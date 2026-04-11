Export Duty hike: డీజిల్, విమాన ఇంధనంపై ఎగుమతి సుంకం పెంపు - కేంద్రం నిర్ణయం..! కొత్త ధరలు ఇలా
Export Duty hike on diesel - ATF : డీజిల్, విమాన ఇంధనం (ATF) ఎగుమతులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సుంకాన్ని పెంచింది. సవరించిన ధరల ప్రకారం… డీజిల్పై లీటరుకు రూ. 55.5, ATFపై రూ. 42 సుంకం వసూలు చేయనున్నారు.
Export Duty on diesel - ATF : కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డీజిల్పై ఎగుమతి సుంకాన్ని పెంచింది. లీటర్పై 21.5 రూపాయల నుంచి 55.5 రూపాయలకు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
ఇక విమానాల్లో వినియోగించే ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్పై కూడా లీటర్పై ఎగుమతి సుంకాన్ని పెంచింది. రూ.29.5 నుంచి 42 రూపాయలకు పెంచుతున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది. పెట్రోల్పై ఎగుమతి సుంకం విధించలేదు.
డీజిల్, ఏటీఎఫ్ ఎగుమతులపై సుంకాల పెంపుతో దేశీయ వినియోగానికి సరిపడా ఇంధనం అందుబాటులో ఉంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ లో మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా, దేశీయ అవసరాలకు సరిపడా ఇంధనాన్ని అందుబాటులో ఉంచే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.
సుంకం పెంపు - మార్పులు:
- డీజిల్: హై-స్పీడ్ డీజిల్పై ఎగుమతి సుంకాన్ని లీటరుకు రూ. 55.5 కు పెంచారు. గతంలో ఇది రూ. 21.5 గా ఉండేది.
- విమాన ఇంధనం (ATF): ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF) పై సుంకాన్ని లీటరుకు రూ. 42 కు పెంచారు. గతంలో ఇది రూ. 29.5 గా ఉండేది.
- పెట్రోల్: పెట్రోల్పై ఎగుమతి సుంకంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు.
ఈ కొత్త ధరలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది. డీజిల్పై రోడ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ను కూడా పెంచింది. దీనిని లీటరుకు రూ. 36 గా నిర్ణయించగా… ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2002లోని ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో మార్పులు చేస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆర్థిక శాఖ వివరించింది.
"దేశీయ మార్కెట్లో ఇంధన లభ్యతను నిర్ధారించుకోవటంతోపాటు ధరల వ్యత్యాసం వల్ల ఎగుమతిదారులు అనవసర ప్రయోజనం పొందకుండా నిరోధించడానికి ఈ చర్యలు అవసరం" అని ఒక ఉన్నతాధికారి వివరించారు.
సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ 1944 , ఫైనాన్స్ యాక్ట్ నిబంధనల ప్రకారం ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ తక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది.
