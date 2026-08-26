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బంగారం, వెండి ధరకు మళ్లీ రెక్కలు.. హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ్టి రేట్లు ఇవే

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరల పతనం, అమెరికా డాలర్ క్షీణత నేపథ్యంలో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ లాభాల బాట పట్టాయి. ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్‌తో పాటు హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఆగస్టు 26న నమోదైన విక్రయ ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Published on: Aug 26, 2026, 11:02:03 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో పసిడి, వెండి ధరలు బుధవారం (ఆగస్టు 26) ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గడం, అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటం ఇందుకు దోహదం చేశాయి. ఉదయం 9:50 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్ అక్టోబర్ పసిడి ఫ్యూచర్స్ 0.13 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు 1,63,041 వద్ద ట్రేడైంది. అలాగే సెప్టెంబర్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.48 శాతం లాభపడి కిలోకు 2,45,299 తాకింది.

బంగారం, వెండి ధరకు మళ్లీ రెక్కలు.. హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ్టి రేట్లు ఇవే
బంగారం, వెండి ధరకు మళ్లీ రెక్కలు.. హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ్టి రేట్లు ఇవే

రిటైల్ మార్కెట్‌లో నేటి ధరల వివరాలు

ఇండియన్ బులియన్ అసోసియేషన్ (IBA) డేటా ప్రకారం బుధవారం రిటైల్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర 10 గ్రాములకు 1,63,300 కాగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర 1,49,692 వద్ద నమోదైంది. అలాగే 999 స్వచ్ఛత కలిగిన కిలో వెండి ధర 2,46,290 వద్ద స్థిరపడింది. వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసే సమయంలో స్థానిక జువెలర్లు తయారీ తరుగు (మేకింగ్ ఛార్జీలు), జీఎస్టీ, పన్నులను అదనంగా విధిస్తారు.

ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు (ఆగస్టు 26)

  1. హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్లు: 1,63,410 | 22 క్యారెట్లు: 1,49,793 | వెండి (కిలో): 2,46,580
  2. విజయవాడ / చెన్నై: 24 క్యారెట్లు: 1,63,560 | 22 క్యారెట్లు: 1,49,930 | వెండి (కిలో): 2,46,730
  3. న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్లు: 1,62,870 | 22 క్యారెట్లు: 1,49,298 | వెండి (కిలో): 2,45,770
  4. ముంబై: 24 క్యారెట్లు: 1,63,150 | 22 క్యారెట్లు: 1,49,554 | వెండి (కిలో): 2,46,190
  5. బెంగళూరు: 24 క్యారెట్లు: 1,63,280 | 22 క్యారెట్లు: 1,49,673 | వెండి (కిలో): 2,46,390
  6. కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్లు: 1,63,130 | 22 క్యారెట్లు: 1,49,444 | వెండి (కిలో): 2,43,220

ఇది బంగారం కొనేందుకు అనువైన సమయమేనా?

అమెరికా డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల ప్రభావంతో ఇటీవలి కాలంలో పసిడి ధరల్లో తీవ్ర ఒడుదొడుకులు కనిపించాయి. ఎంసీఎక్స్ గణాంకాల ప్రకారం ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు మొదలైనప్పటి నుంచి దేశీయ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4 శాతానికి పైగా తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో తగ్గిన ధరల్లో డిపాజిట్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది మంచి కొనుగోలు అవకాశంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

గత ఏడాది పసిడి ఏకంగా 75 శాతానికి పైగా పెరిగి 1979 తర్వాత అత్యంత బలమైన ర్యాలీని చూసింది. మరోవైపు వెండి ధరలు మరింత వేగంగా పుంజుకున్నాయి. 2023-24 ప్రాంతంలో కిలో 78,600 వద్ద ఉన్న వెండి ధర, 2026 ఆగస్టు నాటికి 2,40,000 మార్కును దాటడం విశేషం.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/బంగారం, వెండి ధరకు మళ్లీ రెక్కలు.. హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ్టి రేట్లు ఇవే
Home/News/బంగారం, వెండి ధరకు మళ్లీ రెక్కలు.. హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ్టి రేట్లు ఇవే
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