హాలీడే సీజన్లో ట్రావెలింగ్- ఈ హిడెన్ ట్రిక్తో ఫ్లైట్ బుకింగ్స్పై డబ్బులు ఆదా!
హాలీడే సీజన్లో ఫ్యామిలీ ట్రిప్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అఫార్డిబుల్ విమానాల కోసం లేదా విమాన టికెట్లపై బెస్ట్ డీల్స్ పొందాలని చూస్తున్నారా? అయితే 'గూగుల్ ఫ్లైట్స్' మీకు కచ్చితంగాా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులోని ఒక సీక్రెట్ ట్రిక్తో మీరు డబ్బులు పొదుపు చేసుకోవచ్చు! అదేంటంటే..
హాలీడే సీజన్ వచ్చేస్తోంది! క్రిస్మస్, న్యూఇయర్కి చాలా మంది ట్రావెలింగ్ కోసం ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే విమాన టికెట్లు, హోటల్స్పై బెస్ట్ డీల్స్, డిస్కౌంట్స్ పొందేందుకు మార్గాలను వెతుకుతుంటారు. మీరు కూడా మీ ఫ్లైట్ టికెట్లపై బెస్ట్ డీల్స్ పొందాలని చూస్తుంటే, "గూగుల్ ఫ్లైట్స్" మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది! చాలా మంది వినియోగదారులు గూగుల్ ఫ్లైట్స్ సాధారణ సెర్చ్ ఫీచర్లపై ఆధారపడినప్పటికీ, ఈ ప్లాట్ఫారమ్లో కొన్ని సీక్రెట్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఇవి మీకు అఫార్డిబుల్ విమానాలు, వసతిని కనుగొనడంలో సహాయపడతాయి.
అఫార్డిబుల్ విమానాలను ఎలా కనుగొనాలి?
ముందుగా గూగుల్ ఫ్లైట్స్ వెబ్సైట్కి వెళ్లి, మీ డిపార్చర్ సిటీని (ఎక్కడి నుంచి వెళ్లాలి అనుకుంటున్నారో) ఎంటర్ చేయండి.
ఇక్కడే ముఖ్యమైన ట్రిక్ ఉంది! డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ని ఖాళీగా ఉంచండి లేదా ఇంటరాక్టివ్ వరల్డ్ మ్యాప్లో సూచించిన ఆప్షన్లను ఎంచుకోండి. ప్రయాణ తేదీలను కూడా ఎంటర్ చేయవచ్చు, కానీ ఇది తప్పనిసరి కాదు.
ఆ తర్వాత, టిక్కెట్ టైప్ (వన్-వే/తిరుగు ప్రయాణం) ఎంచుకుని, స్టాప్స్, ఇష్టపడే విమానయాన సంస్థలు వంటి ఫిల్టర్లను ఉపయోగించి మీ సెర్చ్ను అప్డేట్ చేయండి.
ఇప్పుడు "Explore" (అన్వేషించు) బటన్పై క్లిక్ చేయండి. దేశీయ, అంతర్జాతీయంగా అనేక గమ్యస్థానాలకు ఉన్న అతి తక్కువ టిక్కెట్ ధరలను చూపుతూ ఒక మ్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది.
దీని ద్వారా మీరు ఆప్షన్లను బ్రౌజ్ చేయవచ్చు, ధరలను పోల్చవచ్చు, ఒక డెస్టినేషన్ని ఎంచుకోవచ్చు, ప్రయాణ తేదీలను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతి ద్వారా మీకు అత్యంత సరసమైన ధరకు టిక్కెట్లు దొరికే అవకాశం పెరుగుతుంది!
గూగుల్ ఏఐ-పవర్డ్ 'ఫ్లైట్ డీల్స్' ఎలా ఉపయోగించాలి?
గూగుల్ సంస్థ 'ఫ్లైట్ డీల్స్' అనే ఏఐ-ఆధారిత ఫీచర్ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఇది ఫ్లెక్సిబిలిటీ, పొదుపు కోరుకునే ప్రయాణికులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఇది ప్రస్తుతం అమెరికా, కెనడా, భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంది.
ఫ్లైట్ డీల్స్ ఫీచర్ సహజ భాష ఇన్పుట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. మీరు మాన్యువల్గా తేదీలు, గమ్యస్థానాలు, ఫిల్టర్లను అడ్జెస్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఒక స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్లుగా మీ ప్రయాణ ప్రణాళికలను వివరించవచ్చు.
ఉదాహరణకు, మీరు ఇలాంటి వాక్యాలను ఎంటర్ చేయవచ్చు:
- "మంచి ఆహారం ఉన్న నగరానికి వారం రోజుల వింటర్ ట్రిప్, నాన్స్టాప్ విమానాలు మాత్రమే," లేదా
- "మంచు ఉండే ప్రపంచ స్థాయి రిసార్ట్కు 10 రోజుల స్కీ ట్రిప్."
గూగుల్ ఏఐ మీ అభ్యర్థనను అర్థం చేసుకుని, మీరు పరిగణించని ఆప్షన్లతో పాటు సరిపోయే గమ్యస్థానాలను గుర్తిస్తుంది.
ఈ టూల్ గూగుల్ ఫ్లైట్స్ నుంచి రియల్-టైమ్ డేటాతో అనుసంధానించి, వందలాది విమానయాన సంస్థలు, బుకింగ్ సైట్ల నుంచి అప్డేట్ చేసిన ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. దీనిని దాని ప్రత్యేక పేజీ ద్వారా లేదా గూగుల్ ఫ్లైట్స్ మెనూ ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
ముగింపులో, మ్యాప్ ఆధారిత సెర్చ్ ట్రిక్ను గూగుల్ ఏఐ-పవర్డ్ ఫ్లైట్ డీల్స్తో కలపడం ద్వారా, ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను మరింత సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్లపై పొదుపు చేసుకోవచ్చు.