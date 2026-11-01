హెచ్-1బీ వీసాల్లో కోతలు అమెరికాకే ప్రమాదం: ఇండియాస్పోరా సంచలన నివేదిక
అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసాలు, ఉద్యోగ అనుమతులపై ఆంక్షలు విధించేందుకు జరుగుతున్న యత్నాలపై భారత సంతతి సంస్థ 'ఇండియాస్పోరా' తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ నిర్ణయాల వల్ల ఐటీ, ఆరోగ్యం, విద్యారంగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిని అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకే నష్టం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరించింది.
అమెరికాలో ఎన్నికల వేడి పెరుగుతున్న వేళ విదేశీ నిపుణులు, ముఖ్యంగా భారతీయులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సాగుతున్న రాజకీయ ప్రకటనలు, వీసా నిబంధనల కఠినతపై భారతీయ డయాస్పోరా సంస్థ ‘ఇండియాస్పోరా’ (Indiaspora) తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. హెచ్-1బీ వీసాదారులు, విదేశీ ప్రొఫెషనళ్లపై ఆంక్షలు విధిస్తే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థే కోలుకోలేని దెబ్బతింటుందని హెచ్చరించింది. అక్టోబర్ 30న విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో హెచ్-1బీ, ఇతర వీసా కేటగిరీల్లో మార్పులు తెచ్చేందుకు ప్రతిపాదించిన విధానాలు అమెరికాలోని కీలక రంగాలను దెబ్బతీస్తాయని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికాలోని హెల్త్కేర్, టెక్నాలజీ, విద్యా రంగాల్లో భారత సంతతి నిపుణులు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని సంస్థ గుర్తుచేసింది. నైపుణ్యం కలిగిన మానవవనరుల కొరతను తీర్చడంలో భారతీయ ఉద్యోగుల సహకారాన్ని గుర్తించాలని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వారిని లక్ష్యంగా చేసుకోవద్దని డెమొక్రాట్లు, రిపబ్లికన్లతో సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీల నేతలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఆర్థిక వ్యవస్థకు బిలియన్ డాలర్ల లబ్ధి
"అమెరికాను ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత ఆవిష్కరణల రథసారథిగా తీర్చిదిద్దడంలో భారత్కు చెందిన హెచ్-1బీ ఉద్యోగులు ఎంతో తోడ్పడ్డారు. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టారు. అలాంటి వారిని దూరం చేసుకుంటే మెట్రోపాలిటన్ నగరాల నుంచి చిన్న పట్టణాల వరకు అమెరికాలోని అనేక వర్గాలపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది" అని ఇండియాస్పోరా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ జోషీపురా పేర్కొన్నారు.
భారం కానున్న ప్రతిపాదనలు ఇవే..
విదేశీ నిపుణులు అమెరికాలో పనిచేయకుండా నిరోధించేలా, యజమానులపై అదనపు ఆర్థిక భారం మోపేలా ప్రస్తుతం పలు విధానపరమైన మార్పులను ప్రతిపాదించారు.
హైటెక్, హెల్త్కేర్ రంగాల్లో విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకునే కంపెనీలకు దాఖలు రుసుమును (Petition Fee) ఏకంగా 1,00,000 డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా పెంచేందుకు యోచిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న లాటరీ విధానం స్థానంలో వేతనాల ప్రాతిపదికన (Wage-weighted selection) హెచ్-1బీ ఎంపిక ప్రక్రియను తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. దీనివల్ల తమ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఉన్న కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని ఇండియాస్పోరా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
దీంతోపాటు ఉద్యోగం కోల్పోయిన విదేశీ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ను రద్దు చేయడం, హెచ్-1బీ వీసాదారుల భాగస్వాములకు (H-4 వీసాదారులు) ఇచ్చే ఉపాధి అనుమతి పత్రాలను (EAD) నిలిపివేయడం వంటి నిబంధనలు వారి జీవితాలను అంధకారంలోకి నెడతాయని తెలిపింది. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు చదువు పూర్తయ్యాక పనిచేసే ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (OPT), స్టెమ్ (STEM) ఓపీటీ పొడిగింపుపై 70,000 డాలర్ల వరకు భారీ రుసుము విధించే ప్రతిపాదనలపై నిరసన తెలిపింది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవలపై దెబ్బ
ఈ ఆంక్షల ప్రభావం కేవలం బహుళజాతి ఐటీ కంపెనీలకే పరిమితం కాదని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర సేవలు అందించే వర్గాలపై కూడా తీవ్రంగా ఉంటుందని ఇండియాస్పోరా వివరించింది. అమెరికా స్థానిక నిపుణులు ముందుకు రాని మిస్సిస్సిప్పి డెల్టా వంటి వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో విదేశీ వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులే సేవలు అందిస్తున్నారని గుర్తుచేసింది.
అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాన్ని నిరోధిస్తే ఇప్పటికే కొరతగా ఉన్న ఆయా రంగాల్లో సిబ్బంది లేమి మరింత పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది. స్వదేశీ ఆర్థిక సమస్యలకు విదేశీ ఉద్యోగులను బలిపశువులను చేయడం తగదని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం భారత సంతతి నిపుణులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం వల్ల భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More