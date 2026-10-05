పసిడి ప్రియులకు ఊరట: రూ.1.49 లక్షలకు దిగొచ్చిన బంగారం ధర
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ బలోపేతం కావడం, బాండ్ ఈల్డ్లు పెరగడంతో పసిడి ధరలు తగ్గముఖం పట్టాయి. సోమవారం దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ బంగారం ధర దాదాపు 1 శాతం తగ్గి పది గ్రాములకు రూ.1,49,370 వద్దకు చేరింది.
పసిడి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో డాలర్ పుంజుకోవడంతో పాటు బాండ్ ఈల్డ్లు గరిష్ఠ స్థాయిలో కొనసాగుతుండటంతో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. సోమవారం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) ట్రేడింగ్లో డిసెంబర్ డెలివరీ పసిడి ధర రూ.1,020 (దాదాపు 1 శాతం) తగ్గి పది గ్రాములకు రూ.1,49,370 కి చేరింది.
గడిచిన వారంలో రూ.2,887 పతనం
గత వారంలోనే పసిడి ధరల్లో క్షీణత ప్రారంభమైంది. గత వారంలో పసిడి ధర ఏకంగా రూ.2,887 (2 శాతం) పడిపోయి రూ.1.50 లక్షల వద్ద స్థిరపడింది. "అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 18 నెలల గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 102.37 వద్ద కొనసాగుతుండటం, బాండ్ ఈల్డ్లు అధికంగా ఉండటం వల్ల బంగారం ధరల కోలుకోలుకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది," అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ కమోడిటీ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ కావేరి మోరే విశ్లేషించారు.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఒడుదొడుకులు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్ (Comex) ఎక్స్ఛేంజ్లో డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ పసిడి ఔన్స్ ధర 4,163.50 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. శుక్రవారం ఒకానొక దశలో 4,200 డాలర్ల మార్కును దాటినప్పటికీ, ప్రస్తుతం 4,150 డాలర్ల పైన స్థిరంగా సాగుతోంది.
"అమెరికాలో ఉపాధి గణాంకాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో అక్టోబరు నెలలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అవకాశాలు 20 శాతానికంటే దిగువకు పడిపోయాయి. ఇది పసిడికి కొంత ఊతాన్నిచ్చింది. అయితే, డిసెంబరు నెలలో మాత్రం వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశముందని ఇన్వెస్టర్లు అంచనా వేస్తున్నారు" అని ముడ్రెక్స్ రీసెర్చ్ లీడ్ అక్షత్ సిద్ధాంత్ వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయంగా గత వారంలో పసిడి ధర 158.9 డాలర్లు (3.7 శాతం) తగ్గి 4,162.3 డాలర్ల వద్ద, వెండి ధర 4.38 డాలర్లు (6.7 శాతం) పడిపోయి 60.41 డాలర్ల వద్ద ముగిశాయి.
బాండ్ ఈల్డ్లు, ఇతర ప్రభావాలు
"అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, ప్రభుత్వ అప్పుల భారం కారణంగా 10 ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ 5.2 శాతం వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. ఇది పసిడి ధర పుంజుకోవడానికి ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కమోడిటీ అనలిస్ట్ మానవ్ మోడీ తెలిపారు. ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఒకవైపు పసిడికి మద్దతునిస్తున్నా, గరిష్ఠ డాలర్ విలువ, ట్రెజరీ ఈల్డ్లు ధరలను అణచివేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో వెలువడే సేవల పీఎంఐ (PMI) డేటా, అమెరికా వాణిజ్య గణాంకాలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు పసిడి సరళిని నిర్దేశిస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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