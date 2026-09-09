పనిచేస్తున్న ట్రంప్ 'లక్ష డాలర్ల' H-1B అస్త్రం! వెనకడుగు వేస్తున్న ఐటీ సంస్థలు- భారతీయులకు విసా కష్టాలు!
అమెరికా హెచ్-1బీ వీసా నిబంధనలను ట్రంప్ ప్రభుత్వం మరింత కఠినతరం చేసింది. కొత్త విదేశీ ఉద్యోగులపై లక్ష డాలర్ల రుసుము విధించడంతో టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలు వీసా దరఖాస్తులను గణనీయంగా తగ్గించుకున్నాయి.
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనే లక్షలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణుల కలలపై ట్రంప్ సర్కార్ కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది. విదేశీ ఉద్యోగులను అమెరికాకు తీసుకురావడంపై ట్రంప్ యంత్రాంగం కొత్తగా విధించిన 100,000 డాలర్ల (సుమారు రూ.95 లక్షలు) భారీ ఫీజు నిర్ణయం ఐటీ రంగాన్ని తీవ్రంగా కుదిపేస్తోంది. ఈ భారం తట్టుకోలేక ఏటా నిర్వహించే హెచ్-1బీ వీసా లాటరీలో పాల్గొనేందుకు ఐటీ దిగ్గజాలు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి. ప్రధాన కంపెనీలు తమ దరఖాస్తులను ఏకంగా 85 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవడం గమనార్హం.
అమెరికా హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ శాఖ (డీహెచ్ఎస్) విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలు ఈ విషయాన్నే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. హెచ్-1బీ వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావడంతో మనదేశానికి చెందిన ప్రముఖ ఐటీ సేవలు కన్సల్టింగ్ సంస్థలు తీవ్ర ప్రభావానికి గురయ్యాయి.
వీసా దరఖాస్తుల్లో భారీ కోత- టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వెనకడుగు..
కొత్త ఫీజుల భయం భారతీయ టెక్ కంపెనీల వీసా దరఖాస్తులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది:
ఇన్ఫోసిస్ : ఈ ఏడాది వీసా లాటరీ ఎంట్రీలను ఏకంగా 8,100 కంటే ఎక్కువ తగ్గించుకుంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 91 శాతం తగ్గుదల!
టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్): మనదేశపు అతిపెద్ద ఐటీ సంస్థ టీసీఎస్ తమ వీసా ఎంట్రీలను 5,600 పైగా (95 శాతం) కుదించుకుంది.
కాగ్నిజెంట్ : గత ఏడాది 3,752 దరఖాస్తులు సమర్పించిన ఈ సంస్థ, ఈసారి అసలు లాటరీలోనే పాల్గొనకపోవడం గమనార్హం!
ఐబీఎం: ఐబీఎం కంపెనీ కూడా 2,700కి పైగా హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తులను కోత పెట్టింది.
ఈ గణాంకాలు భారతీయ ఐటీ రంగానికి అమెరికా విపణిలో ఎదురవుతున్న కష్టాలకు అద్దం పడుతున్నాయి.
మరిన్ని ఆంక్షలకు సిద్ధమవుతున్న ట్రంప్ సర్కార్!
ఇప్పటికే విధించిన రూ.95 లక్షల ఫీజు చాలదన్నట్లు, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ యంత్రాంగం మరో కొత్త ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. ప్రతి హెచ్-1బీ ఉద్యోగిపై మరింత విస్తృతంగా 103,265 డాలర్ల రుసుము వసూలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
గతంలో మినహాయింపు పొందిన అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయాల విదేశీ గ్రాడ్యుయేట్లకు సైతం ఈ ఫీజు వర్తింపజేయాలని యోచిస్తోంది. విభిన్న ఫెడరల్ ఏజెన్సీలకు అవుతున్న దాదాపు 8.7 బిలియన్ డాలర్ల ఇమ్మిగ్రేషన్ ఖర్చులను భర్తీ చేయడానికే ఈ ఫీజులను ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
అయితే, ఈ నిర్ణయం పట్ల ఆర్థికవేత్తలు, ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల వల్ల కంపెనీలు కొత్త విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకోవడానికి నిరాకరించవచ్చని 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్' అధ్యయనం పేర్కొంది. ప్రతిపాదిత ఫీజు అమల్లోకి వస్తే హెచ్-1బీ వీసాలకు డిమాండ్ 63% నుంచి 91% వరకు పడిపోయి, ఏటా ఇచ్చే 85,000 వీసాల కోటా కూడా పూర్తికాకపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఐటీ కంపెనీలపై ఆడిట్, నిఘా..
మరొకవైపు, విదేశీ కార్మికులను తీసుకునే విధానాలపై అమెరికా కార్మిక శాఖ తీవ్ర స్థాయి నిఘా పెట్టింది. హెచ్-1బీ, పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ (పీఈఆర్ఎం)లలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై అకౌంటింగ్ ఆడిట్ నిర్వహిస్తోంది. మోసపూరిత వ్యవహారాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాగ్నిజెంట్ సంస్థకు సంబంధించిన పీఈఆర్ఎం దరఖాస్తుల ప్రక్రియను కార్మిక శాఖ ఇటీవల నిలిపివేసింది.
ప్రస్తుతం ప్రతిపాదిత 103,265 డాలర్ల ఫీజు నిబంధనపై ప్రజల అభిప్రాయాల సేకరణ జరుగుతోంది. సెప్టెంబర్ 24తో ఈ గడువు ముగియనుంది. ఇది కనుక అమల్లోకి వస్తే, దశాబ్దాలుగా విపరీతమైన పోటీ ఉన్న హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థ స్వరూపమే మారిపోనుంది. విదేశీ నిపుణులను స్పాన్సర్ చేయడం ఆర్థికంగా గిట్టుబాటు కాదని కంపెనీలు భావించే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More