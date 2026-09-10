హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఖరారు.. రూ.79 నుంచి షేరు ధర
ఆటోమోటివ్ పరికరాల తయారీ సంస్థ హీరో మోటార్స్ లిమిటెడ్ తమ తొలి పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ) ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ.79 నుంచి రూ.84గా నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 16 నుంచి 18 వరకు ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దేశీయ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం హీరో మోటార్స్ లిమిటెడ్ తమ తొలి పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ) ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. షేరు ప్రాథమిక ధరను (ప్రైస్ బ్యాండ్) రూ.79 నుంచి రూ.84గా నిర్ణయిస్తూ సంస్థ యాజమాన్యం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన ఈ షేర్ల సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 16న (బుధవారం) ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 18న (శుక్రవారం) ముగియనుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కేటాయింపులు సెప్టెంబర్ 15న జరగనున్నాయి.
కీలక తేదీలు, లాట్ సైజు వివరాలు
ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 178 షేర్లు (ఒక లాట్) కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అదే నిష్పత్తిలో (178 మల్టిపుల్స్) బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు. మొత్తం ఇష్యూలో క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్లకు (క్యూఐబీ) గరిష్టంగా 50 శాతం, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లకు (ఎన్ఐఐ) కనీసం 15 శాతం, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు కనీసం 35 శాతం షేర్లను కేటాయించారు.
ప్రాథమిక షెడ్యూల్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 21న షేర్ల కేటాయింపు (అలాట్మెంట్) ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. షేర్లు లభించని ఇన్వెస్టర్లకు డబ్బులు తిరిగి చెల్లింపు (రిఫండ్), అలాగే ఎంపికైన వారి డీమ్యాట్ ఖాతాల్లోకి షేర్ల బదిలీ సెప్టెంబర్ 22న జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ ఎక్స్ఛేంజీలలో సెప్టెంబర్ 23న కంపెనీ షేర్లు లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఐపీఓ పరిమాణం, నిధుల వినియోగం
హీరో మోటార్స్ మొత్తం రూ.1,000 కోట్ల నిధుల సేకరణే లక్ష్యంగా మార్కెట్లోకి వస్తోంది. ఇందులో రూ.600 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లను (ఫ్రెష్ ఇష్యూ) జారీ చేస్తుండగా, రూ.400 కోట్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) రూపంలో ప్రమోటర్లు విక్రయిస్తున్నారు. గరిష్ట ధర రూ.84 ప్రాతిపదికన కంపెనీ మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.3,815 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. ఈ ఇష్యూ తర్వాత కంపెనీలో ప్రమోటర్ల వాటా 85.57 శాతం నుంచి 61.63 శాతానికి తగ్గుతుంది.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించిన నిధుల్లో కొంత భాగాన్ని కంపెనీకున్న అప్పులను తీర్చడానికి, ఉత్తరప్రదేశ్లోని తయారీ యూనిట్ విస్తరణకు అవసరమైన యంత్రాల కొనుగోలుకు ఉపయోగించాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ ఇష్యూకి ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, డ్యామ్ క్యాపిటల్, జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తుండగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్గా సేవలందిస్తోంది.
కంపెనీ నేపథ్యం, గ్లోబల్ క్లయింట్లు
భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ సంస్థ అయిన హీరో మోటార్స్, అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిజ్ఞానంతో పవర్ట్రెయిన్ సొల్యూషన్లను రూపొందిస్తోంది. అమెరికా, యూరప్, భారత్, ఆసియా దేశాలలోని వాహన తయారీ సంస్థలకు (ఓఈఎమ్) అవసరమైన భాగాలను సరఫరా చేస్తోంది.
రెండు చక్రాల వాహనాలు, పెర్ఫార్మెన్స్ వాహనాలు, ఈ-బైక్స్, ఆఫ్-రోడ్ వెహికల్స్, ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ కార్లతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ (ఈవీటీఓఎల్) విమానాలకు కూడా పరికరాలను అందిస్తోంది. బిఎమ్డబ్ల్యూ (BMW AG), డుకాటి (Ducati), ఎన్వియోలో, ఫార్ములా మోటార్ స్పోర్ట్ వంటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు కంపెనీ పవర్ట్రెయిన్స్ సరఫరా చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More