Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Hero Splendor Plus : హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ ధర పెంపు- వేరియంట్లు, వాటి కొత్త రేట్ల వివరాలు..

    భారతదేశపు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బైక్ 'హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్' ధరను కంపెనీ స్వల్పంగా పెంచింది. ఈ నేపథ్యంలో హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ వేరియంట్లు, వాటి కొత్త ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 20, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో మూడు దశాబ్దాలుగా చెక్కుచెదరని బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఏదైనా ఉందంటే అది 'హీరో స్ల్పెండర్​' అని చెప్పుకోవాలి. ఎక్కడికైనా వెళ్లగలిగే ధైర్యం, అద్భుతమైన మైలేజీ ఇచ్చే గుణం వల్ల దీన్ని అభిమానులు ముద్దుగా 'లార్డ్ స్ల్పెండర్​' అని కూడా పిలుచుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ బైక్​ ధర స్వల్పం పెరిగింది. విడిభాగాల తయారీ ఖర్చు పెరగడంతోనే ఈ బైక్​ ధరను సవరిస్తున్నట్లు హీరో సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ వేరియంట్లు, వాటి కొత్త ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ ధర పెంపు..
    హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ ధర పెంపు..

    హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​- ధరలో మార్పు ఎంత?

    సాధారణంగా ధరల పెంపు అంటే వేలల్లో ఉంటుందని మనం భయపడుతుంటాము. కానీ హీరో సంస్థ తన కస్టమర్ల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేవలం రూ. 250 మాత్రమే పెంచింది! ఈ నామమాత్రపు పెంపు వల్ల మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులపై పెద్దగా భారం పడదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ చిన్న మార్పుతో బైక్ విలువను, నాణ్యతను కాపాడటం కంపెనీ ప్రధాన ఉద్దేశం.

    హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​- వేరియంట్లు, వాటి కొత్త ధరలు (ఎక్స్​షోరూం)..

    డ్రమ్​- రూ. 74,152

    ఐ3ఎస్​- రూ. 75,305

    125 మిలియన్​- రూ. 76,437

    ఎక్స్​టెక్​- రూ. 77,678

    ఎక్స్​టెక్​ 2.0 (డ్రమ్​)- రూ. 80,214

    ఎక్స్​టెక్​ 2.0 (డిస్క్​)- రూ. 80,721

    హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​- ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్..

    ధర పెరిగినప్పటికీ, ఈ బైక్ పనితీరులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఎంతో కాలంగా నమ్మకానికి మారుపేరుగా నిలిచిన అదే 100సీసీ, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను సంస్థ కొనసాగిస్తోంది. ఇది 4-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    పవర్: 7.09 బీహెచ్​పీ

    టార్క్: 8.05 ఎన్​ఎం

    ఇక ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండటం కోసం ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్, వెనుక భాగంలో ట్విన్-షాక్ అబ్జార్బర్‌లు ఉన్నాయి.

    ఈ మెకానికల్ సెటప్ సామాన్యుడి రోజువారీ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది.

    హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​- మార్కెట్ పరిస్థితి..

    2025 ప్రారంభంలో స్ల్పెండర్​ ప్లస్ బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 80,000 మార్కును తాకింది. అయితే 2025 సెప్టెంబర్‌లో 'జీఎస్టీ 2.0' అమల్లోకి రావడంతో ధరలు కొంత తగ్గాయి. ఇప్పుడు జరిగిన ఈ స్వల్ప ధర సవరణ అనేది పెరిగిన ఉత్పత్తి వ్యయాలను సమతుల్యం చేయడానికి తీసుకున్న నిర్ణయమేనని స్పష్టమవుతోంది.

    భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కమ్యూటర్ బైక్‌గా స్ల్పెండర్​ ప్లస్ తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకుంది. ఎన్ని కొత్త మోడళ్లు వచ్చినా, హీరో స్ల్పెండర్​ పట్ల భారతీయులకున్న నమ్మకం మాత్రం అస్సలు తగ్గడం లేదు.

    recommendedIcon
    News/News/Hero Splendor Plus : హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ ధర పెంపు- వేరియంట్లు, వాటి కొత్త రేట్ల వివరాలు..
    News/News/Hero Splendor Plus : హీరో స్ల్పెండర్​ ప్లస్​ ధర పెంపు- వేరియంట్లు, వాటి కొత్త రేట్ల వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes