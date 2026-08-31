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H-4 EAD రద్దు ప్రతిపాదన.. అమెరికాలో భారతీయులకు మళ్లీ టెన్షన్.. నిజానిజాలేంటి?

హెచ్-1బీ వీసాదారుల భాగస్వాములకు ఇచ్చే హెచ్-4 ఈఏడీ వర్క్ పర్మిట్లను రద్దు చేసేందుకు బైడెన్ పరిపాలన యంత్రాంగం నిబంధనల్లో మార్పులను పరిశీలిస్తోంది. అయితే, ఇది తక్షణమే అమలులోకి వచ్చే నిర్ణయం కాకపోవడంతో ఇప్పుడే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

Published on: Aug 31, 2026, 15:38:49 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న లక్షలాది మంది భారతీయులకు, ముఖ్యంగా హెచ్-1బీ (H-1B) వీసాదారుల కుటుంబాలకు మళ్లీ ఆందోళన మొదలైంది. హెచ్-1బీ వీసా ఉన్నవారి జీవిత భాగస్వాములకు (Spouses) చట్టబద్ధంగా ఉద్యోగం చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించే 'హెచ్-4 ఈఏడీ' (H-4 EAD) వర్క్ పర్మిట్ నిబంధనను రద్దు చేసే దిశగా హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ శాఖ (DHS) ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారిక వర్గాల సమాచారం ద్వారా వెల్లడైంది. దశాబ్ద కాలంగా అమల్లో ఉన్న ఈ విధానంలో మార్పులు తెస్తే అమెరికాలోని వేలాది భారతీయ కుటుంబాల ఆదాయం, జీవన ప్రమాణాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.

H-4 EAD రద్దు ప్రతిపాదన.. అమెరికాలో భారతీయులకు మళ్లీ టెన్షన్.. నిజానిజాలేంటి? (AFP)
H-4 EAD రద్దు ప్రతిపాదన.. అమెరికాలో భారతీయులకు మళ్లీ టెన్షన్.. నిజానిజాలేంటి? (AFP)

అసలు ఏమిటీ హెచ్-4 ఈఏడీ (H-4 EAD)?

హెచ్-1బీ వీసాదారుల జీవిత భాగస్వాములు, 21 ఏళ్ల లోపు పిల్లలను 'హెచ్-4 డిపెండెంట్లు'గా గుర్తిస్తారు. వీరు అమెరికాలో నివాసం ఉండటానికి, చదువుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది కానీ సాధారణంగా ఉద్యోగం చేయడానికి వీల్లేదు. అయితే, 2015లో తీసుకువచ్చిన ఒక నిబంధన ప్రకారం.. హెచ్-1బీ వీసా కలిగిన వ్యక్తి గ్రీన్ కార్డ్ (పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ) ప్రక్రియలో భాగంగా 'I-140' పిటిషన్ ఆమోదం పొంది ఉంటే, వారి జీవిత భాగస్వాములు హెచ్-4 ఈఏడీ (Employment Authorization Document) కింద ఉద్యోగం చేసుకునేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచిన ప్రతిపాదన

అమెరికా నిబంధనల వ్యవహారాల కార్యాలయం (OIRA) ఆధ్వర్యంలోని Reginfo.gov వెబ్‌సైట్‌లో డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) ఒక నోటీసును ఉంచింది. హెచ్-4 ఆధారపడ్డ జీవిత భాగస్వాములను వర్క్ పర్మిట్ పొందడానికి అర్హులైన వర్గం నుంచి తొలగించే ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నట్లు అందులో పేర్కొంది. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే, 2015 నాటి నిబంధన రద్దయి, పాత విధానం మళ్లీ అమల్లోకి వస్తుంది.

ఇప్పుడే కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఉందా?

ప్రస్తుతం హెచ్-4 ఈఏడీ వీసాలపై పనిచేస్తున్న వారు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదని న్యాయ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే..

  • ఇది కేవలం నిబంధనల పరిశీలన జాబితాలో ఉంచిన ఒక అంశం మాత్రమే (Long-Term Action).
  • దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి ముసాయిదా చట్టం (Draft Rule) రూపొందించలేదు.
  • ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం.. ఏదైనా నిబంధనను మార్చాలంటే ముందుగా డ్రాఫ్ట్ రూల్‌ను పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఉంచాలి, ఆ తర్వాత ప్రజల అభిప్రాయాలు (Public Comments) స్వీకరించాలి. వాటిని పరిశీలించిన అనంతరమే తుది నిర్ణయం (Final Rule) తీసుకుని అమలు తేదీని ప్రకటిస్తారు. ఈ ఇష్టాగోష్టి ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి కనీసం కొన్ని నెలల నుండి ఏడాదికి పైగా సమయం పడుతుంది.

భారతీయులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?

అమెరికాలో హెచ్-4 ఈఏడీ కార్డులు పొందిన వారిలో దాదాపు 90 శాతానికి పైగా భారతీయులే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గ్రీన్ కార్డ్ క్యూలో దశాబ్దాల తరబడి వేచి చూస్తున్న భారతీయ ఐటీ నిపుణుల కుటుంబాలకు ఈ వర్క్ పర్మిట్ ఆర్థికంగా ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తోంది.

అమెరికాలో నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అమెరికన్ పాలసీ (NFAP) అంచనాల ప్రకారం.. గ్రీన్ కార్డ్ కోసం వేచి చూస్తున్న మొదటి మూడు విభాగాల్లో లక్షలాది మంది భారతీయులు ఉన్నారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఈ వర్క్ పర్మిట్ నిబంధనను పూర్తిగా రద్దు చేస్తే, సుమారు లక్ష మందికి పైగా భారతీయ మహిళలు/పురుషులు తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఆ కుటుంబాల ద్వంద్వ ఆదాయంపై (Double Income) కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తుంది.

ప్రస్తుతానికి మాత్రం అమల్లో ఉన్న హెచ్-4 ఈఏడీ కార్డులకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని, యూఎస్‌సీఐఎస్ (USCIS) పాత పద్ధతిలోనే దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోందని స్పష్టమవుతోంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/H-4 EAD రద్దు ప్రతిపాదన.. అమెరికాలో భారతీయులకు మళ్లీ టెన్షన్.. నిజానిజాలేంటి?
Home/News/H-4 EAD రద్దు ప్రతిపాదన.. అమెరికాలో భారతీయులకు మళ్లీ టెన్షన్.. నిజానిజాలేంటి?
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