హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ షురూ: గ్రే మార్కెట్లో 23% లాభం.. సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చా?
'హీరో మోటార్స్' పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ) సెప్టెంబర్ 16న ప్రారంభమైంది. ధరల శ్రేణిని రూ.79-84గా నిర్ణయించగా, గ్రే మార్కెట్లో షేరుకు మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. కంపెనీ ఆర్థిక బలం, బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ, ఇతర పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రముఖ వాహన విడిభాగాల తయారీ సంస్థ 'హీరో మోటార్స్' ఐపీఓ బుధవారం (సెప్టెంబర్ 16) సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఇష్యూ సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ (శుక్రవారం) వరకు తెరిచి ఉంటుంది. రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన ఒక్కో ఈక్విటీ షేరు ధరల శ్రేణిని రూ.79 నుంచి రూ.84గా కంపెనీ నిర్ణయించింది.
కనీసం 178 షేర్లు, ఆపై వాటన్నింటినీ 178 గుణకాలలో ల్యాట్ సైజ్గా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. బుధవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు బిడ్లు దాఖలు చేయడానికి మార్కెట్ వర్గాలు అనుమతించాయి.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణను సొమ్ము చేసుకునే దిశగా హీరో మోటార్స్ ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా నిధుల సమీకరణకు సిద్ధమైంది.
గ్రే మార్కెట్లో జోరు.. తొలి రోజే 23% లాభ సూచనలు
పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభమైన తొలి రోజే గ్రే మార్కెట్లో హీరో మోటార్స్ షేర్లు సందడి చేస్తున్నాయి. ట్రేడింగ్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఈ షేరుపై గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ.19గా నమోదు అవుతోంది.
ఇష్యూ గరిష్ఠ ధర రూ.84తో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం లెక్కిస్తున్న అంచనా లిస్టింగ్ ధర రూ.103 వరకు ఉంది. అంటే తొలి రోజే దాదాపు 22.62 శాతం మేర లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని గ్రే మార్కెట్ సంకేతాలిస్తోంది. గత వారంలో ఈ జీఎంపీ రూ.8 నుంచి రూ.24 మధ్య ఊగిసలాడినట్లు విశ్లేషకులు వెల్లడించారు.
కీలక తేదీలు.. నిధుల వినియోగం ఎలా?
ఈ ఐపీఓ మొత్తం పరిమాణం రూ.1,000 కోట్లు కాగా, ఇందులో రూ.600 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్ల (Fresh Issue) విక్రయంతో పాటు రూ.400 కోట్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ఉంది. ఐపీఓ విజయవంతమైన తర్వాత కంపెనీలో ప్రమోటర్ల వాటా 85.57 శాతం నుంచి 61.63 శాతానికి తగ్గుతుంది. గరిష్ఠ ధర ఆధారంగా కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ.3,815 కోట్లుగా ఉండనుంది.
కొత్త షేర్ల ద్వారా సమీకరించిన నిధులను పాత అప్పులు తీర్చడానికి, ఉత్తరప్రదేశ్లోని తయారీ యూనిట్ విస్తరణకు అవసరమైన యంత్రాల కొనుగోలుకు వినియోగించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఐపీఓ షేర్ల కేటాయింపుల ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 21న (సోమవారం) పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తుదారులకు రీఫండ్లు, డీమాట్ ఖాతాల్లో షేర్ల జమ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 22న జరుగుతుంది. చివరగా సెప్టెంబర్ 23న (బుధవారం) బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ ఎక్స్ఛేంజీలలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.
ఈ ఐపీఓకి ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, డ్యామ్ క్యాపిటల్, జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తుండగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్గా సేవలందిస్తోంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా?
ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో (EV) వస్తున్న విప్లవాత్మక మార్పులు హీరో మోటార్స్కు గొప్ప అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయని 'మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్' తెలిపింది. ఈవీ టూ-వీలర్ విక్రయాలు ఆర్థిక సంవత్సరం 2031 నాటికి 40-42% సీఏజీఆర్ (CAGR) వృద్ధితో 7.5 నుంచి 8.5 లక్షల యూనిట్లకు చేరతాయని, ఈ-బైసైకిల్ విక్రయాలు 19-23% వృద్ధి నమోదు చేస్తాయని అంచనా వేసింది.
కంపెనీకి చెందిన పవర్ట్రెయిన్ సొల్యూషన్స్ విభాగం ఈ మార్పుల ద్వారా లబ్ధి పొందుతుందని, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది మంచి అవకాశమని సదరు బ్రోకరేజ్ పేర్కొంది.
మరోవైపు 'స్వాస్తిక ఇన్వెస్ట్మార్ట్' మాత్రం తటస్థ (Neutral) వైఖరిని కనబరిచింది. హీరో మోటార్స్ పవర్ట్రెయిన్ రంగంలో కీలక ఆటగాడిగా ఉన్నప్పటికీ, దీని వ్యాల్యుయేషన్ (P/E నిష్పత్తి 69-74 రెట్లు) పోటీ కంపెనీల సగటు (50.2 రెట్లు) కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందని హెచ్చరించింది.
నెట్ వర్త్ పై రాబడి (RoNW) 8.53 శాతానికి, ఎబిటా మార్జిన్ 10.2 శాతానికి మెరుగైనప్పటికీ.. ఇవి ఇతర పోటీ సంస్థల కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా కంపెనీ రాబడిలో 73-78 శాతం కేవలం టాప్ 10 కస్టమర్ల నుంచే వస్తోందని (Customer concentration), ఇది పరిగణించాల్సిన అంశమని విశ్లేషించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More