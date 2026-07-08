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    Gold Silver price today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఎంసీఎక్స్‌లో రూ.1.45 లక్షల సమీపంలో పసిడి

    Gold Silver price today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ప్రతికూల పరిణామాల ప్రభావంతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు బులియన్ మార్కెట్‌పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి.

    Published on: Jul 8, 2026, 11:15:27 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బలహీన సంకేతాల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు బుధవారం నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో పసిడి ధర రూ.1.45 లక్షల మార్కుకు సమీపంలో ట్రేడవుతోంది. మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచడం, డాలర్ ఇండెక్స్ పుంజుకోవడం వంటి పరిణామాలు బులియన్ మార్కెట్‌ను నష్టాల్లోకి నెట్టాయి.

    తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఎంసీఎక్స్‌లో రూ.1.45 లక్షల సమీపంలో పసిడి
    తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఎంసీఎక్స్‌లో రూ.1.45 లక్షల సమీపంలో పసిడి

    ఎంసీఎక్స్ ధరల వివరాలు

    ఎంసీఎక్స్‌లో ఆగస్టు ఫ్యూచర్స్ బంగారం ధర 0.13 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,45,200 వద్ద ప్రారంభమైంది. మంగళవారం నాటి ముగింపు ధర రూ.1,45,392 తో పోలిస్తే ఇది కొంత తక్కువ. మరోవైపు, సెప్టెంబర్ ఫ్యూచర్స్ వెండి ధర కూడా 0.36 శాతం క్షీణించి కేజీ రూ.2,30,015 వద్ద ట్రేడింగ్‌ను ఆరంభించింది. క్రితం సెషన్‌లో వెండి రూ.2,30,857 వద్ద ముగిసింది.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల సెగ

    గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్‌పై అమెరికా జరిపిన తాజా దాడుల ప్రభావంతో ముడిచమురు ధరలు ఎగబాకాయి. ఇదే సమయంలో డాలర్ కూడా బలోపేతమైంది. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ జూన్ సమావేశ నిర్ణయాలు (మినిట్స్) నేడు విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు, ద్రవ్యోల్బణంపై ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

    అంతర్జాతీయంగా స్పాట్ బంగారం ధర 0.5 శాతం పుంజుకుని ఔన్స్‌కు 4,125.59 డాలర్లకు చేరింది. అయితే అంతకుముందు ఇది జూలై 2 తర్వాత అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం గమనార్హం. అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.5 శాతం తగ్గి 4,136.30 డాలర్ల వద్ద ఉంది. స్పాట్ వెండి ధర 0.8 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు 60.47 డాలర్లకు చేరుకుంది.

    భూరాజకీయ సంక్షోభం - చమురు ధరల పెరుగుదల

    హార్ముజ్ జలసంధిలో మూడు చమురు ట్యాంకర్లపై దాడులు జరిగిన తర్వాత అమెరికా సైన్యం ఇరాన్‌పై కొత్తగా దాడులు ప్రారంభించింది. ఇరాన్ చమురు విక్రయాల లైసెన్స్‌ను రద్దు చేయడంతో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. దీనికి తోడు అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్, డాలర్ వారపు గరిష్ట స్థాయిల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    సాధారణంగా బంగారాన్ని ద్రవ్యోల్బణ నిరోధకంగా భావించినప్పటికీ, వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశాలు ఉండటం పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచుతోంది. ఫెడ్ చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ నేతృత్వంలోని ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (FOMC) జూన్ 16-17 సమావేశ వివరాల కోసం మార్కెట్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. రాబోయే సెప్టెంబర్ సమీక్షలో ఫెడ్ రేట్ల పెంపునకు 63 శాతానికి పైగా అవకాశం ఉందని సీఎంఈ ఫెడ్‌వాచ్ టూల్ అంచనా వేస్తోంది.

    బంగారం ధరలపై నిపుణుల అంచనా

    రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడిలోనే కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఇండస్‌ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది విశ్లేషించారు.

    "ఎంసీఎక్స్‌లో పసిడికి రూ.1,46,000 వద్ద నిరోధక స్థాయి (రెసిస్టెన్స్), రూ.1,44,000 వద్ద మద్దతు ధర (సపోర్ట్) లభిస్తోంది. ప్రస్తుత స్థాయిల నుంచి సాంకేతికంగా కొంత రికవరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది" అని జిగర్ త్రివేది పేర్కొన్నారు.

    చాయిస్ బ్రోకింగ్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అమీర్ మక్దా మాట్లాడుతూ, 4 గంటల చార్ట్‌లో బంగారం ధర 20, 50, 100 ఈఎంఏల (రూ.1,45,617, రూ.1,46,195, రూ.1,48,325) కంటే దిగువనే ట్రేడవుతోందని తెలిపారు. ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ (OI) 10,560 లాట్లకు పెరగడం షార్ట్ బిల్డప్‌ను సూచిస్తోందని, రోజువారీ ఎస్‌ఏఆర్ (SAR) ప్రకారం రూ.1,41,826 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉందని ఆయన చెప్పారు.

    వెండి ధరలపై నిపుణుల అంచనా

    వెండి మార్కెట్ కూడా బలహీనంగానే ఉండే అవకాశం ఉందని జిగర్ త్రివేది అభిప్రాయపడ్డారు. కేజీ వెండికి రూ.2,32,500 వద్ద రెసిస్టెన్స్, రూ.2,28,000 వద్ద సపోర్ట్ ఉందని వివరించారు.

    అమీర్ మక్దా విశ్లేషణ ప్రకారం, వెండి ధరలు 4 గంటల చార్ట్‌లో 50, 100, 200 ఈఎంఏల (రూ.2,32,795, రూ.2,38,416, రూ.2,44,864) కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. రోజువారీ చార్ట్‌లో రూ.2,23,307 (200-DEMA) వద్ద కీలక మద్దతు లభిస్తోందని, ఈ స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే వెండిలో మరిన్ని నష్టాలు తప్పకపోవచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Gold Silver Price Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఎంసీఎక్స్‌లో రూ.1.45 లక్షల సమీపంలో పసిడి
    Home/News/Gold Silver Price Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఎంసీఎక్స్‌లో రూ.1.45 లక్షల సమీపంలో పసిడి
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