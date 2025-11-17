గ్రో షేర్ మరో 11% జంప్: నాలుగు రోజుల్లోనే లక్ష కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్
స్టాక్ బ్రోకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ గ్రోవ్ మాతృ సంస్థ 'బిలియన్బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్' షేర్లు మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన నాటి నుంచి దూసుకుపోతున్నాయి. కేవలం నాలుగు ట్రేడింగ్ రోజుల్లోనే ఈ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ అసాధారణంగా ₹1 లక్ష కోట్ల మార్కును దాటింది.
బిలియన్బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ షేర్లు సోమవారం మరో 11% పెరిగి ఒక్కొక్కటి ₹165.40 గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. వరుసగా నాలుగో రోజు పెరిగిన ఈ షేర్ ధర మొత్తం 48% లాభాన్ని అందించింది. దీంతో కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (M-Cap) ₹1 లక్ష కోట్లను దాటిపోయింది.
ఐపీఓలో షేర్ల కేటాయింపు పొందిన ఇన్వెస్టర్ల సంపద కేవలం వారం రోజుల్లోనే భారీగా పెరిగింది. ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోయినవారు ఇప్పుడు నిరాశలో ఉన్నారు.
పీర్స్ను మించిపోయిన గ్రో విలువ
సోమవారం నాటి రికార్డు గరిష్ఠాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కేవలం పదేళ్లు కూడా నిండని బిలియన్బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ విలువ ₹1,03,802 కోట్లకు చేరుకుంది.
'మింట్' విశ్లేషణ ప్రకారం, గ్రో మాతృ సంస్థ విలువ ఇప్పుడు లిస్ట్ అయిన ఇతర పోటీదారులైన యాంజెల్ వన్, ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్, 5పైసా, నువమా, జేఎం ఫైనాన్షియల్ సంస్థల సంయుక్త మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (సుమారు ₹70,000 కోట్లు) కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
అయితే, ఈ ర్యాలీ ఎంతకాలం కొనసాగుతుందనే విషయంపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిల వద్ద ఎదురయ్యే ప్రతిఘటన, ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్కు సంబంధించిన నియంత్రణపరమైన ప్రమాదాల గురించి కొందరు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఐపీఓ, లిస్టింగ్ వివరాలు
బ్లాక్బస్టర్ ఆరంగేట్రం: షేర్లు అక్టోబర్ 12న ఐపీఓ ఇష్యూ ధర ₹100పై 31% ప్రీమియంతో ₹131.3 వద్ద లిస్ట్ అయ్యి, అద్భుతమైన ఆరంగేట్రం చేశాయి.
సబ్స్క్రిప్షన్:₹6,632 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓ నవంబర్ 4 నుంచి 7 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల నుంచి బలమైన డిమాండ్ కారణంగా ఇది మొత్తం 17.05 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
గ్రో బలమైన వృద్ధి
2016లో స్థాపించిన గ్రోవ్.. భారతదేశంలో అతిపెద్ద స్టాక్ బ్రోకర్గా ఎదిగింది.
కస్టమర్ బేస్: జూన్ 2025 నాటికి 12.6 మిలియన్లకు పైగా చురుకైన ఖాతాదారులకు సేవలను అందిస్తోంది.
మార్కెట్ వాటా: జూన్ 2025 నాటికి ఏకంగా 26% మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది.
ఎన్ఎస్ఈ వినియోగదారులు: జూన్ 30, 2025 నాటికి ఎన్ఎస్ఈలో చురుకైన వినియోగదారుల సంఖ్య 47.89 మిలియన్లకు పెరిగింది. ఇది 2016 నుంచి తొమ్మిది రెట్లు పెరిగినట్లు సూచిస్తుంది.
పెట్టుబడులు: సత్య నాదెళ్ల, వై కాంబినేటర్, పీక్ XV, రిబ్బిట్ క్యాపిటల్, టైగర్ గ్లోబల్, సెకోయా క్యాపిటల్ గ్లోబల్ వంటి ప్రముఖ పెట్టుబడిదారుల మద్దతు ఈ కంపెనీకి ఉంది.
ఐపీఓ నిధులు: ఐపీఓ ద్వారా వచ్చిన నిధులను మార్కెటింగ్, టెక్నాలజీ, ఇన్-ఆర్గానిక్ వృద్ధి, ఎన్బీఎఫ్సీ మూలధన కేటాయింపులు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాల కోసం ఉపయోగించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
(నిరాకరణ: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకరేజ్ కంపెనీలకు చెందినవి. ఇవి 'హిందుస్తాన్ టైమ్స్' అభిప్రాయాలు కావు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా ఇన్వెస్టర్లకు మేము సలహా ఇస్తున్నాము.)
