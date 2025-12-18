Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గూగుల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్' విడుదల: ఇకపై మీ మొబైల్‌లో ఇదే డిఫాల్ట్ AI

    గూగుల్ తన అత్యంత శక్తివంతమైన ఏఐ మోడల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్'ను విడుదల చేసింది. ఇది గతంలో ఉన్న జెమిని 2.5 ప్రో కంటే వేగవంతమైనదని, ఇప్పుడు జెమిని యాప్‌లో ఇదే డిఫాల్ట్ మోడల్‌గా అందుబాటులోకి వచ్చిందని గూగుల్ ప్రకటించింది. పీహెచ్‌డీ స్థాయి విశ్లేషణా సామర్థ్యంతో ఈ మోడల్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

    Published on: Dec 18, 2025 8:39 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కృత్రిమ మేధ (AI) రంగంలో గూగుల్ మరో భారీ అడుగు వేసింది. తన సరికొత్త, అత్యంత వేగవంతమైన ఏఐ మోడల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్' (Gemini 3 Flash) ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. విశేషమేమిటంటే, ఇప్పటి వరకు గూగుల్ అత్యుత్తమ మోడల్‌గా పేరుగాంచిన జెమిని 2.5 ప్రో కంటే ఇది మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. తాజాగా విడుదలైన ఈ మోడల్ ఇప్పుడు జెమిని యాప్‌లో డిఫాల్ట్ (Default) మోడల్‌గా మారింది.

    గూగుల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్' విడుదల: ఇకపై మీ మొబైల్‌లో ఇదే డిఫాల్ట్ AI
    గూగుల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్' విడుదల: ఇకపై మీ మొబైల్‌లో ఇదే డిఫాల్ట్ AI

    వేగం, సామర్థ్యం: ఒకే చోట

    గత నెలలో 'జెమిని 3 ప్రో'ను తీసుకొచ్చిన గూగుల్, డిసెంబర్ 17న 'జెమిని 3 ఫ్లాష్'ను రంగంలోకి దించింది. "వేగం, స్కేలబిలిటీ కోసం మేధస్సును పణంగా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని జెమిని 3 ఫ్లాష్ నిరూపిస్తోంది" అని గూగుల్ తన బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో గర్వంగా ప్రకటించింది.

    సాధారణంగా జెమిని యాప్ వాడుతున్న ఉచిత వినియోగదారులు పరిమితమైన ప్రశ్నలను 'థింకింగ్' (Thinking) మోడల్‌ను అడగవచ్చు. మిగిలిన ప్రశ్నలన్నీ ఇప్పుడు 'ఫాస్ట్' (Fast) కేటగిరీ కింద ఈ జెమిని 3 ఫ్లాష్ మోడలే సమాధానమిస్తుంది.

    బెంచ్‌మార్క్స్‌లో అగ్రస్థానం

    వివిధ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల (Benchmarks) ప్రకారం జెమిని 3 ఫ్లాష్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది:

    PhD-స్థాయి విశ్లేషణ: 'GPQA Diamond' వంటి క్లిష్టమైన పరీక్షల్లో ఇది 90.4% స్కోరును సాధించింది.

    మనుషుల సవాల్‌ను స్వీకరిస్తూ: అత్యంత కఠినమైన 'Humanity’s Last Exam'లో ఈ మోడల్ 33% స్కోరును సాధించి, తన ప్రత్యర్థులైన గ్రోక్ 4.1 ఫాస్ట్ (17.6%), క్లాడ్ సోనెట్ 4.5 (13.7%) కంటే ఎంతో ముందుంది. కేవలం GPT-5.2 (34.5%) కంటే మాత్రమే స్వల్పంగా వెనుకబడి ఉంది.

    కోడింగ్ సామర్థ్యం: సాఫ్ట్‌వేర్ కోడింగ్‌కు సంబంధించిన 'SWE-bench Verified' పరీక్షలో 78% స్కోరుతో క్లాడ్ 4.5 సోనెట్‌ను వెనక్కి నెట్టింది.

    తక్కువ ఖర్చు.. మూడు రెట్ల వేగం

    ఆర్టిఫిషియల్ అనాలిసిస్ నివేదికల ప్రకారం, జెమిని 2.5 ప్రో కంటే ఈ కొత్త మోడల్ 3 రెట్లు వేగంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాదు, పనిని పూర్తి చేయడానికి వినియోగించే టోకెన్ల సంఖ్య కూడా 30% తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే తక్కువ సమయంలో, తక్కువ ఖర్చుతో అత్యంత ఖచ్చితమైన సమాధానాలను ఇది అందిస్తుంది. సంక్లిష్టమైన సమస్యల కోసం ఇది ఎక్కువ సేపు 'ఆలోచించి' (Think) సరైన పరిష్కారాన్ని చూపుతుంది.

    జెమిని 3 ఫ్లాష్ ఎక్కడ వాడవచ్చు?

    వినియోగదారులు ఎటువంటి అదనపు రుసుము చెల్లించకుండానే జెమిని యాప్‌లో ఈ సేవలను పొందవచ్చు. దీంతో పాటు:

    సర్చ్ AI మోడ్: గూగుల్ సర్చ్‌లో నేరుగా సంభాషణల రూపంలో ప్రశ్నలు అడగవచ్చు.

    మల్టీమోడల్ సామర్థ్యం: ఇది కేవలం టెక్స్ట్ మాత్రమే కాదు, ఫోటోలు, వీడియోలు, ఆడియోలను కూడా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక వీడియోను అప్‌లోడ్ చేసి, దాని ఆధారంగా ప్లాన్ రూపొందించమని చెబితే క్షణాల్లో చేసి పెడుతుంది.

    నిజ జీవితంలో దీని వల్ల లాభాలేంటి?

    విద్యార్థులకు: సంక్లిష్టమైన థీసిస్ పేపర్లను లేదా రీసెర్చ్ పేపర్లను ఇది సులభంగా విడమర్చి చెబుతుంది.

    వ్యాపారవేత్తలకు: వేల సంఖ్యలో ఉన్న కస్టమర్ ఫీడ్‌బ్యాక్ కామెంట్లను విశ్లేషించి, మీ వ్యాపారంలో మార్పులు చేయాల్సిన అంశాలను రిపోర్ట్ రూపంలో ఇస్తుంది.

    క్రియేటర్లకు: వీడియో స్క్రిప్టులు రాయడం, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ ప్లాన్ చేయడం వంటి పనులు ఇప్పుడు మరింత వేగవంతం అవుతాయి.

    News/News/గూగుల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్' విడుదల: ఇకపై మీ మొబైల్‌లో ఇదే డిఫాల్ట్ AI
    News/News/గూగుల్ 'జెమిని 3 ఫ్లాష్' విడుదల: ఇకపై మీ మొబైల్‌లో ఇదే డిఫాల్ట్ AI
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes