    గూగుల్ జెమినీ 3 ఆవిష్కరణ: ఇంటరాక్టివ్ జవాబులతో ‘సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోగల’ ఏఐ

    ఏఐ రేసులో తన నాయకత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి గూగుల్, తమ అప్‌డేటెడ్ ఏఐ మోడల్ 'జెమినీ 3'ను విడుదల చేసింది. ఇది తర్కం, కోడింగ్ సామర్థ్యంలో భారీ పురోగతిని సాధించిందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇంటరాక్టివ్ గ్రాఫిక్స్‌తో జవాబులు ఇవ్వడం దీని ప్రత్యేకత. యాంటీగ్రావిటీ, జెమినీ 3 డీప్ థింక్‌ను కూడా పరిచయం చేసింది.

    Published on: Nov 19, 2025 7:37 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఓపెన్‌ఏఐ వంటి పోటీ సంస్థలు తమ ఏఐ మోడళ్లను అప్‌గ్రేడ్ చేస్తున్న వేళ, ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. గూగుల్ సంస్థ ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) రేసులో తన నాయకత్వాన్ని తిరిగి నిరూపించుకునేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా తమ అప్‌డేటెడ్ ఏఐ మోడల్ 'జెమినీ 3'ను ఆవిష్కరించింది. ఈ కొత్త మోడల్ తర్కం (రీజనింగ్), కోడింగ్ సామర్థ్యంలో "భారీ పురోగతిని" సూచిస్తుందని గూగుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు తెలిపారు.

    గూగుల్ జెమినీ 3 ఆవిష్కరణ: ఇంటరాక్టివ్ జవాబులతో ‘సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోగల’ ఏఐ (Unsplash)
    గూగుల్ జెమినీ 3 ఆవిష్కరణ: ఇంటరాక్టివ్ జవాబులతో ‘సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోగల’ ఏఐ (Unsplash)

    కొత్త మోడల్ అయిన జెమినీ 3, సెర్చ్‌తో సహా గూగుల్ యొక్క ప్రధాన ఉత్పత్తులన్నింటిలో తక్షణమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఇంటరాక్టివ్ గ్రాఫిక్స్‌తో ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వగలదు.

    జెమినీ 3 మెరుగైన సామర్థ్యాలు

    గత వెర్షన్‌ల మాదిరిగానే, జెమినీ 3 కూడా టెక్స్ట్, ఇమేజ్‌లు, ఇతర మీడియాను ప్రాసెస్ చేయగలదు. అలాగే సంక్లిష్టమైన సైన్స్, గణిత సమస్యలను కూడా పరిష్కరించగలదు.

    ఈ ఇన్‌పుట్ ఆధారంగా స్పందించే, తార్కికంగా ఆలోచించే సామర్థ్యాన్ని ఈ మోడల్ అద్భుతంగా మెరుగుపరచుకుందని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సుందర్ పిచాయ్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కేవలం రెండు సంవత్సరాలలో, "ఏఐ కేవలం టెక్స్ట్, చిత్రాలను చదవడం నుంచి 'సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోగల' స్థాయికి (reading the room) ఎదిగింది" అని పిచాయ్ అన్నారు.

    వృద్ధిని పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా, గూగుల్ తమ జెమినీ ప్రో సేవను ఒక సంవత్సరం పాటు అమెరికా కాలేజీ విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

    పోటీలో ముందుండటానికి కొత్త వ్యూహం

    ఓపెన్‌ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ ఏఐ వంటి పోటీదారులు తమ మోడల్ అప్‌గ్రేడ్‌లను విడుదల చేస్తున్న ఈ వేగవంతమైన జెనరేటివ్ ఏఐ (Generative AI) రేసులో గూగుల్ నాయకత్వాన్ని తిరిగి నిరూపించుకోవాలని చూస్తోంది.

    జెమినీ 3ని ఒకేసారి అన్ని ముఖ్య ఉత్పత్తులు, డెవలపర్ టూల్స్‌లోకి చేర్చడం ద్వారా... తాము ఏళ్ల తరబడి ఏఐ సాంకేతికతలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి వేగవంతమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందవచ్చని గూగుల్ భావిస్తోంది.

    "ఇది మా అత్యంత తెలివైన మోడల్. ప్రజలు తమకున్న ఏ ఆలోచననైనా నిజం చేసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది" అని గూగుల్ డీప్‌మైండ్ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ కొరే కవుక్చుయోగ్లు విలేకరుల సమావేశంలో చెప్పారు.

    జెమినీ 3 సమాచారాన్ని ఫార్మాట్‌ల మధ్య మార్చగలదని, అలాగే ఒకే ప్రాంప్ట్ నుంచి విజువల్స్ లేదా యాప్‌లను కూడా రూపొందించగలదని గూగుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు వివరించారు. ఉదాహరణకు, ఒక ట్రావెల్ ప్లాన్ అడిగినప్పుడు, జెమినీ 3 క్లిక్ చేయదగిన ఇంటరాక్టివ్ భాగాలతో సహా విజువలైజేషన్‌లను కూడా రూపొందించగలదని వారు ప్రదర్శించారు.

    "జెమినీ 3 ఇన్‌పుట్‌ను ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది అన్నది మాత్రమే కాదు. సరికొత్త పద్ధతుల్లో ఔట్‌పుట్‌ను ఎలా ఇవ్వగలదన్నది కూడా ముఖ్యం" అని గూగుల్ జెమినీ బృంద అధిపతి జోష్ వుడ్‌వార్డ్ చెప్పారు.

    గూగుల్ సెర్చ్ లేదా ఏఐ మోడ్‌లో అత్యంత కష్టమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కొత్త మోడల్ ఉపయోగపడుతుంది. అయితే సాధారణ ప్రశ్నలకు ఇతర జెమినీ మోడల్స్ ద్వారా సమాధానం ఇస్తుంది.

    కోడింగ్ కోసం 'యాంటీగ్రావిటీ'

    ఏఐ-ఆధారిత కోడింగ్ ఏజెంట్లను రూపొందించడానికి ఉపయోగపడే కొత్త డెవలప్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'యాంటీగ్రావిటీ'ని కూడా గూగుల్ ఆవిష్కరించింది. దీని ప్రివ్యూ వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంది.

    ఈ సిస్టమ్ ద్వారా డెవలపర్‌లు ఎడిటర్, టెర్మినల్, బ్రౌజర్‌లలో కోడ్‌ను రాయడం, పరీక్షించడం, ధృవీకరించడం వంటి పనులను స్వయంప్రతిపత్త ఏజెంట్లకు అప్పగించవచ్చు. ఒక ఫ్లైట్-ట్రాకింగ్ వెబ్ యాప్‌ను నిర్మించడం వంటి ఆలోచనను అమలు చేయాలనుకుంటే, ఆ ఏజెంట్ ఈ టూల్స్‌లో పనిచేసి పనిని పూర్తి చేయగలదని గూగుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు తెలిపారు.

    అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యల కోసం 'డీప్ థింక్'

    గూగుల్ మరో కొత్త ఫీచర్‌ను కూడా పరిచయం చేసింది, అదే 'జెమినీ 3 డీప్ థింక్'. ఇది మెరుగైన తార్కిక సామర్థ్య మోడ్. ఇది సమాంతరంగా బహుళ సిద్ధాంతాలను పరీక్షిస్తుంది. వాటిలో ఉత్తమమైన జవాబును ఎంచుకుంటుంది.

    కోడింగ్, శాస్త్రీయ పరిశోధన లేదా క్లిష్టమైన ప్రణాళిక వంటి అధునాతన, బహుళ-దశల సమస్యలను డీప్ థింక్ నిర్వహించగలదని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది మొదటగా నెలకు $249.99 చెల్లించే గూగుల్ ఏఐ అల్ట్రా సబ్‌స్క్రైబర్‌లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

    ఈ సరికొత్త మోడల్ ఇప్పటివరకు ఉన్నవాటిలో అత్యంత సురక్షితమైనదని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది 'ప్రాంప్ట్ ఇంజెక్షన్ దాడులు' (Prompt Injection Attacks) వంటి వాటిని ప్రతిఘటించేలా శిక్షణ పొందింది. ఈ దాడుల్లో వినియోగదారుడు ఏఐ భద్రతా నియంత్రణలను విస్మరించి, సున్నితమైన సమాచారాన్ని లేదా హానికరమైన కంటెంట్‌ను లీక్ చేయడానికి ప్రేరేపిస్తారు.

    ఏఐ ఆదాయంలో వృద్ధి

    గూగుల్ తమ ఏఐ అభివృద్ధి కోసం బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తోంది. జెమినీని క్రోమ్ బ్రౌజర్‌తో సహా తమ ప్రధాన ఉత్పత్తులన్నింటిలో చొప్పిస్తోంది.

    గత త్రైమాసికంలో, ఈ పెట్టుబడి కొంతవరకు ఫలించినట్లు కనిపిస్తోంది. జెమినీ సేవలను కూడా అందించే గూగుల్ క్లౌడ్ అమ్మకాలు, సంవత్సరానికి 34% పెరిగి $15.2 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. ఇది అంచనా వేసిన $14.8 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ. క్లౌడ్ వినియోగదారులలో సుమారు 70% మంది గూగుల్ ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారని సుందర్ పిచాయ్ తమ ప్రకటనలో తెలిపారు.

