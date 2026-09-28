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భారీగా పడిపోయిన పసిడి, వెండి ధరలు.. నగరాల వారీగా కొత్త రేట్లు ఇవే

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సోమవారం పసిడి, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లోని రిటైల్ ధరల్లోనూ క్షీణత నమోదైంది. హైదరాబాద్, చెన్నై సహా ఇతర నగరాల్లో రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Published on: Sep 28, 2026, 09:23:21 IST
By HT Telugu Desk
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దేశీయ మార్కెట్‌లో సోమవారం (సెప్టెంబర్ 28) పసిడి, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే ధరలు పతనం కావడం పసిడి ప్రియులను, పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చెలరేగడం, హార్ముజ్ జలసంధిపై నెలకొన్న అనిశ్చితి ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి.

భారీగా పడిపోయిన పసిడి, వెండి ధరలు.. నగరాల వారీగా కొత్త రేట్లు ఇవే
భారీగా పడిపోయిన పసిడి, వెండి ధరలు.. నగరాల వారీగా కొత్త రేట్లు ఇవే

దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో అక్టోబర్ 5 గడువు ముగిసే పసిడి కాంట్రాక్టు ధర దాదాపు 2 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు 1,48,092 వద్ద కొనసాగింది. డిసెంబర్ 4 గడువు కలిగిన వెండి కాంట్రాక్టు ధర 2.6 శాతం పడిపోయి కిలోకు 2,28,566 వద్ద నమోదైంది.

తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలు

గత జూలైలో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విఫలమైన తర్వాత, ఇటీవల ఇరు దేశాల మధ్య పరోక్ష చర్చలు జరిగినప్పటికీ వివాదం సమసిపోలేదు. ఏడు రోజుల కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించినప్పటికీ, హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేందుకు తన షరతులకే కట్టుబడి ఉంటానని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. దాంతో ఇంధన ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిలో నిలిచాయి.

త్వరలోనే ఇరాన్‌తో వివాదంలో విజయం సాధిస్తామని, అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల కంటే ముందే కొత్త సైనిక దాడులు చేసే అవకాశం లేకపోలేదని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసాయి.

నగరాల వారీగా ఈరోజు రిటైల్ ధరలు (సెప్టెంబర్ 28)

ఇండియన్ బులియన్ అసోసియేషన్ (IBA) నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం రిటైల్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర 10 గ్రాములకు 1,48,910 కాగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 136,501గా ఉంది. వెండి (999 ఫైన్) రేటు కిలోకు 2,28,780 వద్ద కొనసాగుతోంది. జువెలరీ వర్తకులు దీనికి అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి పన్నులు జోడిస్తారు. దానివల్ల తుది బిల్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి, వెండి ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

  • హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్లు: 1,48,810 | 22 క్యారెట్లు: 136,409 | వెండి (కిలో): 2,28,520
  • విజయవాడ / అమరావతి: 24 క్యారెట్లు: 1,48,810 | 22 క్యారెట్లు: 136,409 | వెండి (కిలో): 2,28,520
  • ముంబై: 24 క్యారెట్లు: 1,48,580 | 22 క్యారెట్లు: 136,198 | వెండి (కిలో): 2,28,150
  • న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్లు: 1,48,320 | 22 క్యారెట్లు: 135,960 | వెండి (కిలో): 2,27,760
  • బెంగళూరు: 24 క్యారెట్లు: 1,48,700 | 22 క్యారెట్లు: 136,308 | వెండి (కిలో): 2,28,330
  • కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్లు: 1,48,380 | 22 క్యారెట్లు: 136,015 | వెండి (కిలో): 2,27,850
  • చెన్నై: 24 క్యారెట్లు: 1,49,070 | 22 క్యారెట్లు: 136,648 | వెండి (కిలో): 2,29,030

రెండు లోహాల చారిత్రక రాబడులు

గతేడాది నుంచి బంగారం ధరల్లో 1979 నాటి రికార్డు స్థాయి పెరుగుదల కనిపించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే పసిడి 75 శాతానికి పైగా రాబడి ఇచ్చింది. సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా పరిగణించడం, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల కారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో ధరలు నిలకడగా పెరుగుతూ వచ్చాయి.

అటు వెండి ధరల విషయానికి వస్తే పసిడి కంటే వేగవంతమైన వృద్ధి కనిపించింది. ఆభరణాల డిమాండ్, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల 2023-24 కాలంలో కిలో 78,600 వద్ద ఉన్న వెండి, ప్రస్తుతం ఏకంగా 2.40 లక్షల మార్కు దాటింది.

  • HT Telugu Desk
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    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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