    గ్రాట్యుటీ నిబంధనల్లో భారీ మార్పు: 5 ఏళ్లు కాదు.. ఏడాదికే గ్రాట్యుటీ! ఎవరికి వర్తిస్తుంది?

    కొత్త కార్మిక చట్టాల (New Labour Codes) ప్రకారం, ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ అర్హత కాలాన్ని 5 సంవత్సరాల నుండి 1 సంవత్సరానికి తగ్గించారు. అయితే, ఇది నిర్దిష్ట కేటగిరీ ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Updated on: Apr 03, 2026 2:13 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ లేదా ఉద్యోగం మారే సమయంలో లభించే అతిపెద్ద ఆర్థిక ప్రయోజనం 'గ్రాట్యుటీ' (Gratuity). ఇప్పటివరకు ఒక కంపెనీలో కనీసం 5 ఏళ్లపాటు నిరంతర సర్వీసు పూర్తి చేసిన వారికే ఈ గ్రాట్యుటీ లభించేది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త లేబర్ కోడ్స్ ఈ నిబంధనలో భారీ మార్పును ప్రవేశపెట్టాయి. ఇప్పుడు కేవలం ఒక్క ఏడాది సర్వీసు పూర్తి చేసినా గ్రాట్యుటీ పొందే అవకాశం కల్పించారు.

    గ్రాట్యుటీ నిబంధనల్లో పెను మార్పు: 5 ఏళ్లు కాదు.. ఏడాదికే గ్రాట్యుటీ! ఎవరికి వర్తిస్తుంది? (pexels)
    ఈ కొత్త నిబంధనలపై గతంలో చాలా గందరగోళం నెలకొంది. అయితే, కేంద్ర కార్మిక శాఖ దీనిపై స్పష్టతనిస్తూ, ఈ కొత్త నిబంధనలు 21 నవంబర్ 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయని తెలిపింది. అంటే, ఆ తేదీ లేదా ఆ తర్వాత కంపెనీలో చేరిన ఉద్యోగులు ఈ కొత్త ప్రయోజనాన్ని పొందేందుకు అర్హులు.

    కానీ ఇక్కడే ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది! ఈ 1 సంవత్సరాల గ్రాట్యుటీ నిబంధన ఉద్యోగులందరికీ వర్తించదు. ప్రభుత్వం దీనికి కొన్ని నిర్దిష్ట షరతులను విధించింది.

    అసలు ఈ ఏడాది రూల్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది?

    కొత్త నిబంధన ప్రకారం, కేవలం ఒక సంవత్సరం సర్వీస్ తర్వాత గ్రాట్యుటీ పొందే అవకాశం కింది వారికి మాత్రమే ఉంటుంది:

    • ఫిక్స్‌డ్-టర్మ్ ఉద్యోగులు (Fixed-Term Employees - FTEs): అంటే శాశ్వత ఉద్యోగులు కాకుండా, ఒక ఏడాది లేదా రెండేళ్ల కాలపరిమితితో రాతపూర్వక ఒప్పందంపై చేరిన తాత్కాలిక ఉద్యోగులు.
    • కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు: కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పనిచేసే వారికి కూడా ప్రో-రేటా (Pro-rata) పద్ధతిలో అంటే వారు పనిచేసిన కాలానికి సరిపడా గ్రాట్యుటీ లభిస్తుంది.

    ముఖ్య గమనిక: సంస్థలో శాశ్వత లేదా రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా (Permanent Employees) కొనసాగుతున్న వారికి పాత నిబంధన ప్రకారమే కనీసం 5 ఏళ్ల సర్వీసు తప్పనిసరి. కేవలం మరణం లేదా శాశ్వత అంగవైకల్యం సంభవించిన సందర్భాల్లో మాత్రమే వారికి ఈ 5 ఏళ్ల నిబంధన నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది.

    మీ గ్రాట్యుటీ మొత్తం పెరుగుతుందా?

    అవును, కొత్త లేబర్ కోడ్స్‌లోని జీతాల నిర్వచనం ప్రకారం, మీ గ్రాట్యుటీ మొత్తం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం:

    ఒక ఉద్యోగి మూల వేతనం (Basic Pay), కరవు భత్యం (DA), రిటైనింగ్ అలవెన్స్ అన్నీ కలిపి ఆ ఉద్యోగి మొత్తం సీటీసీ (CTC)లో కనీసం 50% ఉండాలి.

    గతంలో చాలా కంపెనీలు బేసిక్ శాలరీని కేవలం 30% మాత్రమే చూపేవి. ఇప్పుడు అది తప్పనిసరిగా 50% కి చేరడం వల్ల గ్రాట్యుటీ గణనలో భారీ మార్పు వస్తుంది.

    ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, బేసిక్ పే పెరగడం వల్ల ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ చెల్లింపులు దాదాపు 66% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న 1: కొత్త గ్రాట్యుటీ నిబంధనలు ఎప్పటి నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి?

    సమాధానం: కొత్త లేబర్ కోడ్స్ ప్రకారం ఈ నిబంధనలు 21 నవంబర్ 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆ తర్వాత చేరిన కొత్త ఉద్యోగులకు మాత్రమే 1 సంవత్సరాల ప్రయోజనం వర్తిస్తుంది.

    ప్రశ్న 2: పర్మనెంట్ ఉద్యోగులకు కూడా 1 సంవత్సరానికే గ్రాట్యుటీ వస్తుందా?

    సమాధానం: లేదు. రెగ్యులర్ లేదా పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు గ్రాట్యుటీ పొందాలంటే కనీసం 5 ఏళ్ల నిరంతర సర్వీసు పూర్తి చేయాల్సిందే.

    ప్రశ్న 3: ఫిక్స్‌డ్ టర్మ్ ఉద్యోగులకు గ్రాట్యుటీ ఎలా లెక్కిస్తారు?

    సమాధానం: వారు పనిచేసిన కాల వ్యవధికి అనుగుణంగా (Pro-rata basis) గ్రాట్యుటీ మొత్తాన్ని లెక్కించి చెల్లిస్తారు.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/గ్రాట్యుటీ నిబంధనల్లో భారీ మార్పు: 5 ఏళ్లు కాదు.. ఏడాదికే గ్రాట్యుటీ! ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
