక్రయ స్థలం, రూ.15,500 కోట్ల బుకింగ్ విలువ కలిగిన 4 కొత్త ప్రాజెక్టులను జోడించింది. దీని ద్వారా కంపెనీ తన వార్షిక లక్ష్యంలో 78 శాతాన్ని సగం వ్యవధిలోనే పూర్తి చేసింది.
పర్యావరణ హిత నిబంధనలు పాటించడంలో గ్లోబల్ రియల్ ఎస్టేట్ సస్టెయినబిలిటీ బెంచ్మార్క్ (GRESB)లో గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ వరుసగా రెండో ఏడాది ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అలాగే ఎన్డీటీవీ నుంచి 'గ్రీన్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ ది ఇయర్' అవార్డును అందుకుంది.
లాభాల వివరాలు (ఆర్థిక ముఖచిత్రం)
గత ఏడాదితో పోలిస్తే క్యూ2 లో కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం 38 శాతం పెరిగి రూ.2,575 కోట్లకు చేరింది. అయితే ఎబిటా (EBITDA) 72 శాతం తగ్గి రూ.171 కోట్లకు, నికర లాభం (Net Profit) 62 శాతం తగ్గి రూ.154 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఆదాయ గుర్తింపు నిబంధనల ప్రకారం ప్రాజెక్ట్ పూర్తయి హ్యాండోవర్ చేసినప్పుడే లాభాలను ఖాతాలో చూపిస్తారు కాబట్టి ఇది తాత్కాలికమేనని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
మిగిలిన అర్ధభాగంపై ధీమా
ఫలితాలపై గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్పర్సన్ పిరోజ్షా గోద్రెజ్ మాట్లాడుతూ.. "కొన్ని ఆర్థిక అంకెలు ఆశాజనకంగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, ఆపరేషనల్ పరంగా ఇది మాకు అత్యంత బలమైన త్రైమాసికం. మొదటి అర్ధభాగంలో కేవలం మూడో వంతు ప్రాజెక్టులను మాత్రమే మార్కెట్లోకి తెచ్చినప్పటికీ వార్షిక బుకింగ్స్ లక్ష్యంలో 43 శాతాన్ని పూర్తి చేశాం. రాబోయే నెలల్లో కొత్త లాంచ్లు భారీగా ఉన్నాయి. హెచ్2లో (H2 FY27) రూ.15,000 కోట్ల వసూళ్లు, రూ.7,000 కోట్ల ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో సాధిస్తామనే నమ్మకం ఉంది. ఎఫ్వై28 సమయానికి ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయి నివేదికల్లో 20 శాతం ఆర్ఓఈ (ROE) ప్రతిబింబిస్తుంది" అని తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More