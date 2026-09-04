బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం: ఎంసీఎక్స్లో పడిపోయిన గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు
అమెరికా డాలర్ పుంజుకోవడం, బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడంతో శుక్రవారం ఎంసీఎక్స్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. లాభాల స్వీకరణతో పాటు అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై స్పష్టత కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు.
భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. సెప్టెంబర్ 4 శుక్రవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్ బలోపేతం కావడం, అమెరికా 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్స్ మళ్లీ పుంజుకోవడంతో పసిడి లోహాలు స్వల్పంగా వెనక్కి తగ్గాయి. ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) మొగ్గు చూపడం ధరలపై ఒత్తిడి పెంచింది.
ఎంసీఎక్స్లో బంగారం, వెండి తాజా ధరలు
ఉదయం 9:10 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో అక్టోబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.47 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు ₹1,55,041 వద్ద ట్రేడవగా, డిసెంబర్ సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు 0.48 శాతం క్షీణించి కిలోకు ₹2,41,189 వద్దకు చేరాయి. మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి ఫ్యూచర్స్ క్షీణతను నమోదు చేశాయి. డిసెంబర్ డెలివరీ కోసం యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.30 శాతం తగ్గి ట్రా యౌన్స్ $4,513.76కు చేరుకుంది.
డాలర్ బలం.. ఫెడ్ రేట్ల ఊహాగానాలు
గత రెండు సెషన్లలో తగ్గుముఖం పట్టిన యూఎస్ 10 ఏళ్ల బెంచ్ మార్క్ బాండ్ ఈల్డ్ మళ్లీ 4.77 శాతానికి పెరిగింది. డాలర్ ఇండెక్స్ మునుపటి సెషన్ లోని 98.91 స్థాయి నుంచి 99.02 స్థాయికి పుంజుకుంది. డాలర్ బలపడటం అంతర్జాతీయంగా పసిడి కొనుగోళ్లపై ప్రభావం చూపింది.
సెప్టెంబర్ 15-16 తేదీలలో జరగనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచుతారనే అంచనాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. రాయిటర్స్ కథనం ప్రకారం, సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ (CME FedWatch) టూల్ ఈ నెలలో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశాలు 50 శాతంగా ఉన్నాయని సూచిస్తోంది. నేడు వెలువడే అమెరికా నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్స్ నివేదిక కోసం మార్కెట్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ గణాంకాలు ఫెడ్ భవిష్యత్ నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాలు, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య రాజుకున్న వివాదం మార్కెట్లో ఉత్కంఠ పెంచింది. కువైట్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాన్ గురువారం ప్రకటించింది. ఈ పరిస్థితులపై స్పందించిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ సవాలును ఎదుర్కొనేందుకు ఆర్థిక, సైనిక, దౌత్య మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ అప్పులు, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ద్రవ్యోల్బణ భయాలు హెచ్చరిస్తుండటంతో బాండ్ల విక్రయాలు పెరిగి, ఈల్డ్స్ పైకి చేరుతున్నాయి.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు? వ్యూహాలు ఇవే..
పసిడి, వెండి ధరల భవిష్యత్ కదలికలపై విపణి నిపుణులు పలు సూచనలు చేశారు.
"ఎంసీఎక్స్ పసిడికి తక్షణమే రూ. 1,58,000, రూ. 1,60,000 స్థాయిల వద్ద లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. అక్కడ స్పష్టమైన బ్రేక్అవుట్ లభిస్తే మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రూ. 1,50,000 వద్ద బలమైన మద్దతు నిలిచి ఉన్నందున ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడమే అత్యుత్తమ వ్యూహం" అని మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ పేర్కొన్నారు.
"ఎంసీఎక్స్ బంగారానికి రూ. 1,54,400, రూ. 1,53,750 వద్ద మద్దతు ఉంటే, రూ. 1,56,600, రూ. 1,58,000 వద్ద నిరోధం ఉంది. వెండికి రూ. 2,40,000, రూ. 2,37,700 వద్ద సపోర్ట్, రూ. 2,45,000, రూ. 2,48,000 వద్ద రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కనిపిస్తున్నాయి" అని పృథ్వీఫిన్ మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్కు చెందిన మనోజ్ కుమార్ జైన్ వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More