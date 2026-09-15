HDFC Bank Share: దూసుకెళ్తున్న హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు.. మరో 15% పెరిగే అవకాశం
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు వరుసగా మూడో రోజు భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. నూతన సీఈఓ నియామకానికి ఆర్బీఐ ఆమోదం లభించనుందనే వార్తల నేపథ్యంలో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ స్టాక్ ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో లార్జ్ క్యాప్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు మంగళవారం ట్రేడింగ్లో దుమ్మురేపాయి. వరుసగా మూడో రోజూ కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో షేరు ధర గణనీయంగా పుంజుకుంది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ)లో గ్యాప్ అప్తో ₹722.40 వద్ద ప్రారంభమైన షేరు, ట్రేడింగ్ మొదలైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ₹730.75 ఇంట్రాడే గరిష్ఠాన్ని తాకింది. దీంతో ఒక్కరోజే 2.50 శాతానికి పైగా లాభపడింది. గత మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఈ స్టాక్ సుమారు ₹687 నుంచి ₹730కి చేరి ఏకంగా 6 శాతానికి పైగా లాభాలను అందించింది.
షేర్ల పరుగుకు ప్రధాన కారణం ఏంటి?
బ్యాంక్ నూతన చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకు చేరడమే ఈ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. బ్యాంక్ నూతన సీఈఓ ఎంపిక కోసం ఇద్దరి పేర్లను పరిశీలనకు పంపగా, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) త్వరలోనే తుది ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వెలువడ్డాయి. సెప్టెంబర్ 2026 చివరి నాటికి కొత్త సీఈఓ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారనే అంచనాలు మార్కెట్లో బలపడటంతో, గత కొన్నిరోజులుగా ఉన్న అనిశ్చితి తొలగిపోయి ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహం నిండింది.
"సీఈఓ ఎంపిక ప్రక్రియ ఆర్బీఐ వద్దకు చేరడంతో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు పుంజుకుంటున్నాయి. ప్రతిపాదిత అభ్యర్థుల జాబితాకు ఆర్బీఐ త్వరలోనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. సెప్టెంబర్ 2026 చివరి నాటికి కొత్త సీఈఓ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారని భావిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లకు స్పష్టత వచ్చింది" అని ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ సీమా శ్రీవాస్తవ తెలిపారు.
టార్గెట్ ఎంత? నిపుణుల టెక్నికల్ విశ్లేషణ
సాంకేతికంగా, ప్రాథమికంగా కూడా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ అవుట్లుక్ చాలా బలంగా ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. త్వరలోనే ఈ షేరు ధర ₹760 స్థాయికి చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
"టెక్నికల్ చార్ట్లో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు సానుకూలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ₹730 వద్ద నిరోధం (హర్డిల్) ఎదుర్కొంటోంది. ఈ స్థాయిని నిర్ణయాత్మకంగా దాటితే, షేరు ధర త్వరలోనే ₹750, ఆపై ₹760 స్థాయిలను తాకే అవకాశం ఉంది" అని ప్రభుదాస్ లీలాధర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైశాలి పారేఖ్ వివరించారు.
ఈ లక్ష్యాల కోసం షేర్లను హోల్డ్ చేయాలని సూచించిన వైశాలి పారేఖ్, ₹702 వద్ద కఠినమైన ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పాటించాలని పెట్టుబడిదారులకు స్పష్టం చేశారు.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు మంచి అవకాశం
మరోవైపు, స్వల్పకాలికం నుంచి మధ్యకాలికంలో ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు మంచి రాబడులు ఇస్తుందని సీమా శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు.
"హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఒక పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్. ఈ షేరును కనీసం మూడు నెలల పాటు కొనుగోలు చేసి హోల్డ్ చేయవచ్చు. 2026 చివరి నాటికి ఈ స్టాక్ కనీసం 15 శాతం వరకు రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది" అని ఆమె అంచనా వేశారు.
(గమనిక: ఈ వార్త కేవలం సమాచారం, విశ్లేషణల కొరకు మాత్రమే. దీన్ని పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించవద్దు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు ప్రమాదంతో కూడుకున్నవి. ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More