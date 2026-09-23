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పసిడి ప్రియులకు ఊరట: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. పెరిగిన వెండి

అంతర్జాతీయంగా పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. అయితే వెండి ధరలు మాత్రం పుంజుకున్నాయి. నేడు హైదరాబాద్, చెన్నై, ఢిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడి, వెండి ధరల వివరాలు ఇవే.

Published on: Sep 23, 2026, 09:58:37 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్‌లో సెప్టెంబర్ 23 బుధవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) సమావేశం వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు ప్రారంభం కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

పసిడి ప్రియులకు ఊరట: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. పెరిగిన వెండి
పసిడి ప్రియులకు ఊరట: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. పెరిగిన వెండి

"అమెరికా అధికారులు ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందంతో సుమారు మూడు గంటల పాటు చాలా మంచి సమావేశం నిర్వహించారు" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు.

మధ్యప్రాచ్యంలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గి దౌత్యపరమైన పరిష్కారం లభిస్తుందన్న ఆశాభావంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు పడిపోయాయి. నవంబర్ డెలివరీకి సంబంధించి బెంచ్ మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 0.75 శాతం తగ్గి బ్యారెల్‌కు 98.51 డాలర్లకు చేరింది. అలాగే అమెరికా డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 1.03 శాతం క్షీణించి 89.59 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. చమురు ధరలు తగ్గడంతో పసిడిలో సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు ఇన్వెస్టర్ల మొగ్గు కాస్త తగ్గింది.

ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో ట్రెండ్స్

ఈ పరిణామాల ప్రభావం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) పై కనిపించింది. ఉదయం 9:22 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.13 శాతం తగ్గి 1,53,420 వద్ద ట్రేడయ్యాడు. మరోవైపు వెండి ధర మాత్రం లాభాల్లో పయనించింది. ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.31 శాతం పెరిగి కిలో రూ.2,40,720కి చేరింది.

తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు

ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా భావిస్తారు. సెప్టెంబర్ 23న దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు), 999 స్వచ్ఛత గల వెండి (1 కిలో) వివరాలు:

  • హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,53,380 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,598 | వెండి 2,40,670
  • న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,52,770 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,039 | వెండి 2,39,790
  • ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,53,030 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,278 | వెండి 2,40,210
  • బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,53,260 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,488 | వెండి 2,40,480
  • కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,52,940 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,195 | వెండి 2,39,970
  • చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,53,590 | 22 క్యారెట్ల బంగారం 1,40,791 | వెండి 2,40,990

పసిడి కొనుగోలుదారులు ఆయా నగరాల్లోని లోకల్ పన్నులు, జీఎస్టీ, తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీల బట్టి రిటైల్ షాపుల్లో ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉంటుందని గమనించాలి.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/పసిడి ప్రియులకు ఊరట: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. పెరిగిన వెండి
Home/News/పసిడి ప్రియులకు ఊరట: స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. పెరిగిన వెండి
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