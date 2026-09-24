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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

అమెరికా-ఇరాన్ దౌత్య చర్చల వార్తలతో అంతర్జాతీయంగా, దేశీయంగా పసిడి, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి తాజా రేట్ల వివరాలు.

Published on: Sep 24, 2026, 09:26:09 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల ప్రభావంతో గురువారం ముందస్తు ట్రేడింగ్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరోక్ష చర్చలు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాయన్న వార్తలు వెలువడటంతో మార్కెట్లో ఒత్తిడి తగ్గి, పసిడి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించింది.

తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

మార్కెట్‌లో తగ్గిన పసిడి వెలుగులు

దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో పసిడి ధర స్వల్పంగా 0.12 శాతం పడిపోయింది. ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో అక్టోబర్ 5 గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర 10 గ్రాములకు 1,51,071 వద్ద నమోదు కాగా, డిసెంబర్ 4 సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు 0.53 శాతం తగ్గి కిలోకు 2,34,650 వద్ద ట్రేడయ్యాయి.

అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు - దౌత్య చర్చల ప్రభావం

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమైన అమెరికా-ఇరాన్ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు పసిడి రేట్లను భారీగా ప్రభావితం చేశాయి. జులైలో సీజ్‌ఫైర్ విఫలమైన తర్వాత, మంగళవారం తొలిసారిగా ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు పరోక్ష చర్చల్లో పాల్గొన్నట్లు వెల్లడైంది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, అమెరికా ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్‌లు మధ్యవర్తుల ద్వారా మాట్లాడినట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామం ఇన్వెస్టర్లలో ఆశాభావాన్ని నింపింది.

దేశీయంగా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు

సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల పసిడిని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణిస్తారు. వినియోగదారులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు స్థానిక పన్నులు, తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ అదనంగా చేరతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇండియా బులియన్ అసోసియేషన్ (IBA) సమాచారం ప్రకారం, సోమవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,51,840 (10 గ్రాములు) కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,39,187 గా ఉంది. 999 ఫైన్ వెండి కిలోకు 2,34,550 వద్ద నమోదైంది.

నేడు (సెప్టెంబర్ 24) వివిధ నగరాల్లో నమోదైన బంగారం, వెండి రేట్లు:

  • హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,570 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,38,939 | వెండి (కిలో) 2,34,400
  • చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,770 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,39,123 | వెండి (కిలో) 2,34,710
  • ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,380 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,38,765 | వెండి (కిలో) 2,34,340
  • న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,120 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,38,527 | వెండి (కిలో) 2,33,940
  • బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,450 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,38,829 | వెండి (కిలో) 2,34,210
  • కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,51,130 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,38,536 | వెండి (కిలో) 2,33,710

చారిత్రక రికార్డుల్లో పసిడి, వెండి రాబడులు

పసిడి ధరలు 1979 నాటి అత్యుత్తమ బుల్ రన్‌ను తలపిస్తూ ఏకంగా 75 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. సురక్షితమైన డిమాండ్, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అనిశ్చితి దీనికి దోహదపడ్డాయి. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. 2023-2024లో కిలో రూ.78,600 స్థాయిలో ఉన్న వెండి, సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి ఏకంగా రూ.2,40,000 దాటి సరికొత్త గరిష్టాలను నమోదు చేసింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
Home/News/తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
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