సుభాష్ చంద్ర రూ.22 వేల కోట్ల కేసు: ఎన్సీఎల్టీ తీర్పుపై హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పోరు
జీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు సుభాష్ చంద్ర రూ.22,006 కోట్ల బాకీని కేవలం రూ.6.5 కోట్లతో చెల్లించే రీపేమెంట్ ప్లాన్కు ఎన్సీఎల్టీ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేసేందుకు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ సమాయత్తమవుతోంది. అసలు ఈ కేసు నేపథ్యం, పర్సనల్ గ్యారంటీ వివాదం, బ్యాంకుల అభ్యంతరం ఏమిటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు, మీడియా ప్రముఖుడు సుభాష్ చంద్ర వ్యక్తిగత దివాలా కేసు దేశీయ బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. రూ.22,006.57 కోట్ల రుణ క్లెయిమ్లకు గాను కేవలం రూ.6.5 కోట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్టీ) ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు పెద్ద వివాదానికి దారితీశాయి. ఈ నిర్ణయంపై దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది. ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ నేషనల్ కంపెనీ లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్ఏటీ)ను ఆశ్రయించడానికి సిద్ధమవుతోంది.
అసలు కేసు ఏమిటి? వివాదం ఎలా మొదలైంది?
ఈ వివాదం మూలాలు వివేక్ ఇన్ఫ్రాకాన్ అనే సంస్థ తీసుకున్న రుణంలో ఉన్నాయి. జీ, ఎస్సెల్ గ్రూప్లకు చెందిన పలు సంస్థలు బ్యాంకుల నుంచి వేల కోట్ల రూపాయల రుణాలు తీసుకున్నప్పుడు, సుభాష్ చంద్ర ఆ అప్పులకు 'పర్సనల్ గ్యారంటీ' (వ్యక్తిగత పూచీకత్తు) ఇచ్చారు. అంటే కంపెనీలు అప్పు తీర్చకపోతే తాను ఆ బాధ్యత వహిస్తానని హామీ పత్రంపై సంతకం చేశారు.
సదరు కంపెనీలు రుణాలు చెల్లించడంలో విఫలం కావడంతో, అప్పట్లో ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ (ప్రస్తుత సమ్మాన్ క్యాపిటల్) సుభాష్ చంద్రపై వ్యక్తిగత దివాలా ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. 2024 ఏప్రిల్లో ఎన్సీఎల్టీ ఈ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ అభ్యంతరం ఏంటి?
ఈ కేసులో మొత్తం రూ.22,006.57 కోట్ల విలువైన క్లెయిమ్లను ట్రిబ్యునల్ ఆమోదించింది. అయితే, సుభాష్ చంద్ర సమర్పించిన రీపేమెంట్ ప్లాన్ ప్రకారం బాకీ ఉన్న బ్యాంకులకు కేవలం రూ.6.5 కోట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఈ ప్రతిపాదనను హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఓటింగ్ సమయంలో ఈ ప్లాన్కు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసింది. హెచ్డీఎఫ్సీ లిమిటెడ్ నుంచి తమకు బదిలీ అయిన రుణ వాటా ఈ కేసులో 3.2 శాతంగా ఉంది. మెజారిటీ ఓటర్ల ఆమోదంతో ట్రిబ్యునల్ ఈ ప్లాన్కు ఓకే చెప్పడంతో, తమకు జరిగిన అన్యాయంపై అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ను ఆశ్రయించాలని బ్యాంక్ భావిస్తోంది.
పర్సనల్ గ్యారంటీ అంటే ఏమిటి?
ఇక్కడ ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సుభాష్ చంద్ర సొంతంగా తన వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం రూ.22,000 కోట్లు అప్పు తీసుకోలేదు. ఆయన గ్రూప్కు చెందిన కంపెనీలు తీసుకున్న అప్పులకు పూచీకత్తుగా మాత్రమే నిలిచారు.
ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి వ్యాపారం కోసం బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన మిత్రుడు పూచీకత్తు (గ్యారంటీ) ఇస్తారు. రేపు వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చి కంపెనీ రూపాయి కూడా కట్టలేకపోతే, ఆ గ్యారంటీ ఇచ్చిన వ్యక్తి నుంచి ఎంత వసూలు చేయవచ్చనేదే ఈ విచారణ.
సుభాష్ చంద్ర వాదన ఏమిటి?
తనపై వస్తున్న వార్తలపై సుభాష్ చంద్ర స్పష్టత ఇచ్చారు.
తాను బ్యాంకుల నుంచి నేరుగా ఒక్క రూపాయి కూడా వ్యక్తిగత రుణం తీసుకోలేదు. తమ కంపెనీలు ఇప్పటివరకు తీసుకున్న రూ.45,000 కోట్ల రుణాల్లో రూ.43,000 కోట్లు తిరిగి చెల్లించేశాయి.
ప్లాన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న బ్యాంకుల అసలు బకాయి రూ.3,992 కోట్లు మాత్రమే. ఇందులో రూ.620 కోట్లు ఇప్పటికే చెల్లించగా, మరో రూ.1,063 కోట్లు చెల్లించేందుకు రుణం తీసుకున్న కంపెనీలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
2024 నాటికి తన వ్యక్తిగత ఆస్తుల విలువ రూ.31.79 కోట్లు (దీనిలో రూ.25 కోట్ల విలువైన ఇల్లు ఉంది) మాత్రమే కాబట్టి, తన వ్యక్తిగత ఆస్తుల నుంచి రూ.6.5 కోట్లు చెల్లించగలనని పేర్కొన్నారు.
99.97% రాయితీ (హెయిర్కట్) నిజమేనా?
రూ.22,000 కోట్ల బాకీకి రూ.6.5 కోట్లే రావడం వల్ల బ్యాంకులకు 99.97 శాతం నష్టం (హెయిర్కట్) వాటిల్లుతోందనే వార్తలను ప్రభుత్వ వర్గాలు వివరించాయి. ఇది సుభాష్ చంద్ర వద్ద ఉన్న వ్యక్తిగత ఆస్తుల నుంచి వసూలు చేసే మొత్తం మాత్రమే. అసలు రుణం తీసుకున్న ప్రధాన కంపెనీల వద్ద నుంచి మిగిలిన బాకీలను వసూలు చేసుకునే హక్కు బ్యాంకులకు ఇంకా ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిని బ్యాంకుల సంపూర్ణ నష్టంగా భావించకూడదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More